Óriási akciót robbant az Aldi, Lidl, Penny: van olyan gigaajánlat, ami csak 2 napig él, indul a roham

Az ALDI, a Lidl és a Penny aktuális akciós kínálata egyértelműen jelzi, milyen irányba terelik most a vásárlókat bizonyos tematikus akciókkal. A szezonális termékválaszték fókuszába a konyhai kisgépek, kerti felszerelések és praktikus háztartási eszközök kerültek, amelyekkel a nyár hétköznapjai is kényelmesebbé tehetők.

Akár nyári grillezéshez, akár egyszerűbb konyhai főzőcskézéshez keresünk eszközöket, most igazán érdemes szétnézni az akciós kínálatokban. Az ALDI, a Lidl és a Penny is erősen ráfekszik a háztartási kisgépek és kerti kiegészítők akcióira – mutatjuk, miért lehet most lecsapni néhány meglepően jó vételre.

Grill, locsoló, virágállvány ALDI-módra

Július 10-től az ALDI-ban elérhető az Ambiano elektromos asztali grill mindössze 12 222 forintért. A 2200 wattos gép ideális beltéri és kerti sütögetésekhez, kivehető zsírfelfogó tálcával, és persze 3 év garanciával. Ha inkább a kert csinosításán gondolkodunk, jól jöhet a 3 szintes lépcsős virágállvány 12 990 forintért, ami beltérre és kültérre egyaránt alkalmas. Egy másik praktikus ajánlat az automata fali tömlődob 19 990 forintért: 20 méteres tömlővel és 180 fokban forgatható burkolattal megkönnyíti a locsolást.

A Lidl a konyhában segít

A Lidl ezúttal is hozza a szokásos konyhai sztártermékeit. Július 14-től elérhető lesz a dupla zónás forrólevegős fritőz 29 999 forintért (Lidl Plus, csak két napig) – eredetileg 39 999 lett volna –, ami két étel egyidejű elkészítésére is alkalmas. A Silvercrest rizsfőzőt 7999 forintos áron kínálják, ami ideális kisebb adagokhoz, automata melegentartó funkcióval és 1 literes kapacitással. Emellett zöldségreszelőt is kapni 9999 forintért, ami öt különböző dobbetéttel érkezik, így gyümölcsökhöz, diófélékhez és sajtokhoz is remekül használható.

Penny: szóda és zsebkés egy helyen

A Penny két szokatlan, de praktikus termékkel rukkolt elő. Az egyik a Berlinger Haus összecsukható vadászkés, rozsdamentes acél pengével, mindössze 2599 forintért. A másik a már jól ismert SodaStream szénsavasító készülék, amit most 24 999 forintért árulnak. A patronokat ráadásul közvetlenül a Penny üzletek pénztárainál lehet megvásárolni vagy cserélni.

Érdemes sorban állni

Akár egy új grillre vágyunk, akár a konyhai eszköztárat turbóznánk fel vagy a kertet dobnánk fel pár praktikus megoldással, a diszkontok most igazán jó árakon kínálják a szezonális kedvenceket.

Ha valami régóta hiányzik otthonról, most érdemes rászánni magunkat – de ne feledjük, a legtöbb ajánlat a készlet erejéig él.