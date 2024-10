Török ruhamulti terjeszkedik Magyarországon: retteghet a H&M, Zara, C&A

Megnyílt a török ruhaboltlánc, a Koton első budapesti üzlete, egy videózó vásárló szerint elég borsos árakkal. Mit nyújt a Koton, amit más boltláncok nem tudnak?

Megnyitott Budapesten, a Köki Terminálban a török divatárulánc, a Koton első magyarországi boltja - erről lapunk cikke után egy TikTokker is beszámolt, aki el is ment az üzletbe, hogy kicsit körülnézzen.

Mint mi is beszámoltunk róla, a Koton több üzlet nyitását is tervezi hazánkban, a mostanin kívül Budapesten még kettőt. A világon a lánc idén akár 150 üzletet is nyitna. De mit is tud nyújtani ez a ruhalánc?

Mint a videóból kiderül, a Koton alapvetően kétféle stílusban képzeli el vásárlói szükségleteit: árulnak hétköznapkra, napi munkához is ismán felvehető darabokat, de van a női részlegének egy olyan szakasza, ahol a kimondottan kifinomult, elegáns darabok kapnak helyet. Kinézetben, stílusban azonban nem sokban különbözik a kínálat a már jól ismert fast fashion boltokétól.

A tiktokker elmondja, hogy az ő véleménye szerint a ruhák minőségével, stílusával meg van elégedve, az árakat viszont borsosnak találja. Mint fogalmazott: nagyjából a H&M nevű boltlánc árait kell elkpzelni, de a Kotonban különlegesebb darabokat is találhatunk. Persze nem kizárólag női rész van, hanem a férfiak és a gyerekek számára is találhatunk ruhákat.