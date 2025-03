Csúcsdráguló slágerterméket akcióz az Aldi, Lidl, Tesco: évente csak egyszer van ilyen, indul a roham

Elképesztő árháborút robbantott a boltok egy része, tekintetbe véve azt is, hogy éppen egy hónap múlva lesz húsvét. Az egészen biztos, hogy a boltok beszpájzoltak az édességből, de korábban a Pénzcentrum már kiderítette, hogy idén bizony magasabb árszintet kell várnunk a boltoktól, mint egy éve, ha csak a csokikra, édességekre gondolunk. Lássuk, ki milyen gigaakciókkal édesgeti be a vásárlókat?

Annak ellenére, hogy még egy hónap van az ünnepig, a nagyobb hazai boltláncok már most megkezdték az őrült akciózást húsvétra. Dekoráció, tojás és csokoládé is bőséggel szerepel a kínálatokban és az akciós újságokban, mi most a másodikra fogunk koncentrálni szokásos heti akciófigyelő összegzésünkben.

A hústévi csokoládé a várakozások szerint drágább lesz, mint az idén, azon egyszerű oknál fogva, hogy az előállításához, szállításához vagy a csomagolásához szükségszerűen kellő cikkek, vagy maga a munkaerő is drágult egy év alatt. Nem segít az sem, hogy a csokoládé, a kakaó vagy a cukor természetesen nem kerültek be abba a harmincas listába, amelyekre vonatkozik a hét elején eliindult árrésstop.

Mindennek az alapja, a kakaóbab pedig most 8 ezer dollár körül van tonnánként, emi elsőre nem rossz ár, csakhogy az elmúlt évben egy hatalmas ralizást mutatott be - a piacon tehát minden van, csak éppen nyugalom nincs. Erről bővebben éppen ma írtunk:

Várhatóan drágábbak lesznek a húsvéti édességek 2025-ben az előző évhez képest. Ennek legfőbb oka az alapanyagárak emelkedése. A kakaó ára 2024 folyamán rekordmagasságba emelkedett a gyenge termés és a kereslet növekedése miatt, de nőtt a cukor ára is. Növekedtek az energia- és szállítási költségek, a munkabérek. Számos adó és díjtétel emelkedett, ahogy a cégek által fizetendő közműdíjak is sokkal magasabbak, amiből részben nyilván a lakossági rezsit finanszírozzák

- mondta kérdéseinkre Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára.

Rögtön az Aldi újságjában belefuthatunk több kedvező ajánlatba is, ha kizárólag a csokinyuszikra- és tojásokra koncentrálunk. A Kinder három csokinyusziját mindössze 599 forintért vihetjük haza, de ennél is olcsóbb egy katicafigura egyedül, ő ugyanis 459 forintot kóstál. Van persze nagyobb nyuszifigura is, csak ennek már magasabb az ára: ő 1 079 forintba kerül, és megkérik az árát a Maxi csokinak is: igaz, ehhez egy plüssfigurát is adnak, így kerül 3 999 forintba.

Ha a kertben szerveznénk csokivadászatot a gyerekeknek, akkor szintén az Aldiban érdemes kezdeni a vásárlást: egy csomag Moser Roth apró csokitojás mindössze 1 499 forintért kapható, ráadásul négyféle íz közül is választhatunk. Ugyanettől a cégtől vehetünk töltött csokitojásokat is ugyanennyi pénzért, és ebből is többféle van. De ha a csokitojást esetleg unnák a gyerekek, akkor a manduladrazsé is jó választás lehet - ez szintén csak 1 499 forintért vásárolható meg.

A Lidl a szokásoknak megfelelően egy igen veretes ajánlatcsomaggal állt elő a húsvéti ünnepre, ráadásul ők kezdték a legkorábban, ugyanis a húsvéti akciók már egy teljes hónapja, február 20. óta érvényben vannak. A mini tejcsokoládé-tojások - csak úgy, mint az Aldinál - csomagonként 1 499 forintba kerülnek, de vehetünk akár pralinégolyót is, amiből egy 200 grammos zacskónyi most 999 forintért hazavihető. A csokifigurák árában már aláígér riválisának a Lidl: egy 100 grammos nyuszi, csibe vagy tojásfigura mindössze 899 forint a Lidl üzleteiben.

A Favorina húsvéti édességcsomagja 1 699 forintba kerül, ezért az árért egy nyuszifigura és több csokitojás jár, szóval igen baráti áron vásárolható meg. Ha pedig egy kicsit mégis másra vágynánk, akkor vehetünk pálcás csokinyalókat - ebből rengeteg fajta van a boltokban, és darabonként csak 999 forintba kerülnek.

A nagy márkák természetesen a Lidl húsvéti kínálatából sem hiányozhatnak: a Milka Oreo-krémmel töltött tojásából egy négy darabos pakk 1 799 forint, a Kinder húsvéi csokija ennél is olcsóbb, mindössze 1 375 forint. Töltött tojások esetében a két nagy gyártó nem ment bele árversenybe, mindkettejük csomagja 999 forintért érhető el.

A Tesconál is egészen komoly kínálatot találhatunk húsvéti édességekből - és mint mindig, most is egyetlen vásárlás örvén akár több ezer forintot is spórolhatunk, ha rendelkezünk Clubcarddal. Ez azért van, mert a jelenleg érvényes húsvéti ajánlatban minden egyes termék olcsóbb, ha ezzel vásároljuk meg. Itt van rögtön a Celebration csokiválogatás nyúlformájú dobozban, ami Clubcard nélkül 2 299 forintba kerül, ha azonban rendelkezünk kártyával, máris csak 1 999 forintot kell fizetni érte.

Csokifigurában meglehetősen olcsót ad a Tesco, egy nyuszifigura 299 forintért kapható, Clubcard nélkül az ár 349 forint. A Smarties csukorkával töltött nyuszija 499 forint (Clubcard nélkül 599), a Milka csokitojásaiból egy zacskónyi pedig Clubcard-áron 899, e nélkül egy százassal drágább, 999 forintos áron vihető.

Végezetül érdemes még egy pillantást vetni az Auchan húsvéti ajánlataira is: itt is tobzódnak a nagyobb márkák, például az M&M's mogyorós csokitojása most 2 199 forintért vihető haza. Lehet még kapni a Milka tojáscsomagját tejcsokiból, ami az Auchannál most 929 forintba kerül. Nem lehet nem észrevenni, hogy a diétázókra is figyelnek: egy paleo csokitojás, cukor helyett eritrittel édesítve 399 forintot kóstál a boltjaikban.