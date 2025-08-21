Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
Csíkos hátú vadmalacok lepték el a balatoni nyaralót: videón az éjszakai dorbézolás
Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos csámcsogással fogyasztják a lehullott almát.
A csíkos hátú aprócska vadmalacok Balatonmáriafürdőn, a Parti utca és a Dózsa György utca közötti részen bukkantak fel, és bár a felnőtt vaddisznókat nem látták, a tulajdonos szerint a közelben biztosan követték őket a szüleik.
„Először azt hittem, hogy esik az eső, mert olyan furcsa zajt hallottam. Amikor kivilágítottam az ablakon, láttam, hogy süldő vadmalacok eszik az almát. Nem a problémázás miatt osztottam meg a videót, inkább azért, hogy mások is tudjanak róla” – mesélte János, a nyaraló tulajdonosa a Sonline.hu-nak.
A környéken régóta jelen vannak a vaddisznók, a telkek közvetlenül a nádas mellett pihennek. Az első jeleket évekkel ezelőtt egy vadász vendégük vette észre, aki a kert melletti ösvényen mutatta meg a vaddisznócsapásokat. Azóta a nyomokat rendszeresen látják, de eddig főszezonban nem fordult elő, hogy az állatok a kertbe is betérjenek.
A malacok egyáltalán nem zavartatták magukat a világítástól, sem attól, hogy a tulajdonos videózott. „Amikor kinyitottam az ajtót és szóltam hozzájuk, elmentek, de mihelyt becsuktam, visszajöttek. Nagyon aranyosak, szinte barátkozni lenne kedvünk velük, de nem szabad. Tudni kell, hogy a szüleik is a közelben vannak” – tette hozzá János.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hatóságok is figyelemmel kísérik a helyzetet: a rendőrség és a vadásztársaság drónnal ellenőrzi a nádasban élő állatokat. A megfigyelések szerint a vaddisznók nappal kör alakú területen pihennek, éjszaka pedig portyázni indulnak. „Semmiképp nem akartam pánikot kelteni. Csak annyi volt a célom, hogy az itt élők tudják: legalább nyolc vaddisznó van a nádasban. Az illetékesek pontosan tisztában vannak ezzel, de korlátozottak az eszközeik” – tette hozzá a tulajdonos.
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
Egy hatalmas, lyukas betontömb tűnt fel a Tisza vizéből Nagykörű közelében, amelynek származása évtizedek óta találgatások tárgya.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Ha szeretnéd, hogy kerti növényeid egészségesek maradjanak, és ősszel is virágozzanak, most érdemes elővenni a metszőollót. Íme, 10 növény, ami meghálálja az augusztusi metszést!
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel együtt.
Az ország számos vidékén készülnek remek programokkal augusztus 20-án. Most körülnéztünk, mire számíthatunk, lássuk, hová érdemes kimozdulni.
Egykor Dél-Somogy egyik legpezsgőbb üdülőhelye volt, ma viszont üres medencék, rozsdás kapu és elhagyatott kemping árulkodik a múltról – ez a szuloki termálfürdő.
Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg.
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.