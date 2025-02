Büdős van a konyhában? Nem baj! Ezek most a legjobb szagelszívók, nem mindegy, melyik veszed

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A pára- és szagelszívó egyik fő feladata, hogy a főzés közben levegőbe kerülő szagokat és párát minél hatékonyabban eltávolítsa. A vízpára elvezetése különösen fontos az amúgy is magas páratartalmú, penészesedésre hajlamos otthonokban. Hiszen a penész nem csak esztétikai szempontból aggályos, hanem rontja a levegő minőségét, és súlyosabb esetben akár asztmatikus tüneteket okozhat. A szagokon és a vízpárán túl pedig olaj-, és zsírmolekulák is kerülnek a levegőbe konyhai tevékenykedésünk során. Ezek nem tudnak távozni egy egyszerű szellőztetéssel, és elszívó hiányában lerakódnak a környezetünkben, amit eltávolítani utána nagyon nehéz. Ez utóbbi, vagyis a zsírelnyelés az, amivel több elszívónak is meggyűlt a baja – többek között ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó terméktesztjéből.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka – AEG, Amica, Bomann, Bosch, Candy, Electrolux, Elica, Faber, Franke, Guzzanti, Ikea, Klarstein, Miele, Mora, Neff, Philco, Samsung, Siemens, Smeg, Whirlpool – 86 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható páraelszívóját tesztelte nemzetközi együttműködésben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Többféle típust teszteltek, köztük bútorelem alá építhető, beépíthető, kürtős és döntött kialakítású modelleket, sziget elszívót, valamint indukciós főzőlapba beépített típust is. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy ha ilyet választunk, ne csak a páraelszívó, de az indukciós főzőlap teljesítményének is járjunk utána. Az elszívott levegőt egyes készülékekkel kivezethetjük a szabadba, míg mások átszűrik és keringetik azt. A legtöbb típussal mindkét opció megoldható. Amelyik termék esetében légkivezetéses és keringetéses üzemmódra is volt lehetőség, ott mindkét módot tesztelték. Így végül légkivezetéses üzemmódban mind a 86 modellt, keringetéses üzemmódban pedig 40 terméket tudtak értékelni. Így összesen 126 vizsgálati eredmény szerepel a teszteredmények között. Néhány érdekes tapasztalat a teszteredményekből A tapasztalatok azt mutatják több esetben is, hogy ugyanaz a termék nem működött ugyanolyan hatékonyan a két különböző kialakítás esetén. Ez érthető, hiszen keringetéses üzemmódban páraelszívásra nem is számíthatunk. Itt a szagelszívás és zsírelnyelés funkció értékelhető. A Bosch DWB97CM50 kürtős kialakítású elszívója ugyan mindkét esetben jól szerepelt, de érzékelhető különbséget mértek a zsírelnyelés funkcióját tekintve. Keringetéses üzemmódban 70%-os, míg légkivezetéses üzemmódban 76%-os eredményt ért el. Kifejezetten sok készülék nem tudott megküzdeni a fő feladatával, vagyis a pára-, zsír- vagy szagelszívással. A legjobbak között például sok indukciós főzőlapba beépített elszívó végzett, de még erről a típusról sem mondható el általánosságban, hogy kiemelkedő az elszívó funkciója. A Smeg HOBD482D a maga 1 379 000 Ft-os átlagárával gyengén szerepelt e tekintetben. Mentségére szóljon, hogy a páraelszívással még jól boldogult légkivezetéses üzemmódban, viszont a zsírelnyelés szinte érzékelhetetlen volt a tesztelés során mindkét üzemmódban. Szagelszívása is átlag alatti keringetéses kialakítás esetén. A márka másik, ugyanilyen típusú és árkategóriájú készüléke, a Smeg HOBD472D ezzel szemben kiváló eredményt ért el légkivezetéses üzemmódban. Ahogy a fenti példa is mutatja, egy márkán belül is találhatunk jól, és kifejezetten gyengén teljesítő terméket. Például AEG, Bosch, Ikea, Smeg, Whirlpool márkájú páraleszívók is végeztek a lista végén és elején egyaránt. A tesztelés során mért zajszint 50 dB és 74,5 dB között mozgott. A csendesebb működés jellemzően gyengébb teljesítménnyel is együtt járt. Néhány kivételes termék esetében azonban sikerült tapasztalni, hogy ha megfelelő működést szeretnénk nem feltétlenül szükséges megbarátkoznunk a decibel skála túlsó végével. A készülékek többsége átlagos, vagy jó eredményt ért el a felépítés minőségét vizsgáló szempontok szerint. Azért akadtak kivételek. Néhány elszívó gyenge értékelésére magyarázat lehet, hogy a kedvezőbb árkategóriába tartozik. Viszont fél milliós termék is volt a palettán, melynek minőségén nem tükröződött az ára a tesztelési szempontok szerint. Pára- és szagelszívóból sokféle van ma már a piacon. A beépítés és az elszívott anyagok kivezetésétől függően számtalan készülék közül válogathatunk - írják a TVE szakértői. A tesztből leginkább az derült ki, hogy mindegyik típusból találhatunk jól teljesítő darabot a boltokban. De nem érdemes pusztán márka vagy ár alapján döntenünk. A termékek valós teljesítményének megismerésében és összehasonlításában segít a termékteszt.

Címlapkép: Getty Images

