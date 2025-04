Agyad eldobod: ennyiért mérik a luxuslángost a Budai Várban - turistáknak jó lesz!

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az egyik felkapott budapesti turistalátványosság közelében enne egy jó lángost - igaz, hogy nem is a klasszikus "sajtostejfölöst kapjuk, de az ár talán így is mellbevágó. De miért drágul ennyire a lángos minden évben?

Ugyan az összetevőket és az elkészítés módját látva annyira nem kellene csodálkozni rajta, mégis komoly árazású lángost kaptunk egyik olvasónktól, aki a Budai Vár Savolyai teraszán fotózta nekünk, hogy a jól megszokott burgereken kívül lángost is lehet kapni - 5 500 forintért.

Mint hamarosan a képen is megmutatjuk a lángos valóban nem mindennapi, igyekszik gourmet módon elkészülni, így valósíznűleg azok a külföldiek csapnak majd le rá, akik amúgy is hallottak már erről a messze földön híres magyar ételről.

A lángosról az ártábla alapján az derül ki, hogy tépett hússal, koktélparadicsommal, tejföllel és rukkolával tálalják a kedves vendégnek. Figyelembe véve, hogy már tavaly is sokszor találkozhattunk 2-3 ezer forintos lángosokkal a népszerű nyaralóhelyeken - és az csak a régi, jól bevált sajtos-tejfölös volt sok esetben! - akkor a rukkolával, koktélparadicsommal tálalt lángos már nem is tűnik nagyon elrugaszkodottnak. No persze ne felejtsük el azt se, hogy azért a Budai Vár Savolyai teraszán a lokációt is megfizettetik az emberrel.

