Legendás olasz üdítőitallal tarolna a Lidl: elsőként kapható náluk, 399 forintos diszkontáron

Új olasz üdítőmárka jelenik meg a Lidl magyarországi kínálatában: érkezik a legendás Lemonsoda. Az 1940-es évek óta népszerű ital citromos és mojito ízesítésben is elérhető lesz az üzletlánc polcain.

Új márkát vezet be Magyarországi üzleteiben a Lidl: nem mást kezdenek árulni, mint a legendás olasz üdítőmárka, a Lemonsoda termékeit - szúrta ki a Pénzcentrum a friss akcíiós kiadványban.

Nevével ellentétben a vállalat nem csak citromos üdítőket gyárt, a jövő hétfőtől érvényes akcióban a citromos mellett a mojito ízesítésű italuk is 399 forintba fog kerülni a diszkontláncnál - plusz az 50 forintos betétdíj.

Olaszországban imádják

Lemonsoda az 1940-es évek végén született Milánóban, és mára az egyik legismertebb olasz üdítőmárkává nőtte ki magát. Az eredeti citromos ízesítésű ital mellett a kínálat az évek során kibővült: megjelentek a narancsos Oransoda, a grapefruit alapú Pelmosoda, a tonikos Lemonsoda Zero, a cukormentes változatok, valamint a Mojito-szerű, mentás-citromos ízű verziók is. A márka az alkoholmentes, de koktéljellegű italokat is felvette a portfóliójába, Soda Drinks néven. A termékek különböző kiszerelésekben kaphatók, jellemzően dobozban vagy palackban.

A Lemonsoda népszerűségének titka az üde, természetes citrusíz, a fiatalos arculat és az olasz életérzést sugárzó márkakommunikáció ötvözete. Olaszországban széles körben elérhető a szupermarketekben, bárokban és éttermekben, de exportpiacokon is egyre nagyobb sikert arat, különösen a nyári hónapokban. A limitált kiadású, művészi vagy tematikus csomagolások – például anime inspirálta dizájnok – tovább növelik a márka iránti vonzalmat, különösen a fiatalabb fogyasztók körében.

A márka többször is gazdát cserélt az évek során: eredetileg a Saga cég hozta létre, majd a Campari Group tulajdonába került, jelenleg pedig a Royal Unibrew birtokolja. Az új tulajdonos célja, hogy a Lemonsodát nemzetközi szinten is tovább erősítse, miközben megőrzi a márka eredeti olasz karakterét. A Lemonsoda így a hagyomány és a modern frissesség találkozásaként ma is fontos szereplő az üdítőitalok piacán.