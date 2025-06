Ilyen akció csak évente párszor van a Lidl-ben: indul a roham a nyári sztártermékért, hamar elfogyhat

A pünkösdi hosszú hétvégére berobbant a kánikula, sokan már a strandokat és vízpartokat célozzák meg a forróság elől. A Lidl június 5-től induló akciója ehhez kínál praktikus megoldásokat: a SUP-ozás szerelmeseitől a strandolókig mindenki találhat magának hasznos felszerelést. Az akciós termékek között komplett SUP-szett, vízi sportokra szabott ruházat és hasznos kiegészítők is szerepelnek kedvező áron.

Beütött a kánikula, és az időjárás előrejelzések szerint a pünkösdi hosszú hétvégén is marad a forróság, így sokan veszik az irányt a strandok és vízpartok felé. A nyárias hőmérséklet hatására megélénkül a balatoni és dunai partszakaszok forgalma, de a városi strandok is megtelnek napozókkal és fürdőzőkkel. A meleg időjárás nemcsak a pihenést, hanem a szabadtéri sportokat is vonzóbbá teszi, így érdemes már most beszerezni a szükséges felszerelést a gondtalan kikapcsolódáshoz.

A Lidl június 5-től elérhető non-food kínálatában a nyári sportok szerelmesei is találnak maguknak különféle termékeket, különösen a SUP-ozás kedvelői - szúrta ki az akciós újságban a Pénzcentrum. A kínálat csúcspontja az F2 márkájú duplakamrás SUP, amely ideális választás a vízi kikapcsolódáshoz. A csúszásgátló felület és a megerősített Drop Stitch kialakítás stabilitást és tartósságot biztosít, így akár 150 kg terhelhetőséget is elbír. A deszka hossza 320 cm, vastagsága 15 cm, ezáltal kényelmes használatot nyújt akár hosszabb távokon is.

A SUP csomag teljes felszereltséggel érkezik: a deszka mellett tartalmaz egy pumpát, hordtáskát, állítható evezőt, biztonsági bokapántot és javítókészletet is, így rögtön vízre szállhat vele a vásárló. A szett ára 89 999 forint, amely különösen kedvező, ha figyelembe vesszük a csomag tartalmát és a benne található kiegészítők értékét.

A SUP mellett több hasznos kiegészítő is megjelenik az akcióban. Újdonságként kapható az akkus SUP kompresszor / levegőpumpa, amely 12 V és 230 V hálózatról is működtethető, LCD kijelzővel és digitális nyomásszabályozással felszerelve, ára 14 999 forint. Frissítőként egy 750 ml-es izotóniás ital is bekerült a kínálatba, 349 forintos áron, többféle ízváltozatban.

De az újságban nemcsak SUP-deszkát találunk, hanem minden olyan öltözéket és kiegészítőt is, amelyre egy aktív, vízparti nap során szükség lehet. A kínálat része a férfi funkcionális póló 1999 forintért. Ehhez jól illeszkedik a férfi funkcionális rövidnadrág, amely 2999 forintos áron érhető el. A vízparti megjelenéshez praktikus választás a férfi fürdőshort, amely több színben, S–XL méretben, 2499 forintért vásárolható meg.

A SUP-deszkákhoz könnyen rögzíthető 14 és 20 literes hűtőtáskák 3999 forintért elérhetők, szigetelt béléssel és vállpánttal. Emellett a pamut strandtörölközők és strand-szőnyegek (egyaránt 2999 Ft/db) is megkönnyítik a pihenést, míg a sporttörölköző 1999 forintért gyors száradása miatt ideális sportolás után.