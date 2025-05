Többtucat termék árát csökkentette a Lidl: ezeknél a leglátványosabb a változás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén már hatodik alkalommal csökkentette a Lidl bizonyos termékcsoportok árát, korábban jelentősen olcsóbbak lettek a tejtermékek vagy a tojás, most pedig a vegyiáruk és szépségápolási termékek következnek a sorban: van olyan mosószer, amely több mint 20%-kal lett olcsóbb, mint korábban. A kormányzati árrésstop által alig érintett zöldség- és gyümölcskínálatban is látványos árcsökkenés tapasztalható, van olyan paradicsom, amelyért ötödével kevesebbet kell fizetnie a vásárlóknak. Az állandó akciók is megmaradtak: például a népszerű „Halpéntek” kezdeményezésben péntekenként továbbra is 15%-os kedvezménnyel lehet vásárolni egészséges hal- és tenger gyümölcsei termékeket.

A Lidl év eleje óta több körben jelentett be jelentős árcsökkentést bizonyos termékcsoportokban, május közepén már a hatodik nagy árleszállítással találkozhatnak a boltokban a vásárlók. Az egyik leglátványosabb változás a tojás esetében tapasztalható: az áprilisi árzuhanás eredményeként a magyar vásárlók körében népszerű A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! M-es méretű tojások ára átlagosan 8%-kal csökkent, de volt olyan termék, ami 11%-kal került kevesebbe. A 30 darabos kiszereléseket az árcsökkentés eredményeként jelentős, 200 forintos kedvezménnyel vehették meg a vásárlók – tájékoztatta a vállalat a Pénzcentrumot. Februárban az egyik legkeresettebb árucsoport, a tejek és tejtermékek árát csökkentette a Lidl. 30 termék lett olcsóbb, átlagosan 4%-kal, de a vásárlók körében közkedvelt 2,8%-os ESL PET palackos tej 10%-kal, a 250 grammos sós vaj ára pedig még ennél is nagyobb mértékben, 12%-kal mérséklődött. A kormányzati árréstop alig érinti a zöldség- és gyümölcskínálatot, egyedül a fokhagyma és a késői burgonya tartozik a rendelkezés hatálya alá. Az áruházláncban ennek ellenére több mint 20-féle paradicsomfajta és kiszerelés ára lett kedvezőbb tavasszal. Az árcsökkentés mértéke átlagosan 8%-os volt, azonban az 500 grammos datolya paradicsom és a kilós kiszerelésű hamburger paradicsom 17%-kal, míg a 200 grammos bio datolyacherryparadicsom 21%-kal lett olcsóbb. Az áruházlánc kínálatában egyes saláták ára is csökkent, melyeket most 21 százalék kedvezménnyel lehet megvásárolni, így a fejessaláta gyökérhez is olcsóbban juthatunk hozzá. Az egészséges, friss zöldség- és gyümölcskínálathoz való hozzáférés javítása azért is kiemelkedően fontos, mert az OECD adatai szerint a magyar felnőttek csupán harmada fogyaszt naponta friss zöldséget, amellyel sereghajtók vagyunk Európában. Az áruházlánc vásárlói május közepétől az élelmiszerek mellett a drogériás termékekhez is kedvezőbb áron juthatnak hozzá: több szépségápolási termék és vegyiáru árát is jelentős mértékben mérsékelte: tucatnyi árucikket, köztük mosószereket, samponokat, tusfürdőket és különféle tisztítószereket lehet minimum 20%-kal olcsóbban megvásárolni, ami a legtöbb termék esetében több száz forintos megtakarítást jelent. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Így például a 2,7 literes Bonux Folyékony mosószer közel 1000 forinttal, a 4 literes Ultra Free Extra Universal folyékony mosószer több mint 500 forinttal lett olcsóbb. Az állandó akciók sem maradnak el, a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek mindig extra kedvezményt nyújtanak, de gyakran előfordulnak a kettőt fizet, hármat vihet lehetőségek is. Az XXL-termékekkel is sokat lehet megtakarítani, hiszen ezeknek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest. A Lidl Plus applikáció is további lehetőséget biztosít a spórolásra: májusban például egy úgynevezett villámakció keretén belül 40%-os kedvezménnyel vásárolhatnak meg naponta egy terméket az alkalmazás használói. A népszerű „Halpéntek” kezdeményezésben péntekenként továbbra is 15%-os kedvezménnyel lehet vásárolni egészséges hal- és tenger gyümölcsei termékeket, a kiemelt boltokban ráadásul fenntartható módon csomagolásmentesen, lédig formában is. Címlapkép: Lidl Magyarország

