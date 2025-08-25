Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kutya az ember legjobb barátja – tartja a mondás, de akadnak fajták, amelyekért szó szerint vagyonokat kell kifizetni. A tenyésztés, a vérvonal és a ritkaság mind hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos ebek ára a csillagos eget verdesse. Bár Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendű. Egyes, díjnyertes vérvonalból származó kutyák pedig akár a luxusautók árával is felérhetnek. De vajon mely fajták számítanak a legdrágábbnak, és miért kell ennyit fizetni értük? Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Bolondulsz a kutyákért, ismersz minden kutyafajtát? Ez a kvíz neked szól! 1/10 kérdés Melyik kutyafajta számít a legdrágábbnak a világon a lista szerint, akár 4,2 millió forintos árával? Csau csau Afgán agár Tibeti masztiff Szamojéd Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik fajtának kékes-lilás a nyelve? Saluki Csau csau Szamojéd Akita Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik fajta szerepel a Guinness-rekordokban is, mert egy példányáért közel 300 millió forintot fizettek Kínában? Tibeti masztiff Afgán agár Cavalier King Charles spániel Azawakh Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik kutyafajtát ábrázolják már a reneszánsz festményeken is? Afgán agár Akita Kis oroszlánkutya Szamojéd Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kutya őshazája Mali, és elérheti futás közben a 64 km/h sebességet? Akita Bedlington terrier Azawakh Saluki Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik kutyát nevezték el egy angliai kisvárosról, és régen kártevők ellen használták? Bedlington terrier Saluki Akita Csau csau Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik fajta japán eredetű, méltóságteljes és nyugodt, ám idegenekkel szemben tartózkodó természetű? Szamojéd Afgán agár Akita Tibeti masztiff Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik fajta használja inkább a látását, mint a szaglását vadászat közben? Csau csau Saluki Azawakh Afgán agár Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik kistestű fajta árának szélső értéke akár 2,7 millió forint is lehet, és nevét I. és II. Károly királyról kapta? Bedlington terrier Szamojéd Cavalier King spániel Kis oroszlánkutya Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik kutyafajtát hívják „kis oroszlánkutyának”? Cavalier King Charles spániel Azawakh Petit Chien Lion Bedlington terrier Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK