Kvíz

Kvíz: Bolondulsz a kutyákért, ismersz minden kutyafajtát? Ez a kvíz neked szól!

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 18:00

A kutya az ember legjobb barátja – tartja a mondás, de akadnak fajták, amelyekért szó szerint vagyonokat kell kifizetni. A tenyésztés, a vérvonal és a ritkaság mind hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos ebek ára a csillagos eget verdesse. Bár Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendű. Egyes, díjnyertes vérvonalból származó kutyák pedig akár a luxusautók árával is felérhetnek. De vajon mely fajták számítanak a legdrágábbnak, és miért kell ennyit fizetni értük? Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével!

1/10 kérdés
Melyik kutyafajta számít a legdrágábbnak a világon a lista szerint, akár 4,2 millió forintos árával?
Csau csau
Afgán agár
Tibeti masztiff
Szamojéd
2/10 kérdés
Melyik fajtának kékes-lilás a nyelve?
Saluki
Csau csau
Szamojéd
Akita
3/10 kérdés
Melyik fajta szerepel a Guinness-rekordokban is, mert egy példányáért közel 300 millió forintot fizettek Kínában?
Tibeti masztiff
Afgán agár
Cavalier King Charles spániel
Azawakh
4/10 kérdés
Melyik kutyafajtát ábrázolják már a reneszánsz festményeken is?
Afgán agár
Akita
Kis oroszlánkutya
Szamojéd
5/10 kérdés
Melyik kutya őshazája Mali, és elérheti futás közben a 64 km/h sebességet?
Akita
Bedlington terrier
Azawakh
Saluki
6/10 kérdés
Melyik kutyát nevezték el egy angliai kisvárosról, és régen kártevők ellen használták?
Bedlington terrier
Saluki
Akita
Csau csau
7/10 kérdés
Melyik fajta japán eredetű, méltóságteljes és nyugodt, ám idegenekkel szemben tartózkodó természetű?
Szamojéd
Afgán agár
Akita
Tibeti masztiff
8/10 kérdés
Melyik fajta használja inkább a látását, mint a szaglását vadászat közben?
Csau csau
Saluki
Azawakh
Afgán agár
9/10 kérdés
Melyik kistestű fajta árának szélső értéke akár 2,7 millió forint is lehet, és nevét I. és II. Károly királyról kapta?
Bedlington terrier
Szamojéd
Cavalier King spániel
Kis oroszlánkutya
10/10 kérdés
Melyik kutyafajtát hívják „kis oroszlánkutyának”?
Cavalier King Charles spániel
Azawakh
Petit Chien Lion
Bedlington terrier
Címlapkép: Getty Images
