Íme a Temu első áldozatai: ezzel az ősi trükkel bírnak rá tömegeket a túlvásárlásra

Nemrég kiderült, hogy mely korcsoportok számítanak Amerikában a Temu törzsvásárlóinak. A hírre a helyi fiatalok akcióba is lendültek a közösségi médiában, és elkezdték "Temu-áldozatokként" emlegetni őket - írja a Business Insider.

Számos információval rendelkezünk a Temuról, többek között, hogy az egy kínai tulajdonban évő e-kereskedelmi platform, a Super Bowl reklámjával robbant be a köztudatba, olcsó termékeket kínál, amik a vásárlói visszajelzések szerint meglepően jók.

Egy kutatás ugyanakkor újabb plusz információval állt elő a webshop kapcsán, mégpedig hogy annak amerikai törzsvásárlóit az 59 évesnél idősebb korosztály jelenti, akiket az X-generáció tagjai követnek szorosan. E két korosztály tehát különösen rajong a Temu által kínált olcsó háztartási cikkekért a tengerentúlon, amivel kapcsolatban a Business Insider megszólaltatott két X-generációs vásárlót, akik elmondták, rajongásuk azért ilyen erős,

mert a webshop emlékezteti őket a késő esti televíziós reklámokban látott termékekre,

valamint betölti azt az űrt, amely a Bed Bath & Beyond nevű, már nem működő üzletlánc hagyott maga után.

Érdekes, hogy egészen máshogy vélekednek a Temuról az érintett korcsoportok gyermekei és unokái. A Z-generációba tartozókkal kapcsolatban nem annyira meglepő, hogy pengeélre állítják szüleiket és nagyszüleiket a közösségi médiában. Most sincs ez másképp, a kínai webshop iránt rajongókat immár "Temu-áldozatoknak" titulálják. Mindezt azért, mert az idősebbek vásárlási szokásai, valamint a dekorációs ízlése egyszerűen elborzasztja őket.

A Temu európai, de főként a hazai térnyerésével korábban a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag is foglalkozott, hiszen a webshop az elmúlt években alacsony áraival és a hirdetésekre költött milliárdokkal egyszerűen letarolta az európai e-kereskedelmi piacot. A vásárlói visszajelzések az oldallal kapcsolatban vegyesek, vannak akik elégedettek vele, de akadnak olyan hangok is, akik nagyon fel vannak háborodva a webshop tevékenységét illetően. A céget amúgy nem csak a termékek minősége miatt érik támadások, felmerült már velük szemben a munkaerő kizsákmányolásával, és kiberbiztonsággal kapcsolatos vád is.