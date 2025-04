SPAR-vezér: bizalmi válság van, Győr kiürült, mindenki Szlovákiába jár vásárolni

A kiskereskedelem jelenlegi helyzetéről, kihívásairól beszélt a szektor elitje a Portfolio Retail Day 2025 konferencia vezetői kerekasztala körül. Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. elnök - ügyvezető igazgatója szerint az árrésstop nagyon fáj nekik, májusig még kitartanak, de tobább már nem, onnantól drasztikus lépésekre kényszerülnek. Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, a legnagyobb bajuk az, hogy a beszállítók rengeteget emelnek, és ezt az emelést, a kereskedőkön kérik számon. Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapítója, a Vatera és a Jófogás ügyvezető igazgatója bizalmi válságot érez, Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója az áremelés helyett a hatékonyságnövelésben hisz. A panelbeszélgetés előtt Madár István, a Portfolio vezető elemzője ismertette a háztartások fogyasztási mintáit.

A Portfolio Retail Day 2025 konferencia nyitó szekciójában iparági szakértők arra törekedtek, hogy feltárják a kiskereskedelmi szektor legfontosabb tendenciáit, valamint megoldásokat vázoljanak fel a legnagyobb kihívások leküzdésére.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője előadásában a magyar háztartások fogyasztási szokásait elemezte. Mint ismertette, a korábbi években hozzászoktunk a gyors gazdasági növekedéshez, de most a karakteres gazdasági élénkülés sokkal lassabban érkezik a vártnál. 2020-as időszak más, mint a 2010-es aranyévek voltak, hiszen akkor még támogató külső környezet és növekvő exportpiacok voltak, alacsony volt az infláció, még alacsonyabb kamatok és volt munkaerőtartalék kapacitásbővítésre.

A mostani évtizedben azonban gyenge külső konjuktúra, szenvedő exportpiacok vannak, elapadtak az uniós források, a munkaerőtartalék szűkült, költségvetési kiigazítási kényszer van és nem utolsó sorban gyenge az üzleti és a lakossági bizalom. Jóval kedvezőtlenebb keresleti és kínálati környezet, a gazdaság nem tud ezért úgy fellendülni, mint azt az előző évtizedben láttuk.

Jelenleg az látszik, hogy fogyasztás ugyan lehetne erősebb, de a növekedést alapvetően a beruházások zuhanása és az export gyengélkedése fékezi. Megbicsaklott a gazdasági bizalom.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Az adatokból az látszik, a reálbérek emelkednek ugyan, és költünk is, azaz a háztartások fogyasztási kiadásai emelkednek, de nem mindenre egyformán. Nem a kiskereskedelem a nyertese a reálbérek emelkedésének: az inflációs sokknak úgy tűnik, hosszú távú hatásai vannak.

A növekedési kihívás tehát részben bizalmi probléma.

Emellett lakáspiaci helyzet sem rózsás: drága a finanszírozása, kevés az átadás, holott az új lakás keresletnövekedéshez, költéshez vezet. Várhatóan 2-2,5 százalékos növekedés lesz idén, ami bőven elmarad a várakozásoktól egy feltörekvő gazdaság esetében, tehát továbbra is rögös pályán fog haladni a magyar gazdaság és a kiskereskedelem is.

Sokszereplős társasjáték

Az előadást követő panelbeszélgetésen a résztvevők arra keresték a választ, hogy hogyan látja a kiskereskedelmi szektor az iparág aktuális kihívásait? A bér száguld a fogyasztás elmarad – elméletileg szép a környezet, pénz van, miért nem vásárolnak a magyarok? – tette fel az első kérdést a beszélgetés moderátora Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio Csoport) vezérigazgatója.

A bizalmi válságot érezzük: Győr kereskedelmi szempontból kiürült, mindenki Szlovákiába jár vásárolni

– kezdte Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. elnök - ügyvezető igazgatója. Az akcióik az egekben vannak, ezt kommunikálják is, és rá kell erősíteni a fizetési hétre is minden egyes hónapban. Mennyiségi növekedés viszont lesz idén az ügyvezető igazgató szerint, ám

a forgalomnövekedés nagy részben függ az árrésstoptól, hogy az meddig tart még.

Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. elnök - ügyvezető igazgatója a Portfolio Retail Day 2025 konferencián

Szerinte május végéig ez lehet még bírni, de tovább már nem, akkor már hozzá kell nyúlni a költségekhez. A beszállítók panaszkodnak, de Heiszler Gabriella szerint

egy szektortól, a kiskereskedelemtől várja a kormányzat, hogy csökkenjenek az árak, de ez egy sokszereplős társasjáték, amit mi egyedül nem tudunk megoldani

Hasonló trendeket, növekedést lát a saját piacukon Németh Kornél, bár a Rossmann Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója szerint ennyire náluk nem volt drasztikus a helyzet, mint az élelmiszerüzletekben. A január és a február is érezhetően erősebb volt fogyasztás terén, ugyanakkor nagy baj, hogy a beszállítók rengeteget emelnek, és ezt az emelést, most a kereskedőkön kérik számon.

Az építkezések elmaradása a lakberendezési termékek forgalmazására is hatással lehet, bár Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója szerint a 2024-es év náluk már érezhető volt a fellendülés.

Az iparági átrendeződésből jól jöttünk ki,

és optimistán tekint 2025-re is: a másik két országához, Ausztriához és Görögországhoz viszonyítva is jól teljesít Magyarország. A fluktuáció is jól alakult náluk, de a költségoldal fontos, de az áremelés helyett a hatékonyságnövelésben hisznek.

Érdekes állapot van jelenleg, Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapítója, a Vatera és a Jófogás ügyvezető igazgatója szerint, az árnyékot, azaz a bizalmatlanságot látja jelenleg a legnagyobb problémának. Pénz van, az emberek bele tudnak nyúlni a zsebükbe, ha nagy szükségük van valamire.

Válsághelyzetben lehet piacot szerezni hirtelen, és ez az online piacon nagyon igaz, ám szerinte a kínai hódítók tükrében újra kell gondolni a folyamatokat. Klasszikus versenyhelyzet van. A Temuról Várkonyi Balázs elmondta, nagy többségben bóvlit árul egy óriási marketing sokkal, ám a brutál térhódítása mostanra elfogyott. Nagy előnye, hogy talált egy szektort, a nyugdíjasokat, akikről mindenki azt hitte, sosem fognak internetezni, mégis így történt. Bizonyos szegmenseket azonban mára kinyírt, akik mostanra a csőd szélére kerültek.

