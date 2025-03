Vásárlói élmény és innováció a hazai kiskereskedelemben (x)

A verseny közösségformáló ereje

A Boltok Boltja verseny kiváló jelzője a minőségi szolgáltatásnyújtásnak és egyre nagyobb elismerést jelent. „A hazai kiskereskedelmi szektor tele van kreatív, elkötelezett és szenvedélyes vállalkozókkal, akik folyamatosan keresik az új lehetőségeket. A verseny eddigi díjazottjai példaértékű munkát végeznek, hiszen a hagyományos értékesítésen túl közösségi szemléletformáló tevékenységeket is beépítettek működésükbe.” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Az idei első helyezett, a Menő-jövő, a fenntartható vásárlást népszerűsíti csomagolásmentes termékeivel. Szabados Ági Libertine könyvesboltjaival egy olvasásra ösztönző közösséget épített, míg az idei Visa különdíjas, a Spuri Futóbolt a sportolók egyéni igényeit szem előtt tartva segíti az életmódváltást.

„A vásárlók keresik a személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat. Hosszútávon mindenképpen megtérül az anyagi és személyes energiaráfordítás a vásárlókört jól megszólító vállalkozó számára.” – mondta Sármay Bence, majd hozzátette, hogy „a digitalizáció fejlődésével pedig egyre több olyan megoldás érhető el a kisvállalkozások számára is, amelyek egyszerűsítik a vásárlási és fizetési folyamatokat.”

A Visa innovatív megoldásai a kiskereskedők számára

A Visa számos fizetési innovációval segíti a kis- és középvállalkozásokat, például a Tap to Phone technológia révén az okostelefonok fizetőterminállá alakíthatók. Nagy lehetőségeket kínál a közeljövőben a Click to Pay szolgáltatás bevezetése – amely az online fizetés élményét közelíti a bolti érintéses fizetéshez – az online kiskereskedők akár 30%-kal is növelhetik a bevételeiket a Visa felmérése szerint.1

A Spuri Futóbolt példája

Az idei versenyen ismét átadtak egy különdíjat is, amelyet a Visa magyarországi munkatársai ítéltek oda a Debrecenben található Spuri Futóboltnak. Az üzlet története szorosan összefonódik Szűcs Csaba nevével, aki nemcsak a bolt alapító tulajdonosa, hanem a magyar futósport egyik kiemelkedő alakja is. Szűcs Csaba, hazánk maratoni csúcstartója volt a közelmúltig. Személyes szenvedélye és a futás iránti elkötelezettsége inspirálta, hogy megalkossa a Spuri Futóboltot, amely 2000-ben nyitotta meg kapuit Budapesten és mára egy 9 üzletből álló országos hálózattá fejlődött. A Spuri Futóbolt célja az volt, hogy a futók számára olyan szaküzletet hozzanak létre, ahol nemcsak minőségi termékeket, hanem szakértői tanácsokat és közösséget is találnak.

„Ahány futó, annyiféle igény” – vallja Szűcs Csaba, és ennek megfelelően üzleteiben számítógépes lábvizsgálattal és hőtérképes talpvizsgálattal segítik a vásárlókat. Az üzletlánc modern fizetési megoldásokat is alkalmaz: bankkártyás, okoseszközös fizetés mellett elektronikus utalványokat is elfogadnak. „Legalább 10-12 éve minden üzletünkben fizethetnek a vásárlók bankkártyával, illetve okoseszközre költöztetett kártyával. A kezdetekben még papír alapú vásárlási utalványokat is, egy évtizede lecseréltük a sokkal egyszerűbb és modernebb elektronikus formában felmutatható, vonalkódleolvasást biztosító rendszerre”- tette hozzá Szűcs Csaba.

A Boltok Boltja versenyről

Az ajánlás útján érkező üzletek teljesítményét titkos vásárlásokkal méri fel a verseny szervezését és lebonyolítását végző Instore Consulting EU. Az alábbi 8 kulcsfontosságú területet értékelik:

· a bolt külső megjelenését,

· az üzlet koncepcióját,

· a boltban való tájékozódás egyszerűségét,

· a termékek kihelyezését és a szolgáltatások minőségét,

· a marketing kommunikáció színvonalát,

· a fizetési megoldások modernitását,

· a digitális eszközök elérhetőségét és használatát,

· valamint a boltban dolgozók munkáját és ügyfélkezelését.

A verseny során minden hónapban a legtöbb pontot elérő üzlet lesz a hónap nyertese, így összesen 12 vállalkozás jut tovább az éves döntőbe. Az év végén a szakmai zsűri a döntősök közül is a legkiemelkedőbbeket választja ki.

