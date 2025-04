Hároméves folyamat zárult le az Auchannál: így érinti a házhozszállítást

Lezárult az a hároméves folyamat, amellyel az Auchan áruházak fokozatosan bekapcsolódtak a Wolt házhozszállításba. Április elsejétől már az összes Auchan áruházból – hiper- és szupermarketekből egyaránt – elérhetővé válik a Wolt quick commerce formátum, azaz gyors Wolt kiszállítással is lehet rendelni tartós és friss élelmiszereket, valamint napi fogyasztási cikkeket - olvasható az Auchan közleményében.

Az Auchan együttműködése 2022. márciusában kezdődött a Wolttal, amikor három hónapon keresztül négy áruházban tesztelték ezt az új értékesítési formát. A cél az volt, hogy az Auchan e-com szolgáltatása mellett azonnali, expressz kiszállításra is legyen mód, amivel akár 20 percen belül odaérnek a megrendelőhöz a vásárolt termékek. Akkor 2000 féle termékből választhattak a vásárlók. Az elmúlt évek során újabb és újabb Auchan üzletek kapcsolódtak be a Wolt kiszállításba, mostantól pedig már az összes Auchanból lehet Wolton keresztül is rendelni.

Amellett, hogy a Wolt kiszállítási lehetőség már a teljes Auchan hálózatra kiterjed, egyúttal a választék is megújul, illetve kibővül. Ezentúl 3200 féle terméket lehet Wolttal házhoz kérni, Budakalászon ez a szám még több, innen 4500 árut lehet rendelni. Ehhez az állandó kínálathoz jönnek még a szezonális termékek, most például a húsvéti választék.