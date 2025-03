Évente egyszer látott akciót robbantott a magyar multi: ezt kár lenne kihagyni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A mennyiség helyett a minőség felé mozdult el a hazai sörfogyasztás – mondják az Auchan italszakértői. A piaci tendenciák alapján a prémium és a szuper prémium kategóriájú sörök fejlődnek az átlag felett, de egyre népszerűbbek a csökkentett energia- és alkoholtartalommal előállított termékek is. A sörfogyasztásra legjobban a jó idő hat, és persze a kedvező ár, az akció ennél a termékkategóriánál is nagyon fontos. A tavasz beköszöntét kéthetes sörvásárral ünnepli az Auchan, ami alatt akciós áron kínál két nagyon kedvelt ír sört: a Guinnesst és a Kilkenny-t, illetve a Bohemian Regent Jarní zöld színű, cseh sörhöz is jó áron lehet hozzájutni a 200 egyéb sör mellett.

Az Auchan 380-féle sört tart az állandó kínálatában, aminek most több mint a felét, azaz 200-féle sört ad akciósan a sörvásáron. A közismert sörökön kívül számos hazai kézműves és nemzetközi, kis- és nagyüzemi sör is jelen lesz a választékban, amiket most különösen kedvező áron adnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hazai sörök mellett az áruházlánc polcain rendre találni amerikai, cseh, belga, angol, görög, ír, osztrák, francia, szlovén, horvát, japán, spanyol, német és szlovák söröket is. A sörvásár kezdete éppen a március 17-i Szent Patrik napra esik. Az írek felvonulással járó, nagy ünnepét három igen kedvező árú sörrel köszönti a lánc, amiből kettő természetesen ír: a fekete, jellegzetesen édeskés ízű Guinness és a vörös Kilkenny. Mindkettő 1 000 forint alatt lesz a sörvásár ideje alatt. A harmadik pedig egy igazi különlegesség, a Bohemian Regent Jarní zöld színű, cseh sör, ami 579 forintért kapható most. Ez egyébként a negyedik legrégebben alapított, ma is működő sörfőzdéből származik, amit még az Ágoston-rendi szerzetesek kezdtek el működtetni a 14. században. Az alkoholos változatok mellett a divatos, alkoholmentes sörökből is széles a választék egész évben. Az áruházlánc sörszakértői szerint megfigyelhető, hogy a sörgyáraknál a csökkentett energia- és alkoholtartalommal előállított termékek kerültek előtérbe, és egyre inkább a lágy ízű sörök felé mennek el, amivel a fiatal felnőtteket célozzák meg.

