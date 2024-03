A Temu piszkos kis trükkjei: így tarol Magyarországon a kínai dömping-webshop

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a Temu ellen, mivel az Ecommerce Hungary szerint a kínai vállalat tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytat, amelyek nem felelnek meg az európai és magyar előírásoknak, veszélyeztetve ezzel a hazai webáruházakat és munkahelyeket - írta a 24.hu.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot kezdeményezett a Temu ellen, amely rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szerzett Magyarországon. Az Ecommerce Hungary által benyújtott panasz szerint a kínai vállalat kereskedelmi és akciózási stratégiája nem felel meg az európai és magyar szabályozásoknak, tisztességtelen gyakorlatot alkalmazva. A vádak között szerepel, hogy a cég beszerzési ár alatti, úgynevezett „piacfelfaló” áron kínál termékeket, anélkül, hogy eleget tenne a kötelező díjfizetési követelményeknek. Az Ecommerce Hungary szerint ez veszélyezteti a hazai vállalkozásokat és munkahelyeket.

A GVH február 27-i közleménye szerint több bejelentés érkezett a Temuval kapcsolatban, amelyek jelenleg értékelés alatt állnak. A versenyhatóság részletes adatgyűjtést végez annak érdekében, hogy megvédje a magyar fogyasztókat és szükség esetén versenyfelügyeleti eljárást indítson.

Az Ecommerce Hungary alelnöke, Zabari István kiemelte, hogy nem csak hazai, hanem nemzetközi panaszok is érkeztek a Temu gyakorlatával kapcsolatban. A Temu esetében aggályosnak tartja az olyan vásárlást sürgető technikák alkalmazását, mint korlátozott idejű ajánlatok vagy villámakciók.

Zabari arra is rámutatott, hogy a Temu által kínált akciók gyakran nem felelnek meg az európai előírásoknak, példaként említve egy műanyag golyóstollkészlet irreálisan magas eredeti árát. Kritizálta továbbá azt a gyakorlatot is, amikor egy termék ára jelentősen eltérhet attól az ártól, amit először hirdettek. Az Ecommerce Hungary alelnöke hangsúlyozta: bár üdvözlik a piaci versenyt, problémát jelent számukra egy új szereplő tisztességtelen gyakorlata. Kiemelte azt is, hogy ha egy termék kötelező díjak befizetése nélkül kerül piacra olcsóbban, az versenyelőnyt jelenthet az adott cég számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Végül Zabari István azt reméli, hogy ha a GVH beavatkozik és megszünteti ezeket a gyakorlatokat – beleértve a vásárlók sürgetését és a kötelező díjak megfizetését – akkor elégedettek lesznek az eredménnyel. Azonban felmerül a kérdés: hogyan fogja ez befolyásolni a Temu üzleti modelljét és piaci teljesítményét?