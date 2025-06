Nem tápászkodik fel a gyenge kezdésből a magyar gazdaság? Kemény forintgyengülés jöhet 2025-ben

A korábbi becsléséhez képest jóval pesszimistvább előrejelzéssel számolt az Erste Bank, amely "Egyre erősebb ellenszélben a magyar gazdaság címmel" tartott sajtótájékoztatót a jövőbeni magyar gazdasági előrejelzéssel kapcsolatban.

2024-es előrejelzésében az Erste 0,5% százalékos javulást várt a magyar gazdaság teljesítésével kapcsolatban, 2025-re pedig 2 százalékos növekedést vártak. Június 4-én ismét sajtóeseményen számolt be a pénzintézet azzal kapcsolatban, milyen kilátásokkal nézhetünk szembe a következő egy évben. Nagy János, a pénzintézet makrogazdasági elemzője szerint a korábbi 2 százalékos gazdasági növekedés helyett, idén 0,8 százalékos aránnyal számolnak.

„Nagyon visszafogott javulás várható jelen állás szerint. Az elmúlt időszak adatai alapján a 0,8% százalék a legtöbb, ami adható” – szögezte le az elemző, hozzátéve: nem látja az érdemi elmozdulás eredményét a következő negyedévben sem. Nagy János szerint két alkalommal módosították az előrejelzést.

Optimistán állunk a dolgokhoz most is, de a világpiaci dolgok alakulását látva, több kockázati tényező is van.

Pozitívumként értékelte a beruházások mértékét (főként az építőiparban). Kockázatként értékelte viszont az új nagyipari beruházásokat.

Késik a kivitelezés, nem tudni, mikor fogják a kapacitást termeléssé formálni. Nem tudni, mikor lesz ebből exportkapacitás, úgy tűnik, ez egy örökös késés marad, amely szintén befolyásolja a hazai piacot

- mondta.

Pozitív fordulatra jövőre van esély, ehhez ennek fontos eleme lenne a vámháború minden fél számára megnyugtató lezárása és a német gazdaság látványosabb élénkülése. A 2026-os évre 3 százalékos növekedéssel számolnak, ehhez viszont a BMW, a CATL és a BYD gyárának elindulása is fontos lenne. Az idei évre már azt várták, hogy a beruházások már pozitív hatással lesznek a gazdasági növekedésre.

A munkaerőpiac helyzete is kezd instabillá válni az elmúlt évekhez képest. Lazulás tapasztalható a piacon, az a türelem, amely a munkavállalók felé irányult, kezd enyhülni. Növekszik az elbocsátások üteme. A bérnövekedés üteme is csökkent. A munkanélküliségi adatok nem változtak, de a jövőben ez változhat és növekedhet az álláskeresési járadékért jelentkezők száma. Ennek jele, hogy évek óta egyre kevesebb az üresen maradt állások száma a versenyszférában.

Instabil várakozások az inflációval kapcsolatban

Nyeste Orsolya szerint nagyon nagy izgalmakat okozott az inflációs adat. 2 alkalommal is változtatni kellett az előrejelzést. Az árrésstoppal kapcsolatban nem lehet megítélni, mennyire lehet pozitív hatással számolni,

de az inflációs előrejelzést csökkentették 4,7%-ra.

Úgy véli, várhatóan az árréstoppot a választásokig nem fogják eltörölni.

Az adminisztratív eszközökkel csökkentett árak azonban egyelőre nem bizonyultak csodaszernek

– fogalmazott az Erste elemzője, Nyeste Orsolya.

Hozzátette, hogy az olaj világpiaci árának alakulása és a lassú bérkiáramlás szintén fékezheti az inflációt, a pénzromlás várható éves átlagos üteme 2025-ben 4,7 százalék lehet. Kiemelte, hogy magas szinten ragadtak be az inflációs várakozások a gazdasági előrejelzésekben, amelyek szintén hatással lehet a jelenlegi helyzetre.

Lassan gyengülő forint

Az inflációs különbözet továbbra is folyamatosan leértékelődési nyomás alatt tartja a forintot az euróval szemben. Az euró/forint árfolyam az év végére 415 forintig, míg a 2026 végére 420 forintig emelkedhet.

Pozitív kockázatot jelenthet, a kereskedelmi konfliktus esetleges csillapodása, a másik az orosz-ukrán háború lezárása lehetne, de látszik, ahogy telik az idő a forint egyre inkább immunissá válik az ezekkel kapcsolatos hírekre

– jegyezte meg Nyeste. „Összességében az óvatos jegybanki kamatcsökkentésekkel párhuzamosan várjuk a forint lassú és fokozatos gyengülését.”

Stabilitás a monetáris politikában?

A bizonytalan gazdasági környezet miatt a monetáris politikában továbbra is a stabilitáson marad a hangsúly, a nemzetközi jegybankok kamatpolitikája azonban később lehetőséget teremthet az alapkamat óvatos csökkentésére. Az inflációs kockázatok ugyanakkor megnehezítik a döntéshozók helyzetét, ezért rendkívül bizonytalan, mikor indulhat be újra az irányadó ráta mérséklése.

A tavalyi év elején a régiós hozamfelárak elérték a háború előtti szinteket. úgy tűnik, egy éves stagnálás után a közép-kelet-európai országok elértek egy alsó határpontot. A magyar hozamfelár így jó ideje nem nagyon mozdul ki a 400-450 bázispontos sávból. Az inflációs kockázatok ugyanakkor megnehezítik a döntéshozók helyzetét, ezért rendkívül bizonytalan, mikor indulhat be újra az irányadó ráta mérséklése.

Az államadósság alakulása GDP százalékában a jövőben némileg növekedni fog az előző évhez képest. A választási év előtt előfordulhat, hogy az államadósság növekedhet. „Némileg romlani fog az egyenleg” – tette hozzá Nyeste. „2026-ra azonban javulást várunk, ami ad egy pici teret a fiskális politika számára.”