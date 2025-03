Így vásárolnak már a legmodernebb magyarok: segít az AI vagy az influenszerek is

Nemcsak a közösségi platformoknak jut minden eddiginél nagyobb szerep a vásárlások terén, de a mesterséges intelligencia is felforgatta a vásárlói szokásokat.

A technológia fejlődésének köszönhetően vásárlói szokásaink is megváltoztak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a social platformok egyre nagyobb befolyásoló tényezővel bírnak, ha vásárlásra adjuk a fejünket. Ahogy a generatív mesterséges intelligencia (Gen MI) is átalakította az online vásárlás élményét – ezt a fogyasztók 71%-a kifejezetten igényli is. A trend hajtóerejét a Z és az Y generáció hiper-személyre szabottság és zökkenőmentes digitális élmények iránti vágya mozgatja leginkább - számol be minderről a Capgemini Kutatóintézet legfrissebb kutatása.

A mesterséges intelligencia térnyerése a vásárlási szokásaink terén is megmutatkozik. A fogyasztók közel fele (46%) üdvözli a generatív MI online vásárlásra gyakorolt hatásait, míg háromnegyedük nyitott a Gen MI ajánlásaira, szemben a 2023-ban mért 63%-kal. A termék- és szolgáltatásajánlások esetében a fogyasztóknak már több mint fele (58%) helyettesítette a hagyományos keresőmotorokat generatív MI eszközökkel.

A fogyasztók 68%-a azt szeretné, ha generatív MI eszközök összesítenék az online keresőmotorok, a közösségi média platformok és a kiskereskedők weboldalainak keresési eredményeit. Ugyanakkor a vásárlók kevésbé elégedettek a technológiával: 2024-ben 37%-ra csökkent ez a mutató, szemben a 2023-as 41%-kal.

Manapság a fogyasztók személyre szabott vásárlási élményt keresnek, amelyet a (generatív) mesterséges intelligencia képes javítani. Ezen túlmenően azonnali és hatékony kiszállítást várnak el, egyre tudatosabbak a vásárlásaikat illetően. A versenyképesség megőrzése és a márkahűség erősítése érdekében a kiskereskedőknek olyan stratégiákat kell alkalmazniuk, amelyek a fogyasztót helyezik a középpontba és a mesterséges intelligencia segítségével zökkenőmentes, mégis kiemelkedő ügyfélélményt nyújtanak. A közösségi kereskedelem felé történő elmozdulás szintén jelentős. A kiskereskedőknek hasznosítaniuk kell a közösségi és digitális hirdetési platformjaikat, hogy már a vásárlási folyamat korai szakaszában bevonják a fogyasztókat

- mondta Lindsey Mazza, a Capgemini Csoport globális kiskereskedelmi vezetője.

MI-influenszerekre és a közösségi médiára támaszkodunk, ha vásárlásról van szó

A mesterséges intelligencia segítségével létrehozott avatárok is egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert: a fogyasztók negyede bízik bennük és vásárol az ajánlásaik alapján. Ahogy a közösségi médiában feltűnő influenszerek is egyre népszerűbbek: 2024-ben a Z generációhoz tartozók 70%-a rajtuk keresztül szerzett tudomást az új termékekről, ami jelentős növekedés a 2023-as 45%-hoz képest.

Az olyan platformok, mint az Instagram vagy a TikTok ugyancsak átformálják a kiskereskedelmet, ugyanis a fogyasztók több mint fele a közösségi médián keresztül fedez fel új termékeket, szemben a 2022 novemberében mért 32%-kal. A kutatás szerint a fogyasztók 40%-a időnként a közösségi médiát használja ügyfélszolgálati ügyintézés esetén is. Ez azt mutatja, hogy egyre többen támaszkodnak ezekre a platformokra a problémamegoldás és segítségkérés során.

A felár sem gond, ha azonnali a kiszállítás

Az azonnali kiszállításra épülő kereskedelem (q-commerce) iránti igény folyamatosan növekszik. Olyannyira, hogy egyes régiókban a fogyasztók egyre inkább hajlandóak felárat fizetni a gyorsaságért és hatékonyságért. A gyors kiszállításért való fizetési hajlandóság a 2023-as 41%-ról 2024-re 70%-ra ugrott, ami a termékek azonnali elérhetősége iránti erőteljes fogyasztói tendenciát tükrözi. Ez a tendencia jellemző például Indiában, Németországban, Franciaországban, Svédországban, Spanyolországban és Hollandiában, míg az Egyesült Államok jelentősen lemaradt e tekintetben.

Az online hirdetés még mindig vásárlói mágnes

A kutatás eredményei szerint a fogyasztók 67%-a figyel fel a kiskereskedők weboldalán/alkalmazásain megjelenő hirdetésekre, amikor egy termékre keres. Olyannyira, hogy az elmúlt 12 hónapban az online vásárlások közel egyharmadát befolyásolták az online hirdetések. Ezzel szemben a fogyasztók kevésbé elégedettek az üzlethelyiségekben megjelenő hirdetésekkel.

53%-uk személyre szabott hirdetéseket szeretne látni az üzlethelyiségekben, például intelligens bevásárlókocsi, intelligens tükör vagy interaktív érintőképernyő formájában. Éppen ezért a fogyasztók több mint fele (53%) rendszeresen váltogatja a márkákat/kereskedőket, amelynek oka a kísérletezésben és a személyre szabott hirdetések hiányában keresendő.

A fenntartható termék alap, a többletfizetés érte nem az

A fenntarthatóság kulcsfontosságú tényező lett a vásárlással kapcsolatos döntések meghozatalakor. Míg a fogyasztók 64%-a fenntartható termékek kínálatából vásárol és 67%-uk kész kiskereskedőt váltani fenntartható termékkínálat hiánya esetén, a fogyasztók egyre kevésbé hajlandóak felárat fizetni az ilyen típusú termékekért. Az elmúlt két évben folyamatosan csökkent azon fogyasztók aránya, akik 5%-nál magasabb felár fizetését is vállalnák ezért. A kutatás rámutat arra is, hogy a fogyasztók körében viszont nagy visszhangot keltenek az olyan kezdeményezések, mint a szénlábnyommal kapcsolatos címkék feltüntetése és az élelmiszer-pazarlás csökkentése.

Az eredményekből az is körvonalazódni látszik, hogy a fogyasztók körében egyre növekvő igényként jelentkezik, hogy minél részletesebb információkat kapjanak az általuk megvásárolt termékről. A tápanyagokra vonatkozó információk a legfontosabbak között szerepelnek, a fogyasztók 67%-a nyilatkozott úgy, hogy ennek alapján akár terméket is vált.