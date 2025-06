Itt a lehangoló igazság: ezért jóval olcsóbb a zöldség, gyümölcs a lengyel boltokban, mint nálunk

Akár többszáz forintnyi különbségek is lehetnek a hazai és a lengyel élelmiszerárak között - derül ki egy közösségi médiában feltett videóból, ahol egy magyar videós számol be arról, hogy milyen az árak színvonala Lengyelországban. Az alma például kevesebb mint feleannyi kint, mint Magyarországon. Az Agrárszektor főszerkesztője szerint az áfa mértéke és a lengyel mezőgazdaság fejlesztése rejlik a háttérben.

Az utóbbi időben egyre többször lehet hallani a Lengyelországba utazó magyar emberektől, hogy mennyivel olcsóbbak a magyar élelmiszerárak. Ennek elsősorban az az oka, hogy az elmúlt években az Európát sújtó magasabb inflációt és ezáltal az emelkedő árakat azzal kívánta letörni a lengyel kormányzat, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját jelentős mértékben csökkentette.

Az Agrár Milliók nevezetű TikTok oldalon számolt be a készítő szakértő a lengyelországi tapasztalairól úgy, hogy az alma példáján szemléltette az árkülönbséget. Magyarországon 750 és 1300 forint között van egy kilogramm alma, addig Lengyelországban ez egy kistelepülés boltjában 370-380 forint között a gyümölcs kilónkénti ára.

Ennek az alapja az, hogy a növényvédő szereken és a műtrágyán 8% csupán az áfa. A kistermelőnek itt az áfávaé együtt finanszíroznia kell ezt az egész tápanyagpótlást, az egész előállítást, és ha drágább az üzemanyag, ha drágább lényegesen drágább a növényvédőszer, vagy a műtrágya (...) akkor nem kell csodálkozni, hogy egy alma sokkal többe kerül, mint Lengyelországban

- mondta.

Uniós források, klímaváltozás, dömping

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a lengyel mezőgazdaság óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években.

A lengyel gazdaság jól használta fel az uniós forrásokat, az abban rejlő lehetőségeket jól aknázta ki, és ez hatékonyságjavulást jelentett az élelmiszertermelésben is. A lengyel almatermelésre is igaz ez: az ültetvények az utóbbi években nagy ütemben újultak meg az országban, modern fajtákkal, intenzív körülmények között, öntözés és megfelelő növényvédelem, valamint tápanyag-utánpótlás mellett dolgoznak a lengyel almatermesztők

- fejtette ki a szakértő. Hozzátette: a magyar almatermesztésre mindez nem igaz általánosságban, jóllehet egyes szereplők idehaza is modernizálták a termelésüket, az almaágazat egészéről ez nem mondható el.

Ráadásul a lengyel mezőgazdaság több ponton kedvezményezettje is a klímaváltozásnak. A nagyobb hőösszeg, a napsütéses órák száma kedvez az almatermesztésnek is, a korábbiakhoz képest így a természeti adottságok is átalakultak Lengyelországban.

Ennek révén a lengyel almaágazat jelentős mennyiségben exportál, így nem véletlen, hogy Magyarországon is találkozhatunk az ottani kínálatból származó gyümölcsökkel. Azt is megfigyelhetjük, hogy Lengyelországban lényegesen olcsóbb a boltokban az alma, mint idehaza. Ennek oka a modern, hatékony termesztésen túl az is, hogy ott a zöldség-gyümölcs kategóriára 5 százalékos áfa van érvényben, míg idehaza 27 százalékos áfa terheli ezt a termékkört

- jegyezte meg Braunmüller Lajos.

Lengyel vs. magyar infláció

Az Eurostat adatai alapján összevetettük azt is, hogyan alakult az inflációt Lengyelországban és Magyarországon 2024-ben és az idei év első négy hónapjában. 2024 elején mindkét országban viszonylag mérsékeltnek mondható volt az infláció: Magyarországon januárban 3,7 %-ot mértek, ami kis mértékben alacsonyabb volt a lengyel 4,5 %-hoz képest.

A február és márciusi hónapokban ez az olló kissé összezáródott: Magyarországon 3,6 %-on stabilizálódott az infláció, Lengyelországban viszont márciusban érezhetően nagyobb visszaesést láthattunk (2,7 %), mielőtt áprilisra újra 3 %-ra emelkedett volna. Így az első negyedév során Lengyelország ingadozása nagyobb volt ugyan, de átlagban az éves ráta még mindig Magyarországénál valamivel magasabb maradt.

A nyári hónapokban már élesebben kirajzolódtak a két ország közötti különbségek: májusra Magyarországon 3,9 %-ra ugrott az infláció, Lengyelországban viszont, bár még mindig korábban alacsonyabb szintről indult, csak 2,8 %-ra emelkedett. Júliusban mindkét ország elérte a 4 %-os rátát, de míg Magyarország 4,1 %-nál tartott, addig Lengyelország 4 %-os szint körül stabilizálódott. Augusztus-szeptemberben ugyan Magyarországon ismét mérséklődés következett be (3,4 %, majd 3,0 %), addig Lengyelország 4,0–4,2 % között mozogva tartotta magát, ami összességében kiegyenlített, de érdemi különbségeket mutató képet festett.

Az őszi hónapokban Magyarországon a szeptemberben tapasztalt 3 %-os negatív csúcspont után újra emelkedés indult: októberben 3,4 %, novemberben pedig 3,9 % jellemezte az inflációt. Ezzel párhuzamosan Lengyelország is 3,9–4,2 % között ingadozott, így a két ország rátái ekkor közelebb kerültek egymáshoz.

Az év legszembetűnőbb elválása decemberben következett be, amikor Magyarországon 4,8 %-ra ugrott az infláció, miközben Lengyelország – akárcsak előző hónapban – 3,9 %-on maradt. Ez a decemberi ugrás jelzésértékű volt, hiszen a magyar gazdaságot érintő szezonális és egyéb, költségnövelő hatások ebben az időszakban különösen érzékenyen hatottak.

A 2025-ös év első hónapjai tovább erősítették a két ország inflációs pályáinak elszakadását: Magyarországon januárban és februárban is 5,7 %-ot mértek az Eurostat módszertana szerint, miközben Lengyelországban egyaránt 4,3 % szerepelt az adatközlésben. Márciusban mindkét ország enyhe csökkenést regisztrált (Magyarországon 4,8 %, Lengyelországban 4,4 %), áprilisban pedig 4,2 % (Magyarország) és 3,7 % (Lengyelország) jelölte a hivatalos értéket.

Míg tehát 2024-ben inkább a hullámzó, de időnként keresztező trendeket figyelhettük meg, 2025 első negyedévében – különösen a január-februári időszakban – egyértelműen a magyar infláció magasabb, lendületesebb növekedése dominált.