Ezeket a kuponokat egyszerűen imádják a vásárlók: mehetnek a levesbe az appok?

A Catalina UK új kutatása szerint a digitális marketing térhódítása ellenére a nyomtatott kuponok továbbra is a vásárlók kedvenc promóciós eszközei - írta a Grocrey Gazette. A pénztárnál kapott papírkuponokat a brit vásárlók harmada részesíti előnyben, megelőzve az alkalmazás-alapú ajánlatokat.

A Catalina UK friss felmérése rávilágít, hogy a digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a britek preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására. A pénztárnál kapott nyomtatott kuponok népszerűsége 25%-ról 32%-ra nőtt 2022 óta, ezzel megelőzve az alkalmazás-alapú kuponokat, amelyeket csak a vásárlók negyede részesít előnyben.

A Sainsbury's vásárlói mutatják a legnagyobb érdeklődést a papírkuponok iránt, de az Aldi és Iceland vásárlói is hasonlóan magas preferenciát jeleztek, annak ellenére, hogy ezek a kiskereskedők jelenleg nem kínálnak ilyen lehetőséget üzleteikben. Miközben egyes brit szupermarketek továbbra is személyre szabott, üzleten belüli kuponokat kínálnak, sokan a digitális csatornák felé fordultak. Ennek ellenére a vásárlók 50%-a úgy véli, nem kap elegendő nyomtatott ajánlatot.

Meglepő módon a Z generáció tagjai a leginkább túlterheltek a digitális ajánlatokkal (35%), és ők szeretnének legkevésbé többet kapni belőlük (mindössze 29%). Ez a korosztály ma már nagyobb arányban (30%) preferálja a pénztárnál kapott papírkuponokat, mint az alkalmazás-alapú ajánlatokat (23%).

A kutatás szerint a papírkuponokat előnyben részesítő vásárlók 45%-a kényelmesebbnek tartja azokat a kasszánál, 48%-uk értékeli a fizikai emlékeztetőt, míg 29%-uk elfelejti használni a digitális kuponokat, mert "szem elől tévesztik azokat". A színes nyomtatott kuponok 12-szer feltűnőbbek, 10-szer nagyobb valószínűséggel váltják be őket, és 5-ször nagyobb eséllyel jelzik a "legjobb elérhető ajánlatot" a fekete-fehér változatokhoz képest.

"Soha nem hittem a megoldás-központú megközelítésben," nyilatkozta Huma Khan, a Catalina UK országvezetője. A szakértő szerint túl sok márka és kiskereskedő rohan a következő csillogó újdonság felé, de a digitális megoldások nem lehetnek minden esetben alapértelmezettek. Ugyanígy a papír sem megoldás minden célre. "Mindig a vásárló-központúságnak kellene az elsőnek lennie" - mondta Khan.

A Catalina kutatása szerint a vásárlók 74%-a nagyobb valószínűséggel tér vissza olyan szupermarketbe, amely személyre szabott promóciókat kínál, és 69%-uk kipróbálna egy új terméket, ha személyre szabott ajánlatot kapna rá. Míg a digitális megoldások regisztrációt, alkalmazásletöltést és bejelentkezést igényelnek, a nyomtatott kuponok a pénztárnál az üzletben vásárlók 100%-át elérhetik, ez pedig nagy előnyt jelent.