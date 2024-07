Kitálalt a legendás büfés: ezért méregdrága a balatoni lángos 2024-ben

500 forintos anyagköltségből megvan a lángos, ha otthon készítjük el, klasszikus recept alapján - erre világított rá a legendás tévés szakács, Bede Róbert két hete egy videójában. Most annak jártunk utána, hogy ha ez a közkedvelt nyári étel ennyiből is megvan, akkor mi okozza azt, hogy akár 2-3 ezer forintot is elkérnek érte a Balatonnál vagy a fővárosi strandokon, büfékben?

A nyári szezon Magyarországon elképzelhetetlen a strandolás, vagy legalább víz mellett pihenés nélkül, ehhez pedig a magyarok már régóta kedvenc ételt is választottak maguknak. Az egyszerűen és gyorsan elkészíthető lángos elmaradhatatlan kellék a nyaraláshoz, nem fordulhat elő olyan, hogy ha kimegyünk egy vízpart vagy medence mellé, akkor ne látnánk legalább egy nyaralót, aki éppen ezt az ételt fogyasztaná, vagy vásárolná éppen a büfék valamelyikében.

A lángos ára azonban az utóbbi évek egyik kardinális kérdése lett a nyaralás pénzügyi tervezésekor is. Nem véletlenül írunk pénzügyi tervezést, ugyanis főképpen az elmúlt években tapasztalható drágulás miatt ez a nyári kedvenc is igen komoly infláción ment át - már régen nincs nyoma az "egyforintos lángosnak", amit még mindig hallunk emlegetni. Most utánajártunk, mennyiből jön ki ez az étel, megnéztük az árakat, és büfésekkel is beszéltünk arról, miért kerül náluk ennyibe.

Gyors, egyszerű, négy lángos egy áráért

A legendás tévés szakács, Bede Róbert arra vállalkozott egy videójában két hete, hogy maga készíti el a lángost, hiszen kíváncsi volt arra, mennyibe kerülhet, ha otthon készítjük el, és nem drága pénzen vesszük a vízparton vagy a strandbüfékben. Az elkészítés közben a mesterszakács folyamatosan sorolta a recepthez tartozó mértékegységeket árral együtt, amik a következők voltak egy sajtos-tejfölös lángoshoz:

100 g kefír: 100 Ft

500 g liszt: 140 Ft

reszelt burgonya: 35 Ft

2 deka élesztő: 70 Ft

Ezen kívül a felhasznált olaj, amiben a lángosok megsültek, a sztárszakács számításai szerint úgy hatszáz forintba került négy darab lángoshoz.

Mindennel együtt Bede Róbert úgy gondolja, hogy egy klasszikus, sajtos-tejfölös lángos elkészítése 481 forintba kerül, ha mi magunk készítjük el egy egyszerű recept alapján.

Egymillió forint áll a büfében, ezt kellene kigazdálkodni

Egy legendás balatoni vendéglátós nemrégiben a TikTokon tett közzé egy videót, melyben arra igyekszik rávilágítani, hogy miért is árulják a balatoni büfések ennyiért a lángost, ha egyszer, mint fentebb is láthattuk, ezt pár száz forintból el lehet készítenu. Mind mondta: a kulcs szerinte a kissé elszállt idényfizetésekben van.

Egy balatoni büfés örül, ha 20-25 ezer forintért talál egy napra nemhogy egy szakácsot, hanem egy konyhai kisegítőt is akár. Menjetek el bármelyik büfébe, még a legkisebbekben is ott áll 3-4 dolgozó. Számoljatok a vállalkozó fejével: ha esik az eső, akkor is ott "áll" százezer forint a pultban naponta. Szerinted hány lángost kell ahhoz eladni, hogy egyáltalán kijöjjön nullára? Plusz még számold bele azt a több millió forintos bérleti díjat, amit általában az egész évre fizet, hiába jellemzően csak nyáron használja a büfét

- adott képet a helyzetről a büfés.

A keresetek elszállását pedig két erős történettel is alátámasztotta: mint elmondta, Zamárdiban ismer olyan tulajdonost, aki hazájából "hozatott" munkaerőt.

Egy zamárdi pizzéria olasz tulaja nem csak Magyarországon, hanem szerte az EU-ban hirdette a nyári munkalehetőséget, és Olaszországból hamarabb talált egy srácot, mint itt, Magyarországon. De hallottam olyat is, hogy valaki hiába költözött ki már majdnem húsz éve Ausztriába, nyárra mindig hazajön vendéglátózni, mert elképesztő összegeket lehet egy nyáron megkeresni

- tette még hozzá a videót készítő büfés.

Csak a fokhagymás kenés 100 forint a lángosra?

A Pénzcentrum még áprilisban, egy olvasótól Balatonfüredről kapott árlista alapján már tudott egy képet adni arról, mire számíthatunk a nyaraláskor kimondottan felülprezentált magyar tengernél lángosügyben. Itt máris nem tudtunk sok jóval kecsegtetni: mint kiderült, ebben a füredi büfében nem ússzuk meg ezer forint alatt a sima lángost sem. Az árak itt a következőek voltak az előszezonban:

sima lángos: 1000 forint

fokhagymás lángos: 1100 forint

tejfölös lángos: 1500 forint

ketchupos lángos: 1300 forint

sajtos lángos: 1500 forint

sajtos-tejfölös lángos: 1900 forint

tonhalas lángos: 3600 forint

Érdemes rögtön a lista első két tételét megfigyelni: az árlista értelmében csak az kerül a lángos árának tíz százalékába, hogy a büfések megkenjék a jól ismert fokhagymás bödönből. A legdrágább tétel pedig a tonhalas ebben az említett büfében, ami már a 2,6-szorosába kerül a sima lángosnak. A leginkább népszerűnek mondható termék, a sajtos-tejfölös pedig 1900 forintért kapható.

Bajban lehetnek a vendéglátósok

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legfrissebb adásában Szöllősi Tamás, a Vitorlás Étterem tulajdonosa arról beszélt: elmúlt az az időszak a balatoni vendéglátásban is, amikor elég kinyitni az üzlet ajtaját, és a dolgok majd intéződnek maguktól.

Éveken át előfordult, hogy lehetőségünk sem volt az árakon minden sze zonban változtatni, ezután viszont kényszerhelyzetbe kerültünk. Jött a covid, utána pedig a háború, és hirtelen megtöbbszöröződtek a vendéglátósok kiadásai. Nem csak a munkaerőhiánnyal, a magas járulékokkal és a kifizetendő, sokszor nyugati bérekkel kell résen lennünk, de azzal is, hogy folyamatosan drágultak az alapanyagok árai is. Mostanra pedig oda jutottunk el, hogy óvatosságot, önmérsékletet kell tanúsítanunk a vendéglátásban, mert tudjuk és látjuk azt, hogy egy bizonyos szint felett nem költenek az emberek a szabadságra, pihenésre

- fogalmazott a vendéglátós szakember. A Cashtag kiszámolta azt is, hogy egy négy tagú családnak mennyibe kerül egy belföldi pihenés, és még spórolás mellett is igen vastagon foghat a ceruza: az epizódban rsézletesen lebontjuk mindezt, ezt itt nézheted meg.

Számos költsége van a lángosnak is

A CashTag két évvel ezelőtt az örvényesi szabadstrand büfésével készített interjút, akkor ott a sajtos-tejfölös lángost még 1400 forintért árulták az árlista alapján. A büfé üzemeltetője akkor azt mondta, hogy szeretnének az alaplángossal 1000 forint alatt maradni, ám a sajtos-tejfölössel az a helyzet, hogy a tejtermékek akkori drasztikus és gyors inflációja miatt valószínűleg ők sem kerülhetik azt el, hogy árat kelljen emelniük a gazdaságos működés érdekében.

A lángos valóban egy könnyen és gyorsan, olcsón kihozható termék, ám a minőségre eközben nagyon oda kell figyelni. Keresett és népszerű termékről van szó, és mindenkinek van róla egy képe, összehasonlítási alapja, árban is. Gyakra hallhatjuk, hogy 20-30 évvel ezelőtt mennyi volt a lángos, vagy az idősebbek a gyermekkorukat emlegetik - nem lehet nagyon drágán adni, mert akkor előfordulhat, hogy a vendég más helyet keres, ahol olcsóbban kapja meg

- mondta a CashTagnek Petrovics Nándor, az örvényesi szabadstrand üzletvezetője.

címlapi kép: Kovács Anikó, MTI/MTVA