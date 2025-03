Újabb fontos részletek derültek ki az áfa-visszatérítésről: minden nyugdíjast érint a dolog

Az Idősügyi Tanács tagjai szeretnék az áfa-visszatérítésre jogosult termékek listáját szélesíteni. Orbán Viktor már bejelentette: havonta 10-15 ezer forint áfa-visszatérítést jelent a nyugdíjasok számára júliustól az áfa-visszatérítés - írja az atv.hu

A kormány korábban már jelezte, hogy a nyugdíjasok számára bevezetett áfa-visszatérítés esetében a kedvezményben részesülő termékek köre idővel bővülhet.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter elmondta, hogy az Idősügyi Tanács képviselőivel folytatott egyeztetés során felmerült: a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek mellett további alapvető élelmiszerekre is kiterjeszthetnék az áfa-visszatérítést. A Tanács javaslatai között szerepelnek bizonyos mirelit termékek, a kenyér, az étolaj, sőt, havonta egy mosópor is, amelyeket szintén bevonnának a nyugdíjasok számára júliustól elérhető kedvezményes körbe.

A nyugdíjasoknak járó áfa-visszatérítést Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be február 22-én az évértékelő beszédében a Várkert Bazárban. Közölte, hogy az év második felétől a nyugdíjasok számára a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfáját egy meghatározott havi összeg erejéig visszatérítik.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a rendszer egy egyszerű “csippantással” működik majd, és a kedvezmény havi 10-15 ezer forintos keretig lesz igénybe vehető. Eközben a kormány az élelmiszerláncokat is arra próbálja ösztönözni, hogy csökkentsék áraikat, és ennek érdekében az árstop visszavezetését is kilátásba helyezte. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha a szép szó nem segít, akkor árstopok bevezetésére is sor kerülhet.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelenleg tárgyalásokat folytat az élelmiszerláncok képviselőivel, és a megállapodásra adott határidő a héten jár le.