Elképesztő mennyiséget esznek meg ezekből a magyarok: vajon mi történt?

Az elmúlt tíz hónapban közel 40 százalékkal emelkedett a Kifli.hu zöldség-gyümölcs kategóriájának forgalma. Ebben az időszakban több mint 155 ezer megrendelés során, összesen 8 millió egységnyi áru, azaz 9,5 millió csomag zöldség és gyümölcs került a vásárlók kosaraiba.

Közel 40 százalékkal nőtt a Kifli.hu zöldség-gyümölcs kategóriájának forgalma az elmúlt tíz hónapban az előző év azonos időszakához képest. Ez idő alatt több mint 155 ezer megrendelésben közel 9,5 millió csomag zöldség és gyümölcs talált gazdára, több mint 8 millió egységnyi áru formájában. A dinamikus keresletnövekedéshez a folyamatosan bővülő kínálat is hozzájárult: január óta közel 80 új termék jelent meg az áruház virtuális polcain, és ez a tendencia folytatódik az elkövetkező hónapokban is, így április végéig összesen több mint 120 új termék közül választhatnak a fogyasztók.

Az újdonságok között olyan különlegességek is helyet kaptak, mint a thai bazsalikom és a friss babérlevél, valamint többféle egzotikus gyökér, például a galanga és a friss kurkuma. Emellett egyedülálló egzotikus gyümölcsök is elérhetővé váltak, mint a csillaggyümölcs és a friss kakaóbab. A bővüléssel egyre több szezonális termék is elérhetővé válik, így a vásárlók medvehagymát és magyar spárgát is rendelhetnek.

Szalma Rita, a Kifli.hu kereskedelmi igazgatója is részt vesz a Portfolio Retail Day 2025 konferencián 2025. április 2-án. Egy panelbeszélgetés keretében arról fognak eszmét cserélni, merre tovább magyar FMCG-szektor?

A legnépszerűbb zöldségek közé tartoznak a reggelik és saláták elengedhetetlen alapanyagai: a paradicsom, a paprika és az uborka. A gyümölcsök közül a banán, a bogyós gyümölcsök, a szőlő és az alma a vásárlók kedvencei, de egyre keresettebbek az egzotikus gyümölcsök is.

Fontos szerepet kapnak a bio, fenntartható módon termesztett, illetve kistermelői zöldségek és gyümölcsök is. Ezek forgalma évről évre stabilan emelkedik és már télen-nyáron kiegyensúlyozott a kereslet irántuk. A Kifli.hu több mint ötven hazai és tizenöt külföldi beszállítóval dolgozik együtt, valamint több mint száz kistermelőtől vásárol közvetlenül. Különösen a hazai termesztésű, szabadföldi zöldségek iránt emelkedett a kereslet, hiszen ezek ízben és minőségben is kimagaslóak. A népszerű online szupermarket célja, hogy kiszámítható és hosszú távú piaci lehetőséget biztosítson a velük együttműködő magyar kistermelőknek. Bár a 2024-es nyári aszály hatással volt az árak alakulására – különösen az alma és a burgonyafélék esetében –, ellátási nehézségek nem alakultak ki, a vásárlók továbbra is széles, friss kínálatból válogathatnak.