Légy óvatos, ha a Temuról rendelsz: így adják át önként kényes adataikat a webshopnak a magyarok

A Temu az elmúlt években alacsony áraival és a hirdetésekre költött milliárdokkal letarolta az európai, azon belül a hazai online kereskedelmi piacot. A vásárlói visszajelzések vegyesek, vannak akik elégedettek vele, de akadnak olyan hangok is, akik nagyon fel vannak háborodva a webshop tevékenységét illetően. A céget amúgy nem csak a termékek minősége miatt érik támadások, felmerült már velük szemben a munkaerő kizsákmányolásával, és kiberbiztonsággal kapcsolatos vád is. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adásában szakértők segítségével ezeket fejtette ki.

Ezt lehet tudni a Temuról

A Temut 2022-ben alapította egy kínai vállalkozó, Colin Huang, aki korábban a Microsoft gyakornokaként tevékenykedett, illetve a Google kínai terjeszkedésében működött közre. A webshop a Pinduoduo Inc. leányvállalata, a fő profilja szerint olcsó termékeket kínál a vásárlóinak. A cég nemrég kezdett nemzetközi terjeszkedésbe, amiben komoly szerepet játszott a tavaly februári Superbowl szünete, ahol a webshop reklámhelyet vásárolt. Így a sporteseményen lejátszották a cég fél perces hirdetését, ami másnapra 45 százalékkal emelte meg a Temu applikációjának letöltési arányát.

A webshop működését nagyon leegyszerűsítve úgy lehetne összefoglalni, hogy az a vásárlót köti össze a gyártóval. Tehát a Temu gyakorlatilag csak egy piactérként funkcionál, ahova a vásárló fölmegy, kinézi az adott terméket és rögtön a gyártótól vásárolhatja azt meg

– foglalta össze a webshop működését Latyák Balázs, a Pénzcentrum újságírója, aki szerint így a vásárlók plusz terhek nélkül juthatnak hozzá az árucikkekhez.

A Temu működése persze nem ennyire egyszerű, hiszen a nemzetközi sajtóban több hír is megjelent, miszerint jogvédő szervezetek azt állítják, a webshop rabszolgamunka által készített termékeket kínál. Egy korábbi, a Pénzcentrumnak eljuttatott levelében az internetes bolt üzemeltetői persze elutasították az erre vonatkozó vádakat, mondván, az etikai kódexük egyértelműen kimondja, hogy az oldalon tilos kényszermunka, retorzió vagy gyermekmunka által előállított termékeket forgalmazni. Ezt a szabályt pedig – a Temu állítása szerint – minden kereskedőnek és beszállítónak szigorúan, ugyanakkor önkéntes alapon kell alkalmaznia.

A webshoppal kapcsolatban az erkölcsi dilemmák mellett egyébként minőségbéli problémák is felmerülnek. Sok esetben előfordul ugyanis, hogy a kínált termékek silány minőségűek, és a kézhez kapott árucikkek köszönő viszonyban sincsenek a webshopban fellelhető termékleírással.

Az olvasói visszajelzések alapján azt látjuk, hogy a Temuval kapcsolatos vásárlói elégedetlenség csak egy szűk csoportra jellemző. A legtöbben tehát elégedettek ezekkel a termékekkel, hiszen a webshop a versenytársaihoz képest olcsóbb termékeket kínál, és aki a Temun vásárol, az nem feltétlenül számít prémium minőségre

– összegezte a kínai webshoppal kapcsolatos tudnivalókat Latyák Balázs.

Nincs gond a Temuval, de nem árt az óvatosság

„A Fogyasztóvédelmi Referens Központhoz és a fogyasztóvédelmi hatósághoz nem érkeztek tömegével olyan bejelentések, amik kifejezetten erre az online piactérre vonatkoztak volna” – közölte Asztalos Dávid, a Fogyasztóvédelmi Referens Központ szakértője, aki szerint ugyanakkor az látható, hogy az online kereskedelmi vállalat nagy port kavart.

A szakember általánosságban kifejtette, minden esetben fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen szempontok mentén kell egy webshopot, egy online piacteret ellenőrizzünk ahhoz, hogy biztonsággal hajthassunk végre ott vásárlást. Kiemelte, érdemes alaposan megvizsgálnunk az adott vállalkozás hátterét, tudnunk, hogy hova van bejegyezve, és hogy az egyes összehasonlító oldalakon milyen értékelései vannak.

Emellett érdemes rákeresni olyan infografikákra, tanácsokra és tippekre is, melyek abban segítenek, hogy fogyasztóként mire kell odafigyelnünk egy vásárlás előtt, mik azok a kötelező paraméterek, amikkel a weboldalnak rendelkeznie kell, ami alapján megbizonyosodhatunk arról, hogy az adott webshopot egy létező, működő és hivatalosan bejegyzett cég üzemelteti.

Visszaküldési lehetőséget mindenféleképpen biztosítani kell, a távollévő felek között létrejött szerződések értelmében, tehát biztosítani kell, hogy a vásárlónak 14 napon belül lehetősége legyen visszaküldeni az adott terméket

– hangsúlyozta Asztalos Dávid. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a kereskedők gyakran élnek azzal a lehetőséggel, hogy a vásárlástól való elállást különböző egyéb feltételekhez kötik, ugyanakkor ezt a hatályos jogszabályok értelmében nem tehetik meg.

A termékminőséggel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy jogi szempontból a fogyasztóvédelem nem tud állást foglalni abban, hogy az adott termék hamisítvány-e, az ilyen kérdésekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az illetékes.

Azt azonban érdemes mindenkinek figyelembe vennie, hogy csodák nincsenek, tehát ha egy olyan terméket látunk, ami úgy néz ki, mint mondjuk egy márkás telefon, de amúgy tized annyiba kerül, akkor nem egy márkás készüléket fogunk megvásárolni az új webshopból, ahonnan egyébként eddig senki nem rendelt

– mondta. Végül hangsúlyozta, amennyiben egy vásárlás során valamilyen gyanús esetet észlelünk, úgy minden esetben bejelentsük azt a fogyasztóvédelemnél.

Mindenhol ott van, mindent lát és mindent hall

Az elmúlt időszakban a Temuval kapcsolatban több olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy a webshop adathalász tevékenységet folytat. A vád pedig nem is annyira alaptalan, hiszen korábban a Pinduoduo Inc. egy másik leányáról, a Pinduoduoról kiderült, hogy valóban ezt teszi. De mit is jelent mindez, és milyen adataink lehetnek veszélyben?

A felhasználók talán azt hihetik, hogy a kémprogramok mindent megfigyelnek róluk. Tehát tudják, hogy hol járnak, milyenek az internetezési szokásaik, milyen dolgokat szeretnek böngészni az interneten, a kamerán keresztül látják, hogy mit csinálnak, hozzáférnek az SMS címeikhez, a messenger és viber üzeneteikhez

– mondta el a CashTag-nek Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő, aki szerint mindez azért lehet így, mert az elmúlt években elég sokat lehetett hallani a valódi kémprogramokról. Ugyanakkor ő a Temut nem tartja igazi kémprogramnak, szerinte sztereotípia az emberekben, hogy az Ázsiából, de főleg Kínából érkező termékek olcsók, rosszak, gagyik és csak kémprogramok lehetnek. Sokan ugyanakkor megkérdőjelezik mindezt, hiszen sok technológiai cégnek ugyan a székhelye a Szilícium-völgyben van, de rengeteg mindent Kínában gyártanak, mert sokkal olcsóbb a technológia működtetése, a humánerő.

„Az viszont, hogy mi magunk milyen engedélyeket adunk egy programnak a telepítése során, az már egy másik kérdés” – szögezte le Bor Olivér. Hiszen szerinte csak kevesen olvassák el az erre vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat, cookie és jogosultság kezelő tájékoztatókat, amelyekkel hozzáférést adunk többek között a tartózkodási helyükhöz, a kameránkhoz és a mikrofonunkhoz. Éppen ezért mindig érdemes feltenni magunknak a kérdést – főleg egy webshophoz kapcsolódó applikáció kapcsán –, hogy tényleg hozzá kell-e férnie a kamerához vagy a mikrofonhoz, a helyzetünkhöz.

A másik, amivel tisztában kell lennünk, hogy egy ilyen applikáció képes lesz arra, hogy monitorozza a vásárlási szokásainkat. Hiszen az ilyen cégek mesterséges intelligenciát is használnak, hogy jobban tudjanak célozni a reklámokkal, a vásárlói élményt nagyobb mértékben támogathassák

– figyelmeztetett a kiberbiztonsági szakértő. Tehát ezek az applikációk kétélű fegyverek: amennyire veszélyesek, annyira élvezhetővé és könnyebbé teszik a mindennapjainkat.

Végül a kérdésre, hogy a vásárlói szokások monitorozása hogyan válik veszélyessé a fogyasztókra, a szakember kiemelte, a különböző alkalmazások úgy képesek befolyásolni a tudatunkat, hogy gyakorlatilag beépül a tudatalattinkba.

Tehát lehet, hogy nincs is szükségünk a sokadik telefontokra vagy üléshuzatra, de annyira nyomatni fogja a keresési előzményeink alapján az ilyen információkat, hogy meg fogom vásárolni, mert kedvet kapok hozzá

– magyarázta. E mögött szerinte egyébként azt kell látni, hogy manapság az adat az új olaj, azaz szüksége van az egyes nemzetállamoknak arra, hogy adatok alapján monitorozza az embereknek a szokásait, hogy aztán ezekből csoportokhoz köthetően profilt állítson fel. Ami persze a kiberbűnözők számára is nagyon érdekes lehet, hiszen ha a rendelkezésükre áll egy adott webshopot látogató korcsoport profilja, úgy sokkal célzottabb cselekvéseket, online csalásokat tudnak elkövetni.

De mégis milyen óvintézkedéseket érdemes vásárlóként betartanunk, ha egy ismeretlen webshopról rendelünk? Bor Olivér ezzel kapcsolatban a következőket javasolta: