Most már minden fillért megfognak a magyarok: így tettek tavaly egész évben, válságban a kereskedelem?

Immár 2020 óta minden évre jut valami komoly nehézség a gazdaság számára, ami akadályozza az FMCG-piac működését is. Ezalól nem volt kivétel 2024 sem. Az FMCG Kereskedelmi Toplista 15 láncának összteljesítménye a 2023-as kerekített 7900 milliárdos bruttó forgalom után 2024-ben megközelítette a 8400 milliárdot. Azonban a 6% körüli növekmény is kevés a boldogsághoz, az áremelkedéseket, költségnövekményeket figyelembe véve.

A Trade magazin minden év június első munkanapján jelenteti meg az FMCG Kereskedelmi Toplistát. A dobogón továbbra sincs változás. 2024-ben is látható volt, hogy a Lidl első helyét senki nem tudja veszélyeztetni, továbbra is verhetetlen maradt. Sőt, közel 15%-os növekménye mellett már 500 milliárd forinttal előzte meg a toplista 2. helyezettjét, a SPAR-t, amelynek növekedése sajnos, csak nagyjából a 2023-as harmada lett, mintegy 5%. A Tesco a Toplista átlagos bővülése alatti növekedésével tartja a 3. helyét, de meg kell jegyezni, hogy ez a fejlődés az Ő esetében sokkal impozánsabb, mint a 2023. évi volt, amikor az azt megelőző évhez képest negatív nullán állt bruttó forgalmának változása.

A Toplista további helyezései egyeznek a 2023. évről kiadott Toplistáéval. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a diszkontok közül is – amelyek piacrészesedése már 40% –, csak a Lidl tudta megtartani két számjegyű növekedését, a csatorna többi szereplője is inkább a piacra jellemző átlagos bővülést vagy az az alatti növekedést hozta. A drogériák tartják magukat a két számjegyű növekedéshez, ami 12-14-17%-ot (Müller-Rossmann-dm) jelentett számukra tavaly. De ha összehasonlítjuk a korábbi, éveken át tartó, kettessel kezdődő forgalmi bővüléseikkel, akkor ott is jelentősnek mondható a változás.

A magyar láncok átlag alatt bővültek, de láthatunk negatív bővülést is, mint ahogy hasonlóan negatívan bővült az Auchan forgalma is.

A 2024. év legjobb forgalmi növekedését a dm, Rossmann, Lidl mutathatja fel 17-14%-kal, de rögtön utánuk ott a legsikeresebb Napcsillag ecofamily lánc 8%-os bővüléssel. Bár a 2023. évi 30%-os növekedési teljesítményéhez képest lényegesen kisebb a tavalyi harmadakkora körüli szám, mindenképp kiemelendő a nagy nemzetközi láncok utáni pozícióval

– hangsúlyozta Hermann Zsuzsanna, az FMCG Kereskedelmi Toplistát összeállító Trade magazin főszerkesztője.

A magyar nagy láncok triójában a két hasonlóan teljesítő COOP és CBA mellett a Reál némi mínusszal zárt, de mindhármuknál jól láthatóan csökkent a boltszám. Ugyanakkor a kisebb magyar láncoknál, mint a Kerekes vagy Dél-100, a teljes piaci átlag alatti fejlődést is láthatunk.

Idén először az ALDI maga közölte adatait. Ezzel együtt soha ennyire nem közelítette még meg egymást a 6. helyen álló ALDI és 7. helyen álló PENNY a Toplistában. Piackutatási adatok szerint noha 2023-hoz képest javulás volt érzékelhető 2024 első felében a piacon, az árak újbóli emelkedése miatt a fogyasztók ismét kezdték visszafogni költéseiket.

Így a spórolási stratégiák 2024-ben továbbra sem segítették a kereskedelmi forgalmak bővülését: figyeljük az árakat (63%), felhasználjuk a maradékot (54%), megpróbáljuk a kosárértéket alacsonyan tartani (61%), inkább otthon főzünk (44%), olcsóbb márkákra (50%) és olcsóbb üzletekre (45%) váltunk, helyi termékeket veszünk (31%), vagy éppen felhalmozunk (21%). A promóciók részesedése a forgalomból tovább nőtt 32,2%-ra – a YouGov adatai alapján.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fogyasztók alkalmazkodtak a piaci változásokhoz az NIQ felmérése szerint: többen tértek át olcsóbb alternatívára, még többet vásárolnak diszkontban, és nyitottabbá váltak az online csatornák felé. A fogyasztók árérzékenysége továbbra is erős, és ez határozza meg vásárlási szokásaik változását is: 2021 és 2024 között 50%-kal nőtt az FMCG-termékek ára – ami Európában is kiemelkedően magas. Nem meglepő tehát, hogy a lakosság többsége – tízből kilenc ember – folyamatosan az árak emelkedését érzékelte. Nem lehet eltagadni, hogy a fogyasztók kétharmada nyitott az online vásárlásra, ami a jövő egyik fő növekedési irányává válhat.

A Retail Zoom adatai alapján is megerősíthető, hogy az infláció nemcsak a fogyasztók pénztárcáját, hanem a boltok életképességét is megtépázta. 2022 óta több mint 2000 üzlet zárt be Magyarországon, túlnyomórészt független kisboltok. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt években négy jól elkülöníthető szakasz rajzolódott ki a vásárlásokból: a pánikvásárlás és felhalmozás időszaka után következett a „top-up shopping” és a látogatási gyakoriság növekedése, majd a lefelé váltás (downshifting), végül pedig a racionalizálás vált uralkodó fogyasztói stratégiává. Mindez drámai módon átalakította a vásárlói kosarakat, és megjelent a „szelektív vásárlás”.

A hiperinfláció hatására a fogyasztók egyre kisebb mennyiségeket vásároltak, gyakrabban jártak boltba, és tudatos listákkal készültek a beszerzésekre. A kosárérték nemcsak a tartalom, hanem a vásárlói cél ismeretében is változott.

Az FMCG Kereskedelmi Toplista 2024-es adatai nagy meglepetéseket nem okoztak. De fontos látni, hogy a kereskedelmi eredmények egyfajta tükröt tartanak az általános piaci helyzetnek, megmutatják a fogyasztási problémákat és kihívásokat, valamint a gazdaság működésének nehézségeit is. Bízzunk benne, hogy 2025-ben lesz még esély a fogyasztás bővülésére, és ezzel az üzleti sikerekre is, bár egyelőre az év első öt hónapjában tapasztaltak és a bevezetett intézkedések halványítják a reményt

– értékelte az eredményeket Hermann Zsuzsanna.