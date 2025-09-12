2025. szeptember 12. péntek Mária
Tizenéves lány online vásárol.Iskola után, hogy megcsinálja a házi feladatot és megrendeljen néhány hiányzó iskolai felszerelést online.
Ész nélkül veszik most ezeket a játékfigurákat a magyarok: mit tudhatnak, amit más nem?

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 14:31

A szeptemberrel együtt a naptári ősz is beköszöntött, ha a meteorológiai még nem is. A hőség még mindig gyötör, miközben már az iskola is dübörög. Ezek együttes hatása meglátszik a hét legnépszerűbb keresései között is, ugyanis az akcióhősöktől a haltápig megjelentek termékek az érdeklődési top 10-ben.

Az előző hetekhez képest az akcióhős figurák keresései közel háromszorosára ugrottak az Árukeresőn, aminek egyik oka lehet, hogy a Mennydörgők c. amerikai Marvel-film nemrég került fel a Disney+ kínálatába. Majdnem hasonló, több mint kétszeres növekedést értek el az övek, amiket az autós napvédők követnek – utóbbi kétségtelenül az utolsó nyári hajrák jeleként. Az iskolába való visszatérés eredménye lehet, hogy a furulyák (125%), számológépek (111%) és gyerek hátizsákok (86%) iránti érdeklődés is növekedett, és többen akváriumi kedvenceikről sem feledkeztek meg, ugyanis a haltápok nőttek 85%-kal.

Többek előtt már az őszi lakomák lebeghetnek szem előtt, ugyanis a kolbásztöltők és kiegészítőik, valamint az ipari hűtőszerkények közel kétszer népszerűbbek voltak a nyár utolsó heteihez képest. Az őszeleji, igen eklektikus top 10 utolsó tagja a szintén kétszer népszerűbb plazmavágó, ami a rossz idő elől a műhelybe menekülők számára lehet ideális szerszám. 
Címlapkép: Getty Images
