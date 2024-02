Újabb meglepő dolog derült ki a Temuról: nagyon vigyázz, ha a kínai webshoptól rendelsz

Csalók élnek vissza a Temu nevével, noha a webáruház üzemeltetőinek elsődleges prioritása a felhasználók biztonságának megóvása. A kínai webáruház a Pénzcentrumnak állítja, hogy mindent megtesznek vásárlóik védelmének érdekében, ám minden igyekezetük ellenére is előfordulhat, hogy vásárlóik visszaélések áldozatává válnak.

Újabb közleményben reagált a Pénzcentrum cikkére a Temu, melyben a kínai webáruház ezúttal internetes csalókra figyelmeztetett. Állításuk szerint termékeik és szolgáltatásuk növekvő népszerűségéből adódóan az elmúlt időszakban sorra jelentek meg az olyan alkalmazások és webhelyek, amelyek visszaéltek a Temu márkanevével. Ezért a bostoni székhelyű Pinduoduo Inc., a Temu tulajdonosaként jogi lépéseket tett a csalók megfékezése érdekében.

Ez azonban meglehetősen hosszúra nyúlhat, mint ahogyan a tárhellyel és felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása is elhúzódhat, ezért a fogyasztók továbbra is belefuthatnak a csalók tevékenységébe.

Ezért arra kérjük a felhasználóinkat, hogy amennyiben valamilyen csalást észlelnek, úgy jelentsék azt számunkra

– írta a Temu. A cég hozzátette, számukra elsődleges szempont, hogy elnyerjék és megtartsák felhasználóik bizalmát, ezért szeretnék számukra továbbra is biztosítani a biztonságos és hozzáférhető vásárlást. Leszögezték továbbá azt is, hogy elkötelezettek abban, hogy az online kereskedelmi iparágban bevált gyakorlatokat alkalmazzák platformjuk és ügyfeleik biztonságának növelése érdekében. „Éppen ezért 2023 novemberében a Temu bevezette a kétfaktoros hitelesítést (2FA), illetve elindította az úgynevezett „bug-bounty programot”, a HackerOne-t” – közölték. Utóbbi egy olyan programot takar, aminek segítségével a fejlesztők már azelőtt kiszűrhetik a különböző biztonsági réseket, hogy azokkal a felhasználók szembesülnének.

A Temu tehát – legalábbis a cég állítása szerint – mindent megtesz azért, hogy felhasználói biztonságban tudhassák magukat, illetve az adataikat. Erre a kínai vállalatnak nagy szüksége is van, hiszen ahogyan arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, az elmúlt hetekben komoly, az adatbiztonsággal kapcsolatos vádak érték a webshopot. Egyesek megvádolták ugyanis azzal, hogy mobilapplikációján keresztül adathalász tevékenységet folytat, ami annyira nem is lenne meglepő, hiszen a Pinduoduo Inc. egy másik leányáról, a Pinduoduoról korábban kiderült, hogy pontosan ezt teszi.

A Temu persze szinte azonnal elhatárolódott ettől az állítástól, mondván, a cégcsoportjukba tartozó a Pinduoduo bár valóban kémprogramot telepített a felhasználók eszközeire, ugyanakkor ők a tevékenységük során minden szabályt betartanak.

Persze a Temu vélt vagy valós adathalászata nem meríti ki a webshoppal kapcsolatban felmerülő aggályokat, hiszen van belőlük jópár. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy bizonyos jogvédő szervezetek szerint a webáruházban elérhető, Hszincsiang régióból származó termékek egy részét ujgur nemzetiségű kényszermunkások gyártják, akiket a kínai állam gyakorlatilag fogvatart.

További probléma, hogy a webshop működése gyakorlatilag fenntarthatatlan, miután az folyamatosan veszteséget termel. A deficit a termékek szállításából adódik, melyért a Temu felhasználóinak egy fillért sem kell fizetniük, noha az a webáruháznak egyáltalán nincs ingyen. Olyannyira, hogy a Temu számára

minden egyes csomag 20 dolláros veszteséget termel, míg a webáruház hivatalos szállítási partnerének csomagonként további nagyjából 4 dollár kieséssel kell számolnia.

Az ingyenes szállítás így a felhasználóknak kedvező, ám a Temu veszteségét a tulajdonos a Kínában rendkívül népszerű, szintén az olcsó termékeket előtérbe helyező Pinduoduo bevételeiből fedezi. Már ameddig ezt megtudja tenni.