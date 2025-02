Rákkeltő, be kellene tiltani, de az EU hallgat: óriási a baj ezzel az adalékanyaggal

Az aszpartám, egy széles körben használt mesterséges édesítőszer betiltását követeli egy nemzetközi koalíció. A Foodwatch, a francia Rákellenes Liga és a Yuka mobilalkalmazás közösen indított petíciót az Európai Bizottsághoz és az uniós tagállamokhoz címezve. A kezdeményezés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon döntését követi, amely az aszpartámot "emberre nézve valószínűleg rákkeltőnek" minősítette. - számolt be az euronews.

A Foodwatch International vezető kampánystratégája, Natacha Cingotti határozott fellépést szorgalmazott az ügyben. "Nincs vesztegetni való időnk. A kormányok és Európa másfél éve tartó tétlensége tűrhetetlen" - nyilatkozta. Hozzátette: "Egy ennyi kockázattal járó adalékanyagnak nincs helye az ételeinkben és italainkban."

A koalíció szerint Európában több mint 2500 termékben található meg az aszpartám, főként cukormentes élelmiszerekben és italokban, mint például a Coca-Cola Zero, a Pepsi Max és a Sprite Zero - számolt be az euronews.

A petíció mögött álló szervezetek között van a Yuka nevű mobilalkalmazás is, amely élelmiszerek és kozmetikai termékek egészségügyi hatásait értékeli. Julie Chapon, a Yuka ügyvezető igazgatója elmondta: "A Yuka-felhasználók 95 százaléka azt állítja, hogy az alkalmazásnak köszönhetően már nem vásárol olyan termékeket, amelyek ellentmondásos adalékanyagokat tartalmaznak."

A Foodwatch megbízásából készült, hét országra kiterjedő felmérés szerint az európaiak átlagosan 40 százaléka fogyaszt aszpartámot tartalmazó termékeket. A fogyasztás aránya Spanyolországban, Belgiumban és Hollandiában magasabb az átlagnál. A válaszadók többsége minden vizsgált országban egyetértett azzal, hogy az aszpartámot elővigyázatossági intézkedésként kellene tiltani, amíg annak biztonságossága nem garantálható.

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) 2023 júliusában minősítette az aszpartámot "emberre nézve valószínűleg rákkeltőnek". Ez azt jelenti, hogy korlátozott bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az anyag összefüggésbe hozható rákos megbetegedésekkel, különösen májrákkal, mind állatokban, mind emberekben.

Az IARC ajánlása szerint a mesterséges édesítőszer napi bevitelét 40 mg/testtömegkilogrammra kellene korlátozni. Ez egy 70 kg-os felnőtt esetében körülbelül egy tucat doboz cukormentes italnak felel meg. Az Európai Bizottság egyelőre nem reagált a petícióval kapcsolatos megkeresésekre.