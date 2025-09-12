A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van.
Ész nélkül veszik most ezeket a játékfigurákat a magyarok: mit tudhatnak, amit más nem?
A szeptemberrel együtt a naptári ősz is beköszöntött, ha a meteorológiai még nem is. A hőség még mindig gyötör, miközben már az iskola is dübörög. Ezek együttes hatása meglátszik a hét legnépszerűbb keresései között is, ugyanis az akcióhősöktől a haltápig megjelentek termékek az érdeklődési top 10-ben.
Az előző hetekhez képest az akcióhős figurák keresései közel háromszorosára ugrottak az Árukeresőn, aminek egyik oka lehet, hogy a Mennydörgők c. amerikai Marvel-film nemrég került fel a Disney+ kínálatába. Majdnem hasonló, több mint kétszeres növekedést értek el az övek, amiket az autós napvédők követnek – utóbbi kétségtelenül az utolsó nyári hajrák jeleként. Az iskolába való visszatérés eredménye lehet, hogy a furulyák (125%), számológépek (111%) és gyerek hátizsákok (86%) iránti érdeklődés is növekedett, és többen akváriumi kedvenceikről sem feledkeztek meg, ugyanis a haltápok nőttek 85%-kal.
Többek előtt már az őszi lakomák lebeghetnek szem előtt, ugyanis a kolbásztöltők és kiegészítőik, valamint az ipari hűtőszerkények közel kétszer népszerűbbek voltak a nyár utolsó heteihez képest. Az őszeleji, igen eklektikus top 10 utolsó tagja a szintén kétszer népszerűbb plazmavágó, ami a rossz idő elől a műhelybe menekülők számára lehet ideális szerszám.
Az ALDI Magyarország egyedülálló ruházati árcsökkentésének első napján 290 000-nél termék került a vásárlók kosarába.
A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,
A kandalló ma már nemcsak hangulati elem, hanem sokak számára alternatív fűtési megoldás is. Nézzük meg, hova rúgnak ki 2025-ben egy kandalló építésének vagy vásárlásának...
Már tíz éve annak, hogy a Pepco megvetette a lábát Magyarországon. Most tovább terjeszkednének, erről pedig a Pénzcentrumnak mesélt a cég operatív igazgatója.
Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét.
A klasszikus magyar röviditalok nem halnak ki — sőt, egyre menőbb long drinkek születnek belőlük. Vajon az Unicum képes megújulni? Kattints és tudd meg!
A legnagyobb drágulást a tojásnál, a gyümölcsöknél és a tejnél mérték, míg a legnagyobb árcsökkenés az olívaolajnál volt.
Nesze neked árrésstop, nyugati szinten a magyar élelmiszerárak: ezt egyre kevesebb ember pénztárcája bírja
Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez.
Nemzetközi együttműködésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 80 porszívóját vizsgálta meg alaposan.
Az ALDI Magyarország szeptemberben több mint kétszáz élelmiszer árát tartósan csökkenti.
Az első szakasz szeptember 8-án kezdődik: ettől a naptól a FOXPOST-hálózatban kétféle automata lesz elérhető.
A nagy áruházláncok pedig sorra jelentik be, hogyan igyekeznek pluszkedvezményekkel magukhoz csábítani az időseket és azok élelmiszer-utalványait
Rákontráz a Lidl és az Aldi akciójára a Tesco: óriási kedvezményt kapnak az idősek, indul a boltháború
A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco is komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.
Az élelmiszerárak elszálltak, a pénztárcák pedig egyre vékonyabbak: sok magyar családnak ma már az is kihívás, hogy miből és hogyan rakja össze a heti menüt.
A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig.
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba.
Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetére káros a dolog.
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.