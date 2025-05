Nyári slágertermékeket dobott polcaira a Lidl: ez bennük a különleges, olcsón beszerezhetők

A nyári szezon közeledtével egymás után rukkolnak elő a boltláncok előre kevert koktélokkal: az Aldi után most a Lidl kínál alkoholmentes italokat kedvező áron, többféle ízben és kiszerelésben. A frissítő Mojito vagy Piña Colada már 2799 forintért elérhető 3 literes változatban, míg kisebb palackokban akár 299 forintért is vásárolhatunk koktélokat. Az akciók a grillezések, baráti összejövetelek tökéletes kísérőit kínálják, alkoholos és mentes változatban egyaránt.

A nyári jó idő beköszöntével egyre több üzletlánc rukkol elő kedvezményes koktélajánlatokkal, hogy a grillezések, kerti partik és baráti összejövetelek hangulatához hűsítő italokat kínáljanak. Az Aldi múlt héten négyféle, 4,7%-os alkoholtartalmú Le Coq koktélt dobott akcióba 579 forintos áron, míg most a Lidl következik, ahol a választék az alkoholmentes verziókra fókuszál.

A Lidl-ben csütörtöktől (május 29-től) már kaphatók alkoholmentes, palackozott koktélok is: 3 literes kiszerelésben kínálnak Mojitót és Piña Coladát mindössze 2799 forintért. Emellett kisebb, 0,33 literes üvegekben is beszerezhető néhány népszerű ital – például a Sex on the Beach 349 forintért, a Späjer Spritz pedig 299 forintért elérhető. Ezek az árak a nagy melegben frissítő alternatívát jelenthetnek azoknak is, akik nem szeretnének alkoholt fogyasztani.

Kép forrása: Lidl akciós újság

A nyári szezonban egyre nagyobb a kereslet az előre kevert, könnyen szervírozható italokra, különösen akkor, ha nem kell külön koktélalapokat, gyümölcsleveket és szeszt keverni. Az alkoholos koktélokat keresők az Aldi választékából válogathatnak, míg a mentes vonalat erősíti most a Lidl – utóbbi ráadásul családi, több adagos kiszereléseket is kínál, így nagyobb társaságoknak is ideális lehet.

A tapasztalatok szerint a szezon előrehaladtával további hasonló akciókra is lehet számítani más láncoknál is. Érdemes tehát figyelni az aktuális kínálatot, hiszen a bolti koktélok kényelmes alternatívát jelentenek a klasszikus házi kevergetés helyett – akár egy kerti grillezés mellé, akár egy nyugodt hétvégi délutánra a teraszon.