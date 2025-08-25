2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
16 °C Budapest
a szúnyogok emberi vért szívnak
Otthon

Folytatódik a szúnyoggyérítés: mutatjuk melyik települések vannak soron

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 20:31

A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt. Egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom, valamint a lakókörnyezetünkben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat.

Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre. A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is ártalmat okozhatnak. A katasztrófavédelem koordinálásával a szakemberek biológiai módszerrel védekeztek a szúnyoglárvák ellen, azonban számos tenyészőhely biológiai eljárással történő kezelése természetvédelmi oltalom miatt csak részlegesen megvalósítható.

Az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A héten 5 budapesti kerület mellett 10 vármegye 245 településén lépnek fel a vérszívók ellen. A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor.

Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat. A múlt hét második felére tervezett ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket pótolják Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

 
Címlapkép: Getty Images
