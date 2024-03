40 termék, ami botrányosan kisebb lett a magyar boltokban: tényleg madárnak nézik a vásárlókat?

Instant kakaópor, légfrissítő, szemeteszsák, gyümölcs üdítők, kólák, pékáruk, jégkrémek, megannyi termék, amiknek a kiszerelése durván összement a boltokban. A brutális árdárgulás mellett tehát a vásárlóknak még a méretbeli csökkenésekkel is szembesülniük kell. Március elsejétől azonban ezeket a mennyiségi vágások már nem tarthatják titokban a gyártók, a boltokban ugyanis kötelező a tájékoztatás. Az új szabályozás 11 napja van életben, és a hatóság oldalán már most majd 600 termékből áll a zsugorinflációs-lista. Ezt elemeztük most a Pénzcentrumon, és hoztunk 40 népszerű terméket, amiken jól nyomon követhető a változás mértéke.

A Pénzcentrumon mi is beszámoltunk arról, hogy március elsejével elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) új adatbázisa, ami arról tájékoztatja a vásárlókat, mennyivel csökkent bizonyos termékek kiszerelése. A kiszerelések csökkenésének viszonyítása alapja a gyártó 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazott mértéke. Tehát a boltok polcai között kihelyezett információs táblák által mutatott változások lehetnek egészen frissek, de több évesek is. Amiről egyébként az egész kezdeményezés szól, az nem más mint a zsugorinfláció.

A kiskereskedelemben azt a jelenséget nevezzük így, amikor egy termék csomagolása/űrtartalma összemegy, miközben általában az ára nem változik. A gyártók ezt a lépést költségeik csökkentése miatt hozzák meg úgy, hogy azt a fogyasztók általában észre sem veszik. A gyártók ugyanis dörzsöltek, vagy nem változtatnak a csomagoláson, de kisebb lesz például benne a csoki pár grammal. Vagy például a termék csomagolódobozának a magasságát nem, csak a mélységét csökkentik, így első ránézésre, mintha mi sem történt volna azzal.

Erre azért van szükség mert értelemszerűen a vásárlók nem szeretik azt érezni, hogy egy termékért ugyanannyit fizetnek, mégis kevesebbet kapnak. Márpedig a zsugorinfláció pontosan erről szól. A friss kormányzati döntés, és az ennek következtében a boltokban is látható jelölés tehát pontosan arra jött létre, hogy figyelmeztesse a „gyanútlan” vásárlókat, hogy a jelölt termékeknek bizony az utóbbi időben csökkent a kiszerelésük. Az új rendszerrel párhuzamosan élesedett egy Nébih-nél is egy aloldal, ahol folyamatos frissítés mellett a hatóság összegyűjti, mely termékek kiszerelése ment össze az idők során.

Ezek a termékek durván összementek

A Nébih listája már most majd 600 terméket vonultat fel, olyanokat, amiknek a tömege hol kisebb, hol nagyobb mértékben összement. A Pénzcentrum most átnézte az eddig közzétett listát, és megvizsgáltuk, milyen kategóriájú termékek vannak rajta kiváltkép felülreprezentálva, illetve ki is gyűjtöttünk 40 olyat, amik ismertségük vagy kategóriájuk miatt jól reprezentálják a teljes listát.

Kutatásaink során egyértelmű vált, hogy csak termékkategóriák alapján jól el lehet különíteni olyan termékcsoportokat, ahol a gyártók előszeretettel inflálták el termékeik tömegét. Ilyen kategóriák voltak:

a fagyasztott termékek,

a tejtermékek,

az üdítőitalok,

a mosószerek,

a fűszerek,

és a cukrászati termékek is.

Az általunk vizsgált 40 terméknek az átlagos méretcsökkenése egyébként 16,6 százalékos volt. Ez pedig azért különösen durva, mert ahogy a mi listánkon is, úgy a teljes listán is szép számmal szerepelnek amúgy az utóbbi években csúcsdráguló termékek is. Úgy mint a pékáruk, üdítők, csokoládék, édességek, hogy a tejfölt vagy akár a chipseket ne is említsük.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lista átfésülése után tehát azt mondhatjuk, nem elég, hogy az utóbbi néhány évbe a magyarok sokkal többet kellett, hogy fizessenek az élelmiszerekért, azok sok esetben még össze is mentek. Sokkal több pénzt fizettek ki tehát az emberek, voltaképpen ugyanazért, de kevesebb termékért.

A legnagyobb csökkenők

Listánk élén a Nesquik egyik nagy kiszerelésű instant kakaója végzett. A termék súlya ugyanis nemrégiben még 1300 gramm volt, de ez mostanra 800-ra zsugorodott. Ez 38,5 százalékos csökkenés, de majdnem ugyanennyivel, 38,3 százalékkal csökkent az AmbiPur légfrissítő (több fajta kiszerelésben) termékek súlya is, 300 ml-ről 185-re. A dobogó harmadik fokán holtversenyben 3 termék végzett, mindegyik 33,3 százalékos zsugorodással. Ilyen volt a Reál 60 literes szemeteszsákja, a Happy Harvest mézes gabonapehely, illetve a BioTechUSA Energy Gel Pro is. A zsákból 15 helyett már csak 15, a gabonapehely 750 grammja helyett már csak 500, míg a 60 grammos energiagél helyett 40 grammot lehet kapni.

De azért 20 százalék feletti csökkenést is bőven lehetett látni: ide tartozott a Vadász Húsvéti hálós tojása, a kisüzemi sörfőzde Mad Scientist söre, egy Garnier kézkrém, egy Colgate fogrkém, de a Mars csoki is. Miközben 20 százalékkal csökkent több Sió üdítő, egy auchanos kalács, de a CBA-s sós chips tömege is.

Az átlagos csökkenési mértékhez közeli mértékben csökkent egyes Orbit rágók, a Pepsi Cola és gyerekeknek való tejalapú italpor ára. Ezzel szemben például a Cherry Queen konyakmeggy mennyisége csupán 2,4 százalékkal mérséklődött, de már a 2. legkisebb csökkenő súlycsökkenése is meghaladta az 5 százalékot. Sőt, a legtöbb termék esetében 10 százalék körül volt a veszteség. Ilyen volt a Magyar kefír, a Tibi vagy Boci tejcsokoládé, a Detki Mese Mézes, de a Balaton szelet is. Akárcsak a Magyar rögös túró, a Kelogg’s müzlik, néhány mosógél, de a Pikok kacsazsír is.