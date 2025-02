Itt a boltok egyértelmű válasza a belengetett árstopra: erről minden magyar vásárlónak tudnia kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség Nagy Márton miniszter Facebook-posztjára, amelyben az árstopok újbóli bevezetését lengette be. Az OKSZ a Pénzcentrum kérdésére közölte: a boltláncok "korábban és most is a magyar családok érdekeinek szem előtt tartásával, így a fogyasztók vásárlóerejének megtartásának, illetve erősítésének szándékával alakítják üzletpolitikájukat."

Reagált Országos Kereskedelmi Szövetség Nagy Márton Facebook-posztjára, amelyben a miniszter azt írta, ismét árstopokat vezethetnek be Magyarországon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az OKSZ a Pénzcentrum kérdésére azt írta, "a nemzetközi kiskereskedelmi láncok korábban és most is a magyar családok érdekeinek szem előtt tartásával, így a fogyasztók vásárlóerejének megtartásának, illetve erősítésének szándékával alakítják üzletpolitikájukat." Az alapvető élelmiszerek árát elsősorban a beszerzési áruk, valamint az élelmiszerkiskereskedők között fennálló egyébként is erős verseny határozzák meg. Az OKSZ élelmiszerkereskedő tagjai remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az NGM és az OKSZ mellett az infláció elleni harcban. Az inflációs adatok értékelésénél érdemes figyelembe venni azt is, hogy statisztikai adatok a teljes piacra vonatkoznak, míg az online árfigyelő számai ennél több esetben kedvezőbb képet mutathatnak - közölte a szervezet a Pénzcentrum kérdésére. Korábban Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára megkeresésünkre úgy fogalmazott, a szervezet indokolatlannak tartja, hogy az üzemanyagok esetében árstopot vezessenek be.

