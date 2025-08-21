2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Vaddisznó
HelloVidék

Csíkos hátú vadmalacok lepték el a balatoni nyaralót: videón az éjszakai dorbézolás

HelloVidék
2025. augusztus 21. 13:53

Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos csámcsogással fogyasztják a lehullott almát.

A csíkos hátú aprócska vadmalacok Balatonmáriafürdőn, a Parti utca és a Dózsa György utca közötti részen bukkantak fel, és bár a felnőtt vaddisznókat nem látták, a tulajdonos szerint a közelben biztosan követték őket a szüleik.

„Először azt hittem, hogy esik az eső, mert olyan furcsa zajt hallottam. Amikor kivilágítottam az ablakon, láttam, hogy süldő vadmalacok eszik az almát. Nem a problémázás miatt osztottam meg a videót, inkább azért, hogy mások is tudjanak róla” – mesélte János, a nyaraló tulajdonosa a Sonline.hu-nak.

A környéken régóta jelen vannak a vaddisznók, a telkek közvetlenül a nádas mellett pihennek. Az első jeleket évekkel ezelőtt egy vadász vendégük vette észre, aki a kert melletti ösvényen mutatta meg a vaddisznócsapásokat. Azóta a nyomokat rendszeresen látják, de eddig főszezonban nem fordult elő, hogy az állatok a kertbe is betérjenek.

A malacok egyáltalán nem zavartatták magukat a világítástól, sem attól, hogy a tulajdonos videózott. „Amikor kinyitottam az ajtót és szóltam hozzájuk, elmentek, de mihelyt becsuktam, visszajöttek. Nagyon aranyosak, szinte barátkozni lenne kedvünk velük, de nem szabad. Tudni kell, hogy a szüleik is a közelben vannak” – tette hozzá János.

A hatóságok is figyelemmel kísérik a helyzetet: a rendőrség és a vadásztársaság drónnal ellenőrzi a nádasban élő állatokat. A megfigyelések szerint a vaddisznók nappal kör alakú területen pihennek, éjszaka pedig portyázni indulnak. „Semmiképp nem akartam pánikot kelteni. Csak annyi volt a célom, hogy az itt élők tudják: legalább nyolc vaddisznó van a nádasban. Az illetékesek pontosan tisztában vannak ezzel, de korlátozottak az eszközeik” – tette hozzá a tulajdonos.
Címlapkép: Getty Images
