Kedden kitör a nyár: ilyen idő vár rád estig!

Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Délutánra országszerte igazi nyárias idő köszönt be, 25 és 31 fok közötti csúcsértékekkel. Bár az égen megjelenhetnek fátyolfelhők és kisebb gomolyok, ezek inkább csak díszítik a látványt – esőre sehol sem kell számítani.

A szél alig mozdul, gyenge, mérsékelt marad, így a nap minden perce ideális lesz szabadtéri programokhoz. Akár kirándulás, sport, piknik vagy egy könnyed esti séta: a kellemes nyári hangulat garantált, hiszen még este sem hűl le számottevően a levegő.