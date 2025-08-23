2025. augusztus 23. szombat Bence
Inside the Mega Alma-Ata shopping mall;the period of discounts.
Ezeket a kuponokat egyszerűen imádják a vásárlók: mehetnek a levesbe az appok?

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 17:42

A Catalina UK új kutatása szerint a digitális marketing térhódítása ellenére a nyomtatott kuponok továbbra is a vásárlók kedvenc promóciós eszközei - írta a Grocrey Gazette. A pénztárnál kapott papírkuponokat a brit vásárlók harmada részesíti előnyben, megelőzve az alkalmazás-alapú ajánlatokat.

A Catalina UK friss felmérése rávilágít, hogy a digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a britek preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására. A pénztárnál kapott nyomtatott kuponok népszerűsége 25%-ról 32%-ra nőtt 2022 óta, ezzel megelőzve az alkalmazás-alapú kuponokat, amelyeket csak a vásárlók negyede részesít előnyben.

A Sainsbury's vásárlói mutatják a legnagyobb érdeklődést a papírkuponok iránt, de az Aldi és Iceland vásárlói is hasonlóan magas preferenciát jeleztek, annak ellenére, hogy ezek a kiskereskedők jelenleg nem kínálnak ilyen lehetőséget üzleteikben. Miközben egyes brit szupermarketek továbbra is személyre szabott, üzleten belüli kuponokat kínálnak, sokan a digitális csatornák felé fordultak. Ennek ellenére a vásárlók 50%-a úgy véli, nem kap elegendő nyomtatott ajánlatot.

Meglepő módon a Z generáció tagjai a leginkább túlterheltek a digitális ajánlatokkal (35%), és ők szeretnének legkevésbé többet kapni belőlük (mindössze 29%). Ez a korosztály ma már nagyobb arányban (30%) preferálja a pénztárnál kapott papírkuponokat, mint az alkalmazás-alapú ajánlatokat (23%).

A kutatás szerint a papírkuponokat előnyben részesítő vásárlók 45%-a kényelmesebbnek tartja azokat a kasszánál, 48%-uk értékeli a fizikai emlékeztetőt, míg 29%-uk elfelejti használni a digitális kuponokat, mert "szem elől tévesztik azokat". A színes nyomtatott kuponok 12-szer feltűnőbbek, 10-szer nagyobb valószínűséggel váltják be őket, és 5-ször nagyobb eséllyel jelzik a "legjobb elérhető ajánlatot" a fekete-fehér változatokhoz képest.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Soha nem hittem a megoldás-központú megközelítésben," nyilatkozta Huma Khan, a Catalina UK országvezetője. A szakértő szerint túl sok márka és kiskereskedő rohan a következő csillogó újdonság felé, de a digitális megoldások nem lehetnek minden esetben alapértelmezettek. Ugyanígy a papír sem megoldás minden célre. "Mindig a vásárló-központúságnak kellene az elsőnek lennie" - mondta Khan.

A Catalina kutatása szerint a vásárlók 74%-a nagyobb valószínűséggel tér vissza olyan szupermarketbe, amely személyre szabott promóciókat kínál, és 69%-uk kipróbálna egy új terméket, ha személyre szabott ajánlatot kapna rá. Míg a digitális megoldások regisztrációt, alkalmazásletöltést és bejelentkezést igényelnek, a nyomtatott kuponok a pénztárnál az üzletben vásárlók 100%-át elérhetik, ez pedig nagy előnyt jelent.
Címlapkép: Getty Images
