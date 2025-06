Jön a kötelező, kibővített boltzár 2025 júniusában: így változik a Lidl, Aldi, Tesco, Spar nyitvatartása

Június 8-án és 9-én ünnepli Magyarország a pünkösdöt, így mind a vasárnap, mind a hétfő munkaszüneti napnak számít. Ennek megfelelően a legtöbb kiskereskedelmi lánc zárva tartja boltjait – mutatjuk, hol és mikor lehet majd vásárolni.

Újabb hosszú hétvége következik: június 8-án (vasárnap) és 9-én (hétfőn) ünnepeljük a pünkösdöt, amely hivatalosan is munkaszüneti napnak számít. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb bolt zárva tart, így aki nem szeretne üres hűtő előtt állni, annak ajánlott pénteken vagy legkésőbb szombaton elintézni a nagybevásárlást.

Június 8-án és 9-én pünkösdöt ünnepel Magyarország, ami azt is jelenti, hogy mindkét nap, a vasárnap és a hétfő is piros betűs ünnep lesz a naptárban. A legtöbb kiskereskedelmi lánc ezért zárva tartja majd boltjait – mutatjuk a pontos menetrendet. A pünkösd velejárója továbbá az is, hogy a vasárnapi boltzár mellé rögtön kapunk a nyakunkba még egy hétfőit is. Mutatjuk a kibővített hétvégi boltzár menetrendjét hazánkban.

A Lidl diszkontlánc nyitvatartása pünkösdkor

A Lidl boltjai június 8-án, pünkösdvasárnap és június 9-én, pünkösdhétfőn zárva tartanak. Június 10-től, azaz keddtől viszont a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Aldi diszkontok nyitvatartása pünkösdkor

Az Aldi üzletei zárva lesznek június 8-án és június 9-én. Június 7-én, illetve június 10-én viszont már a rendes nyitvatartással fognak üzemelni.

A Spar szupermarketek és az INTERSPAR áruházak nyitvatartása pünkösdkor

A Spar és az Interspar legtöbb üzlete zárva tart majd a pünkösdi ünnepkor, vasárnap és hétfőn. Viszont például a reptéri egységük, illetve a benzinkutakon található üzleteik a megszokottak szerint nyitva lesznek.

A Tesco boltok nyitva tartása pünkösdkor

A Tesco legtöbb hazai üzlete zárva lesz pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn. Viszont a hiper benzinkutakon működő kisebb egységei nyitva lesznek, amennyiben az adott kút is működik.

A Penny diszkontok nyitvatartása pünkösdkor

A Penny üzletei zárva lesznek június 8-án és 9-én, pünkösdkor. Szombaton és kedden viszont a megszokottak szerint nyitva tartanak majd.

CBA és Príma nyitvatartása pünkösdkor

A CBA és a Príma üzletek nem lesznek nyitva pünkösdkor, viszont szombaton és kedden a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Auchan hipermarketek nyitvatartása pünkösdkor

Az Auchan boltjai nem lesznek nyitva pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn, viszont szombaton és kedden ők is a megszokottak szerint várják majd a magyar vásárlókat.

A Metro áruházak nyitvatartása pünkösdkor

Június 8-án és június 9-én zárva lesznek a Metro boltjai, de a szünetet követően kedden, illetve a hétvége előtti szombaton a megszokottak szerint lehet majd náluk vásárolni.

Gyógyszertárak, benzinkutak, non-stop üzemelő kisboltok

Fontos tudni, hogy június 8-án és 9-én, vasárnap és hétfőn a legtöbb gyógyszertár zárva lesz Magyarországon, ezért az érintetteknek előre kell gondoskodniuk a szükséges gyógyszereikről. Kivételt képeznek az ügyeletes patikák, amelyek folyamatosan fogadják a betegeket. Ezek elérhetősége az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszertár-keresőjében található.

A trafikok esetében a nyitvatartás a tulajdonosok döntésétől függ. Ahogyan korábban említettük, pünkösdkor nyitva lesznek a benzinkutak boltjai, valamint Budapesten a non-stop működő Roni és Manna üzletek is. Az egyedi, magánkézben lévő kisboltok szintén saját hatáskörben döntenek arról, hogy nyitva tartanak-e 2025. június 8-án és 9-én.