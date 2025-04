Ezek a boltok már csak bankkártyát fogadnak el: egyre többen vannak, jöhet a készpénzmentes világ?

Ausztriában már minden tizenegyedik üzlet kizárólag elektronikus fizetést fogad el. A nemzeti bank a készpénzes fizetés kötelező elfogadásának szigorítását tervezi, míg a kereskedők ellenzik ezt a lépést. 2030-tól új dizájnú euró bankjegyek kerülnek forgalomba - írta meg a Der Standard.

Az osztrák üzletekben és vendéglátóhelyeken egyre gyakrabban találkozhatunk olyan feliratokkal, mint a 'No cash accepted' vagy 'Cards only'. Az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank (EKB) és az Osztrák Nemzeti Bank (OeNB) ezért terveket dolgoz ki a készpénzes fizetés kötelező elfogadásának szigorítására. Bár a készpénz törvényes fizetőeszköz, a szerződési szabadság elve alapján jelenleg még kizárható az elfogadása, amennyiben ezt egyértelműen jelzik.

Eduard Schock, az OeNB igazgatója szerint a készpénzt elutasító üzletek aránya 2020-hoz képest másfélszeresére, hat százalékról kilenc százalékra nőtt. 'A fogyasztók választási szabadságát egyre több vállalkozás hagyja figyelmen kívül, ami növekvő veszélyt jelent' - indokolta Schock a törvényhozásnak tett javaslatot a készpénzelfogadási kötelezettség szigorítására.

A készpénzes fizetés továbbra is domináns szerepet tölt be: az üzletekben és vendéglátóhelyeken a tranzakciók 68 százaléka készpénzben történik. Az OeNB fontosnak tartja a készpénzellátás biztosítását, és célul tűzte ki a jelenlegi mintegy 8000 ATM megőrzését. A bank akár szabályozói intézkedéseket is fontolóra vesz, valamint a települési szövetséggel együttműködve 120 új bankautomata telepítését tervezi a vidéki területeken.

A kereskedelmi szektor ellenzi a szigorítást. Rainer Will, a Kereskedelmi Szövetség ügyvezetője szerint bár a készpénz továbbra is kedvelt fizetési eszköz, nincs szükség további szabályozásra. A készpénz elutasításának fő okai a biztonsági megfontolások és a készpénzkezelés magas költségei.

A fogyasztóvédelem támogatja a javaslatot. Gabriele Zgubic, a Munkáskamara fogyasztóvédelmi szakértője különösen az idősebb generáció szempontjából tartja fontosnak a készpénzes fizetés lehetőségének megőrzését.

Az OeNB 2030-tól új euró bankjegysorozatot vezet be. A tervek szerint a 200 eurós bankjegyen Bertha von Suttner Nobel-békedíjas lesz látható, aki jelenleg a kéteurós érmén szerepel, és korábban az 1000 schillinges bankjegyen is megjelent.