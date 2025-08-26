2025. augusztus 26. kedd Izsó
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy szeptemberi nyári délutánon hetven méteres magasságban készült fénykép egy felnőtt gólyáról (Sturnus vulgaris), amely egy kőből készült madárfürdőben fürdik délután egy társával és két nőstény házi vereblyével (Passer Domesticus),
Világ

Kedden kitör a nyár: ilyen idő vár rád estig!

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 07:16

Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Délutánra országszerte igazi nyárias idő köszönt be, 25 és 31 fok közötti csúcsértékekkel. Bár az égen megjelenhetnek fátyolfelhők és kisebb gomolyok, ezek inkább csak díszítik a látványt – esőre sehol sem kell számítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szél alig mozdul, gyenge, mérsékelt marad, így a nap minden perce ideális lesz szabadtéri programokhoz. Akár kirándulás, sport, piknik vagy egy könnyed esti séta: a kellemes nyári hangulat garantált, hiszen még este sem hűl le számottevően a levegő.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #nyár #időjárásjelentés #idő #reggel #kedd

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:32
07:16
05:23
21:44
21:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
3
5 napja
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
4
5 napja
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
5
2 hete
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 05:23
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 19:02
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 05:59
Nem akármilyen állattal tarol a magyar gazda: így hódítja meg a piacot