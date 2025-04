Alaposan zsebbe kell nyúlni, ha húsvétra vásárolnánk: ezen még az árrésstop sem segít

Az ünnepi szezonok általában mindig erős időszakok a kiskereskedelemben, így a húsvét is. Karácsonyhoz képest ugyan kb. 30%-kal kevesebbet költünk ilyenkor, viszont ugyanennyivel többet, mint egy átlagos nagybevásárlásnál.

Az Auchan szakértői nem kalkulálnak azzal, hogy az árrés limitálásnak negatív hatása lesz a keresletre, sőt, inkább volumennövekedésre számítanak, hiszen a 30 árréstopos termékkategória nagy része kifejezetten húsvéti.

Mindig is úgy tartották a kereskedők, hogy a húsvéti előre vetíti az éves forgalmat. Most persze vannak rendkívüli tényezők, például az árrés limit, ami döntően azokat a termékeket érinti, amelyeket húsvétra is szoktunk vásárolni. Ez idén növelheti a fogyasztást. Ráadásul az ünnep is ideális hétvégére esik, a kereskedők a hónap második és harmadik hétvégéjét tartják a legerősebbnek, ez évben pedig április harmadik vasárnapján lesz húsvét, és a karácsonyi kiköltekezés is viszonylag messze van már.

Mivel húsvétkor leginkább friss termékek kerülnek az asztalra, így a legerősebb időszakunk az ünnep előtti hét. Természetesen az egyéb húsvéti termékeket, mint például a lakásdekorációt, italokat, tartós élelmiszereket, édességeket már jóval előbb igen széles választékban kínáljuk az áruházaink kiemelt pontjain, hogy a vásárlók könnyen megtalálják azokat

– mondta Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési igazgatója.

Idén is lesznek minőségi sonkák mellett pénztárcabarát megoldások is. Hivatalosan gyorspácolt és hagyományos érlelésű termékeket különböztetünk meg. Ez utóbbit sóban érlelik, füstölik, így gyakorlatilag közvetlenül a húsvéti asztalra kerülhet. A klasszikus húsvéti sonkán kívül idetartoznak a fogyasztók által idesorolt termékek is, mint például a tarja, a csülök, a lapocka, az oldalas és pulykatermékek. Körülbelül 60-féle hústerméket kínál az Auchan ebből a kategóriából, a kilónkénti árak 1690 forinttól 5990 forintig mozognak. Noha az árak a beszerzési költségek növekedése miatt évről évre emelkednek, a vásárlók azért mégis 70-80%-ban megveszik a klasszikus sonkát, de a sonkán kívül megnő a kolbász, a tepertő vagy a szalonna forgalma is.

A húsvéti sonka tormával az igazi. Nem meglepő tehát, hogy az Auchan például az éves tormaforgalmának a felét a húsvéti időszakban értékesíti, de a mustár- és majonézeladás is 60%-kal megemelkedik ilyenkor. A tormánál a csípős ízek mellett egyre nagyobb keletje van a gyümölcsös ízesítésű változatoknak, bár még mindig csak kis részét teszik ki az összforgalomnak, ahol az ecetes és majonézes termékek dominanciája töretlen.

A sonka mellett a tojás a húsvét másik ikonikus élelmiszere, amire vonatkozik az árrés limit. Az Auchan továbbra is az egyik, ha nem a legszélesebb tojásválasztékkal várja a vásárlókat. A hagyományos kiszerelések, méretek és tartástípusok mellett extra sárga, GMO-mentes és fürjtojás is elérhető náluk.

A harmadik húsvéti termékkörbe az édességek tartoznak. A megszokott, tradicionális termékeket keressük ilyenkor, a csokoládényulat és - tojást különböző méretben és ízben. Az Auchanban mentes termékeket is szép számmal találunk, ahogy prémium édességeket és persze újdonságokat is. Az Auchan szakértői azt jósolják, hogy az idei szezonban minden bizonnyal a pisztácia íz lesz a sláger.