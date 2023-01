Tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc üdítője: a vásárlók egyre inkább az olcsó saját márkásat keresik

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Békefi László az Indexnek adott interjújában árulta el, hogy a céget érintő gazdasági kihívások miatt a termékeik „áremelése sajnos nem kerülhető el”.

"Emelkedett a cukor, a koncentrátum, a szénsav és a kávé ára is, mondhatni a termékeink előállításhoz szükséges összes alapanyag jelentősen drágult. Nőtt a csomagoláshoz használt alapanyagok beszerzési ára is, és ahogy mindenki tapasztalja, a felhasznált energia, valamint a szállítmányozási költségek is emelkedtek az üzemanyagok drágulása miatt" - fejtegette a lapnak adott interjújában Békefi László, hozzátéve hogy a cég rezsiköltségei tavaly óta megduplázódtak.

Arra a kérdésére, hogy mennyivel kellett árat emelni, és mely termékeket sújtotta leginkább a drágulás, Békefi azt mondta, hogy a piaci adatok alapján az látszik, hogy a szénsavas üdítők nagyjából 26 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve.

A Coca Cola 2021-ben 126,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el, tavaly tovább növelte a forgalmát és piaci részesedését.

A változás azonban világosan látszik, elkezdődött és jelenleg is tart az átrendeződés. A fogyasztói kosárba a korábbiaknál gyakrabban kerülnek alacsonyabb árú, saját márkás, nagyobb kiszerelésű termékek, és a fogyasztók egyre inkább meggondolják, mire akarnak és tudnak költeni

- árulta el az ügyvezető.