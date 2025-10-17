2025. október 17. péntek Hedvig
Sokkot kaptak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: nem csoda, ezt inkább már meg se veszik

Pénzcentrum
2025. október 17. 17:09

A kávé ára az elmúlt évben jelentősen ingadozott, ami mögött egyaránt álltak időjárási tényezők, piaci folyamatok és kereskedelempolitikai döntések. A világpiacon tapasztalt árhullámzás gyorsan begyűrűzött a hazai boltok polcaira is, ahol a drágulás még a tavaszi hónapokban erőteljesen érződött - jelentette a Portfolio.

A bolti kávé ára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján közel 20 százalékkal magasabb idén, mint 2023 hasonló időszakában. Januárban és februárban különösen intenzív, 5 százalék körüli havi áremelkedést mértek, ami szokatlanul nagy ugrásnak számít ilyen rövid időtávon. Őszre azonban enyhült a trend, szeptemberre már 0,7 százalékos csökkenést regisztráltak a statisztikusok.

Az Online Árfigyelő adatai is alátámasztják ezt a tendenciát. A bolti kávék árai márciusban még mintegy 8 ezer forint körül mozogtak kilogrammonként, ez október közepére 9300 forintra emelkedett, de szeptember elején a 9700 forintot is elérte az átlagos szint. A KSH szerint egy 200-250 grammos bolti kávé ára jelenleg 1800 forint körül alakul.

Jelentős különbségek figyelhetők meg a különböző bolttípusok és márkák között. A diszkontokban általában alacsonyabbak az átlagárak, részben a szűkebb kínálat, részben pedig azért, mert a prémium márkák (Lavazza, Café Frei, Tschibo) inkább a szupermarketekben kaphatók. A saját márkás termékek különösen kedvező árfekvést kínálnak a diszkontokban.

A márkák közötti árkülönbségek is szembetűnőek. Míg a Lavazza ára az átlag felett mozog és az elmúlt hónapokban tovább emelkedett, addig például a Lidl Bellarom márkája stabilabb és alacsonyabb árszinten maradt.

A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben. Az International Coffee Organization (ICO) kompozit indikátora szerint az árak februárban tetőztek, majd nyárra megnyugvás következett, mielőtt augusztus-szeptemberben ismét emelkedni kezdtek. Az arabica kávé 2024 elején több évtizedes csúcsokat döntött a brazíliai szárazság miatt, míg a robusta ára is rekordközeli szinteket ért el a vietnámi kínálatszűke következtében.

A piaci folyamatokat szabályozási és kereskedelmi tényezők is befolyásolták. Az EU erdőirtás-mentes szabályozása (EUDR) körüli bizonytalanság és a bevezetés halasztása előrehozott beszerzéseket eredményezett. Emellett 2024 augusztusában az Egyesült Államok 50%-os vámot vetett ki a brazil kávéra, ami a kereskedelmi útvonalak átrendeződéséhez vezetett.

A következő hónapokban a brazíliai időjárás alakulása, az amerikai-brazil vámok sorsa, valamint az EU-s EUDR-szabályozás véglegesítése döntően befolyásolhatja a kávé világpiaci árainak további alakulását.
Címlapkép: Getty Images
