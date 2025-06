Így éld túl a kánikulát méregdrága klíma nélkül: elképesztő hőségakciót robbantott az Aldi

Bedurvul a hőség, a hétvégére akár 37 fokot is hozhat a nyár első komolyabb kánikulája. Az Aldi már bevetette a kánikula elleni fegyvereket: akciós ventilátorokkal és mobil léghűtőkkel csábítják a vásárlókat a friss akciós újságban. A készletek gyorsan fogynak, így aki nem akar izzadni otthon vagy az irodában, annak érdemes időben lépni.

Beütött a kánikula, a hétvégére akár 35–37 fokos csúcshőmérsékletet is jósolnak az előrejelzések, ami komoly próbára teszi a szervezetet – különösen a városokban. A rekkenő hőségre reagálva a boltok is beindították a hőségűző akciókat: most az Aldi csütörtöktől érvényes akciós újságjában találtunk olyan termékeket, amelyekkel elviselhetőbbé tehetjük a forró napokat. A kereslet ugrásszerűen megnőtt, így aki idén is klíma nélkül vészelné át a nyarat, annak érdemes gyorsan lecsapni a kedvezményes darabokra.

Akciós például az Ambiano mobil léghűtő, amely 5999 Ft-os áron kapható, és 3 év jótállással rendelkezik. Ez a praktikus eszköz beépített LED-mozgásérzékelővel, levehető, felülről tölthető víztartállyal és fogantyúval van felszerelve a könnyű hordozhatóság érdekében. Ideális az irodában vagy otthoni használatra, és több színben is elérhető, így a felhasználó kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet.

A másik akciós termék az Ambiano dizájn ventilátor, amely 14 990 Ft-ért szerezhető be, szintén 3 év jótállással. Ez a stílusos ventilátor maximum 50 W teljesítményt nyújt, és 3 sebességfokozattal rendelkezik, biztosítva a kényelmes légáramlást. Az időzítője 1 és 12 óra között állítható, ami különösen hasznos lehet éjszakai használat során. A ventilátor LED-es világító gyűrűvel és digitális érintőképernyővel is fel van szerelve, modern megjelenést kölcsönözve neki. Emellett távirányítóval is vezérelhető, növelve a kényelmet és a felhasználói élményt.