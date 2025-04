Újabb kiskereskedelmi láncokra csapott le a hatóság: valami nagyon nem stimmel velük

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023-ban indított eljárást az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártóval, és több kereskedelmi lánccal szemben, mivel a gyártó valószínűsíthetően előírta partnereinek, hogy milyen rögzített, illetve minimum-áron árulhatják termékeit. Az eljárás során olyan bizonyítékok kerültek a nemzeti versenyhatóság birtokába, melyek alapján a GVH – előzetes értesítés nélküli rajtaütések keretében – a Spar és Auchan kereskedelmi láncokat is eljárás alá vonta.

A Gazdasági Versenyhivatal 2023 elején indított versenyfelügyeleti eljárást a Maspex Olympos Kft.-vel (Maspex) szemben, amely Magyarországon többek között az Olympos, Kubu, Apenta, Topjoy és Nestea márkák forgalmazója. A lengyel cégcsoport magyarországi leányvállalata partnereivel kötött szerződéseiben vélhetően meghatározta az általa forgalmazott termékek minimális, illetve rögzített viszonteladási árait, korlátozva ezzel a piaci árversenyt. A cég egy 2023 elején lezárt ágazati vizsgálat során került a GVH látókörébe, amelyben a vendéglátóhelyek italbeszerzéseit vizsgálta.

A folyamatban lévő eljárásban a Maspex mellett több magyarországi kiskereskedelmi lánc is érintett, így többek között az Aldi, a CBA, a Coop és a Tesco is. Az eljárás során pedig olyan bizonyítékok kerültek a GVH birtokába, melyek alapján indokoltnak látta további két kereskedelmi lánc, a Spar Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. eljárás alá vonását is.

A GVH vizsgálói 2025. április 14-én, hétfőn, a vállalkozások magyarországi központjaiban – előzetes bírói engedélyhez kötött – előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást, rajtaütést tartottak, a szükséges adatok, bizonyítékok lefoglalása érdekében.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása, illetve az abba ügyfélként történő bevonás nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

A Gazdasági Versenyhivatal fokozott figyelemmel kíséri a kereskedelmi szektorban és az élelmiszerpiacokon zajló folyamatokat. A GVH április 15-én gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a tej és tejtermékek, illetve az étkezési tyúktojás hazai piacán a termékkategóriákban tapasztalt ár-fluktuáció és emelkedés miatt. Emellett a teljeskiőrlésű termékek piacán is fellép a nemzeti versenyhatóság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok gyanújával.