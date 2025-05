Asztalra csapnak a kereskedők, boltláncok: ezt javasolják az árrésstop kivezetésére, nem bírják tovább

Az Országos Kereskedelmi Szövetség nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság elkerülése érdekében javaslatot tesznek le a kormány asztalára az árrésstop zökkenőmentes kivezetésére. Az OKSZ az objektív helyzetértékelés érdekében a javaslatok kidolgozásával külső gazdasági tanácsadó társaságot bízott meg. A végső javaslatok a versenyjogi szabályozás maximális figyelembevételével készülnek el.

Közleményében a Szövetség azt írja, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az élelmiszer árrésstopnak május 31-én vége, a kormány azonban több nyilvános fórumon is kilátásba helyezte annak meghosszabbítását.

A kereskedelmi láncok a saját költségvetésük terhére elkerülték az átárazást, így az árrésstop be tudta tölteni a neki szánt szerepét, azonban a láncoknak ez a hozzájárulása a magyar családok terheinek csökkentéséhez május 31-e után már nem fenntartható, hiszen a beszállító partnerektől folyamatosan érkeznek az áremelései igények.

Ez a bizonytalanság már önmagában is elegendő ahhoz, hogy zavarokat okozzon a fogyasztók, a kiskereskedelem szereplői és a beszállítók körében. Tekintettel arra, hogy az árrésstop már az eddigi rövid élete alatt is erőteljesen torzította a piaci viszonyokat, már most ügyelni kell arra, hogy kivezetése a kormány, a beszállítók, a kiskereskedelem és a vásárlók szempontjából is zökkenőmentes legyen

– mondja Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A javaslatok a versenyjogi szabályozás maximális figyelembevételével készülnek el, és az alábbi szempontokat veszik figyelembe:

Az OKSZ tagjai minden nap érzékelik, hogy az árrésstop elbizonytalanítja a vevőket. Ez a lakossági fogyasztás visszafogásával jár, ami leállíthatja a GDP utolsó, még érdemi hajtóerőt kifejtő motorját.

Az árrésstop csak átmenetileg támogatja az infláció csökkenését, egyebekben elfedi a rendszer feszültségeit, amik az idő előrehaladtával egyre növekvő erővel törnek a felszínre.

A termékpályák torzulnak, aminek importnövelő hatása van. Ez mérsékelheti az élelmiszeripar kibocsátását, a nettó exportot, és ezen keresztül a GDP csökkenésével jár. Ezek a torzulások csak lassan állíthatók helyre.

A nagy láncok csökkenő árai miatt az élelmiszer kiskereskedelem 48 százalékát adó kisebb szereplők a forgalmuk csökkenésével szembesülnek, jelentős részük készül üzletet/üzleteket bezárni, ami tovább növeli az ellátásbiztonsági problémákat. Magyarországon csak tavaly 1279 élelmiszer jellegű kiskereskedés szűnt meg, több mint 400 településen semmilyen bolt nincs, további többszáz településen egyetlen kisbolt működik olyan korlátozott árukészlettel, ami nem alkalmas egy nagybevásárlás lebonyolítására.

Az árrésstop alatt a kiskereskedelem nem tudja betölteni közvetítő szerepét a beszállítók és a vásárlók között, emellett kényszerűségből visszafogja a fejlesztéseket. Ezeket a hatásokat már ma is érzékelhetik – főleg a kispénzű – vásárlók, az árrésstop fenntartásával azonban ezek a káros következmények felerősödnek.

Az OKSZ mindezeket a megfontolásokat figyelembe véve juttatja el az árrésstop május 31-i kivezetésével kapcsolatos veszteség minimalizáló javaslatokat a kormánynak.

A továbbiakban abban bízunk, hogy a magyar gazdaság problémáinak megoldását célzó intézkedéseket kiterjedt egyeztetések előzik majd meg. Ezekbe az egyezetetésekbe célszerű bevonni az értékláncban érintett összes szereplőt, legyenek azok termelők, beszállítók, fuvarozók, közüzemek vagy önkormányzatok

– mondja az OKSZ főtitkára.

Reagált az NGM

A Nemzetgazdasági Minisztérium nem sokkal később reagált az OKSZ közleményére, a benne foglaltakat hamis állításoknak nevezte.

A kormány a családok érdekében minden esetben fellép az áremelésekkel szemben, ezért az alapvető élelmiszerek esetében árréscsökkentést vezetett be. Az intézkedés hatására az érintett termékek ára átlagosan 19,9 százalékkal csökkent, amely jelentős segítség a családok és a nyugdíjasok számára is

- fogalmaznak a kommünikében. Hozzáteszik, hogy álláspontjuk szerint az árrésstop azon törekvése, hogy csökkenjenek az árak, valóban bejött, és a fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom bővülését is várják.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt a hamis állítást tette, miszerint az árréscsökkentés elbizonytalanítja a vevőket, fékezi a fogyasztást és a GDP növekedését. Ennek azonban pont az ellenkezője igaz. A kormány által bevezetett árréscsökkentés csökkenti az árakat, így növeli a forgalmat és végső soron a gazdasági növekedés fokozásához is hozzájárul. Az online pénztárgépek adatai alapján az árréscsökkentés áprilisban még erőteljesebben éreztette fogyasztásélénkítő hatását a boltokban, a Nemzetgazdasági Minisztérium az idei év eddigi legdinamikusabb bővülésére számít

- írják a közleményben.