Szakértők szerint a leghatékonyabb dolog, amit a tulajdonosok tehetnek otthonuk vonzóbbá tételéért, az a rendrakás.
Folytatódik a szúnyoggyérítés: mutatjuk melyik települések vannak soron
A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt. Egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom, valamint a lakókörnyezetünkben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat.
Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott, a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre. A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is ártalmat okozhatnak. A katasztrófavédelem koordinálásával a szakemberek biológiai módszerrel védekeztek a szúnyoglárvák ellen, azonban számos tenyészőhely biológiai eljárással történő kezelése természetvédelmi oltalom miatt csak részlegesen megvalósítható.
Az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A héten 5 budapesti kerület mellett 10 vármegye 245 településén lépnek fel a vérszívók ellen. A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor.
Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat. A múlt hét második felére tervezett ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket pótolják Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.
A KSH adatai szerint júliusban a lakossági gázfogyasztás 12,2 százaléka esett a magasabb árkategóriába.
A szeptember 1-jétől elérhető 3 százalékos Otthon Start hitel várhatóan jelentős változásokat hoz majd az albérletpiacon.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Az MVM ismét biztosítja az egyenletes részszámlázás lehetőségét az okosmérős ügyfeleinek.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.
Lezárult a távhőprogram, a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.
A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el.
A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?
A szakértők között sem volt egyetértés a tekintetben, hogy az Otthon Start Program áremelkedést, vagy árcsökkenést fog-e hozni.
Pénteken még többfelé lehet eső, majd szombattól visszatér a napos-gomolyfelhős idő élénk, olykor erős széllel és 20-25 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel.
Szigorú beköltözési korlátozást vezettek be a magyar városban: 100 ezret fizethet, aki itt venne házat, lakást
Magyar nyelvtudás is szükséges azoknak, akik Sátoraljaújhelyen akarnak ingatlant venni, valamint 100 ezer forintos hozzájárulást is beszed az önkormányzat a beköltözőktől.
A vevői kivárás és a csökkenő külföldi kereslet miatt érezhetően lassul a magyar luxusingatlanpiac.
2024-ben Európában csak Luxemburgban emelkedett nagyobb arányban a lakástranzakciók száma, mint a magyar piacon.
Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.