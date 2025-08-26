A Pénzcentrum 2025. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden kitör a nyár: ilyen idő vár rád estig!
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Délutánra országszerte igazi nyárias idő köszönt be, 25 és 31 fok közötti csúcsértékekkel. Bár az égen megjelenhetnek fátyolfelhők és kisebb gomolyok, ezek inkább csak díszítik a látványt – esőre sehol sem kell számítani.
A szél alig mozdul, gyenge, mérsékelt marad, így a nap minden perce ideális lesz szabadtéri programokhoz. Akár kirándulás, sport, piknik vagy egy könnyed esti séta: a kellemes nyári hangulat garantált, hiszen még este sem hűl le számottevően a levegő.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
Szergej Lavrov az amerikai NBC televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy elismerik Volodimir Zelenszkijt Ukrajna vezetőjének, és készek tárgyalni vele.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.