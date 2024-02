Utolérheti a magyar vásárlók bosszúja a boltokat: jobb vigyázni, gyakran a vevő fizet rá

Az év ötödik hetében áthajtottuk a naptárat januárról februárra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hét elején véget ért a Volán-sztrájk, megszületett a megállapodás a Budapest-bérletek ügyében - ami még olcsóbbá is teszi azokat az utasoknak -, január 31-én lejártak az éves autópályamatricák, a hatoslottó novemberi nyertese végre jelentkezett a közel 1,9 milliárd forintos nyereményéért szinte az utolsó pillanatban. Február 1-jével Fejér és Pest vármegye is csatlakozott az új, egységes egészségügyi alapellátási ügyeleti rendszerhez; az ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is a 1830. A felsőlégúti megbetegedések száma tovább emelkedett és az is kiderült az 5. héten, hogy melyik most a domináns covid variáns. Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket az 5. hétről.

A kanyaró és szamárköhögéses megbetegedések terjedése is már aggodalomra ad okot Európában. Aki kisgyermekkel utazna, nézzen utána, mennyire biztonságos! Magyarországon egy még azonosítatlan hányással, hasmenéssel járó kórokozó okozott tömeges megbetegedést.

Az eheti Kormányinfón peddig többek között azt is bejelentették, hogy 2024-ben is támogatni fogja a kormány az újszülöttek SMA-szűrését. Csütörtök délelőtt pedig megállapodás született az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagról. Ezen a héten megkezdődött a dohai úszó-világbajnokság, a vizes vb menetrendjét itt közöltük.

Február 2-án ünneplik a keresztély közösségek a Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, ez e hét péntekre esett. Ehhez a naphoz több időjárást jósló babona is kötődik - így pénteken jósoltak a magyar medvék is, meddig tart még a tél. A meteorológusok előrejelzései ezzel nem feltétlen voltak összehangban. Az alábbiakban rovatonként kigyűjtöttük a legérdekesebb cikkeinket az 5. hétről:

Vásárlás

A bosszúköltés egy pszichológiai, társadalmi jelentőséggel bíró folyamat, ami rendszerint egy példátlan gazdasági esemény utáni fogyasztói kiadásnövekedést jelent. Sokan esnek bele manapság is a költekezés ezen formájába Magyarországon, ugyanakkor lehet védekezni ellene. A pszichológus szerint a jelenség azért is veszélyes, mert hosszabb távon rá lehet függeni a bosszúvásárlásra - hiszen a költekezés dopamint termel az agyban, elégedettséggel tölti el az embert. Erről a jelenségről ebben a cikkben írtunk bővebben:

EZ IS ÉRDEKELHET Drága bosszú dúl a magyar boltokban: sokan észre sem veszik, durván ráfizetnek A bosszúköltés egy pszichológiai, társadalmi folyamat, amit sokan élnek át. Bár hazánkban ezen költekezési forma elterjedésének még nincs túl sok esélye, azért érdemes odafigyelni.

Újabb komoly vád fogalmazódott meg a Temuval kapcsolatban: egyesek szerint a webshop – csakúgy mint kínai anyavállalatának egy másik oldala korábban – adathalász tevékenységet folytat. A Temu lapunknak tagadta mindezt, szerintük csak meghatározott és indokolt esetben gyűjtenek adatokat a felhasználóktól, emellett egy sor biztonsági fejlesztést is végrehajtottak:

EZ IS ÉRDEKELHET Titokban lenyúlja legféltettebb adatainkat a Temu? Veszélyes dologgal vádolják a kínai webshopot Újabb probléma fogalmazódott meg a Temu működésével kapcsolatban, egyesek szerint a webshop adathalász tevékenységet folytat. A Temu lapunknak reagálva ugyanakkor tagadta mindezt.

Miközben az elkövetkező években még mindig nagyon nagy ütemben fognak terjedni a robotkasszák, addig már most vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, ennek a vásárlók nem biztos, hogy annyira örülnek. A legfrissebb adatok szerint, a robotkasszás üzletek iránt a vásárlóknak kisebb a hűsége, és egyre többen, egyre szívesebben térnek vissza olyan üzletekbe vásárolni, ahol hagyományos kasszák vannak. A megoldás ilyen téren egyfajta hibrid modell lenne, ám a vásárlókat rendkívül megosztja a téma, ahogy az a Pénzcentrum felméréséből is látszik:

EZ IS ÉRDEKELHET Dúl a harc a robotkasszák ellen: lábon lövik magukat a boltok, ez minden magyar vásárlót érint Miközben az elkövetkező években tovább terjednek majd az önikoszolgáló kasszák, addig egyes kutatásók már most mutatják, nem biztos hogy ez olyan jó irány.

Újra döbbenetes árazású Pick szalámit fogtunk, csak ezúttal nem Ausztriában, hanem Szlovákiában. Északi szomszédunknál a Billában 35 százalékos akció keretein belül a szóban forgó téliszalámi majd 5 000 (!) forinttal olcsóbb kilós áron, mint idehaza a legtöbb üzletben:

2024 februárjában az eddigi bejelentések alapján többek között szoláriumok, vendéglátóhelyek, sport-, fitnesz- és edzőtermi szolgáltatók, használtgépjármű-kereskedők, számítástechnikai és mobiltelefon üzletek, pékségek, sütödék, vagy automaták kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe:

EZ IS ÉRDEKELHET Kőkemény NAV-razzia indul Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök februárban Már most nyilvános, hogy hol, mikor és milyen vállalkozásoknál várhatók ellenőrzések február folyamán.

Egészség

Újabb aggályok merültek fel a koronavírus elleni védoltásokkal kapcsolatban: azok állítólag súlyosbítják a pajzsmirigybetegek tüneteit. Viszont tudományos konszenzus egyelőre a kérdésben nincsen, a COVID-19 oltások és a pajzsmirigy és autoimmun betegségben szenvedők állapota között ugyanis nem állapítottak meg tényleges összefüggést. Ezt pedig egy sor orvosszakértő is megerősítette, egyelőre ennyit lehet tudni:

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos hír a Pfizerrel, Modernával oltottaknak: kiderült az igazság egy súlyos mellékhatásról Noha egyre több hasonló esetre derül fény, továbbra sincs bizonyított kapcsolat a COVID-19 vakcinák és a pajzsmirigybetegségek súlyosbodása között.

A héten továbbra is téma volt az esemény utáni tabletták vény nélkülivé nyilvánítása körül, melyet már Lengyelország is meglépett. Magyarországon kizárólag nőgyógyász írhatja fel, így utolsók között vagyunk Európa országainak sorában, ahol még mindig vényköteles a tabletta. A lapunknak nyilatkozó gyógyszerész szerint átgondolt szabályrendszerrel semmi nem indokolná, hogy ez a készítmény vényköteles maradjon, de inkább más okai vannak annak, hogy mégis az:

EZ IS ÉRDEKELHET Szinte lehetetlen beszerezni ezt a fontos gyógyszert Magyarországon: nők ezrei szenvednek miatta A kormány annak ellenére sem tervez változtatni, hogy több mint tízezren szeretnék a vénykötelezettség eltörlését.

Ember legyen a talpán, aki ezekben a hónapokban megússza nátha, influenza vagy covid mutáció nélkül. Ilyenkor gyakran kerül elő otthon a családi lázmérő. Amiből jó esetben egy végig kísérhet akár több generációt is. Hogy ez így is legyen, érdemes alaposan utánajárni még vásárlás előtt, hogy melyiktől várhatunk hosszú távú megbízhatóságot:

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legjobb lázmérők 2024-ben: méregdrága termék bukott el a teszten Itt a nagy lázmérő teszt: érdemes alaposan utánajárni még vásárlás előtt, hogy melyiktől várhatunk hosszú távú megbízhatóságot.

A megfázásos tüneket okozó fertőzések esetén sokan tudják, hogy érdemes több folyadékot, C-vitaminban gazdag gyümölcsöket fogyasztani - mint a narancs vagy a citrom - vagy például mézet enni. Van azonban számos más hasznos étel és ital, ami támogathatja az immunrendszerünket a felépülésben. Ezeket gyűjtöttük most össze, hogy gyorsabban menjen a felépülés:

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar kerüli ezt az ételt, ha lebetegszik: súlyos tévedésben vannak? Nem kézenfekvő, viszont mivel a bélrendszer helyes működése nagyon fontos az immunrendszer számára, érdemes lehet például betegen is fermentált, savanyított ételeket fogyasztani.

Mivel eltelt az első hónap a 2024-as évből, már sokan úgy érezhetik, kifelé megyünk a télből, hamarosan véget ér a lehangoltság, szezonális depresszió időszaka. Nem érdemes azonban a elbíznunk magunkat, még húzós hónapok állhatnak előttünk. Jobb lesz, ha a következő időszakban fokozottan figyelünk a mentális egészségünkre otthon és a munkahelyen is, hogy a legjobb lelkiállapotban kezdhessük a tavaszt. Ehhez adtunk tanácsokat:

Munka

Az egyes hivatások elismertsége, anyagi megbecsültsége országonként, koronként drasztikusan változik. Egész más volt a megítélése például az orvos vagy az ügyvéd szakmának egy évtizede, vagy egy évszázada, de akár egy év alatt is rengeteg változhat a kialakult kép egy-egy foglalkozásról. A Pénzcentrum, ahogy 2023-ban, idén is elvégezte felmérését annak kapcsán, hogy milyen az egyes szakmák megítélése Magyarországon: elismertek-e, a társadalmilag hasznos szakmának tekinthetők-e, illetve túl- vagy alulfizetettnek tartott hivatások-e. Az olvasóink válaszai alapján felállított rangsorból az is kiderül, milyen szakmát ajánlanának a legtöbben most a fiatalok számára:

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2024-ben: még mindig kevesen vágnak bele? 2023-ban még egy közmunkás munkáját kevésbé ítéltük társadalmilag értékesnek az önkormányzati képviselőknél és papoknál, 2024-ben viszont utóbbiak lettek a sereghajtók.

A magyar vidéki állatorvosok helyzetéről beszélgettünk dr. Gönczi Gáborral, a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) elnökével és dr. Süth Miklóssal az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetőjével. Jelenleg közel 2900 praktizáló állatorvos van bejelentve és ebből nagyjából 1200 Budapesten vagy Pest vármegyében, és a maradék 1700-nak is közel a 90%-a kisállat praxisként üzemel. Az interjúban kitértünk arra, hogy a háztáji állattartás drasztikus csökkenése mellett milyen más tényezők eredményezték azt, hogy vidéken ekkora a hiány:

EZ IS ÉRDEKELHET Vallottak az állatorvosok: ezért ilyen drágák a beavatkozások, ezt minden kutyásnak tudnia kell A magyar állatorvosok helyzetéről, a vidéki szakemberek hiányáról és magáról az egyetemi képzésről beszélgettünk a szakemberekkel.

A kilencvenes években a nyugati újdonságok tornádóként söpörtek végig Magyarországon is. Különböző csatornákon a magyar nézők ekkor láthattak először pankrációt is, ami rendkívül látványos volt már akkor is, de hazánkban komoly népszerűségre talán soha nem tett szert. Azt valószínűleg ma is kevesen tudják, hogy magyar követői is vannak ennek a népszerű sport-shownak. Igaz, nem az ammerikai "ligában", hanem különböző európai országokban pankrátorkodik Tihanyi Péter, de pénzt azért ezzel is lehet kersni. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elkísérte egy gálára, ahol amit csak lehetett, megkérdeztünk tőle erről a sportágról:

EZ IS ÉRDEKELHET Fizetéséről vallott az első magyar profi pankrátor: tényleg nagy pénzt lehet keresni a bunyóval? Valószínűleg kevesen tudják, hogy magyar követői is vannak a népszerű sport-shownak, a pankrációnak. A CashTag most ezt a világot mutatta be legújabb adásában.

Több mint harminc magyar munkást küldtek el nemrégiben egy budapesti gyárból, olyanokat is, akik korábban éppen az oda érkező vendégmunkásokat tanították be. A jelenség nem új, de abban immár a szakszervezetek is egyetértenek, hogy ennek ideje lenne gátat szabni - de azt is hozzátették a Pénzcentrumnak adott válaszaikban, hogy a munkásoknak is tudniuk kell kiállni saját érdekeikért. Hány vendégmunkás van Magyarországon, és meddig jönnek még tömegével?

EZ IS ÉRDEKELHET Kényszerhelyzet a hazai üzemekben: így veszik el a migránsmunkások a magyarok melóját Több mint harminc magyar munkást küldtek el nemrégiben egy budapesti gyárból, olyanokat is, akik korábban éppen az oda érkező vendégmunkásokat tanították be.

A technológiai fejlődés, és a mesterséges intelligencia előretörése miatt óriási változások fognak igen gyorsan végbemenni nem csak a munkaerőpiacon, de az oktatásban is. Azt pedig már évek óta tudni lehet, hogy rengeteg embernek kell majd át-, illetve továbbképeznie magát ahhoz, hogy továbbra is versenyképes legyen a munkaerőpiacon. Az ehhez szükséges alapvető képességeket azonban jó, ha már a felsőoktatásban is elsajátítja magának az ember - tanácsolta lapunk kérdésére Vass Vilmossal, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója:

Az elmúlt most már lassan négy év történéseinek igazán nagy vesztesei a vendéglátóhelyek voltak. A járvány miatt ideiglenesen be kellett zárniuk, az energiaválság miatt többszörösére nőtt a fenntartási költségük, a vásárlóerő folyamatosan csökken az infláció miatt, alkalmazottakból pedig óriási a hiány. Nem csoda, hogy 2019 és 2023 között összesen több mint 5400 egység tűnt el:

EZ IS ÉRDEKELHET Sorra jelentenek csődöt az éttermek, cukrászdák Magyarországon: mi történik itt? 2019 és 2023 között összesen több mint 5400 vendéglátóegység tűnt el Magyarországon.

Fenntarthatóság

A városok és a régiók kulcsfontosságú szövetségesek az európai Zöld Megállapodás nyilvános támogatásának biztosításában. A Green Deal Going Local munkacsoport ülésére a Pénzcentrum is meghívást kapott, ahol a közös agrárpolitika jövőjét többek között a munkaintenzitáson és a környezeti fenntarthatóságon alapuló modellre való áttérésben látták, amely a kisebb termelőket és a vidékfejlesztés egészét támogatja. A fő konklúzió az volt, hogy növelni kell a gazdálkodók támogatását az európai zöld megállapodás (European Green Deal) előírásainak betartását és csökkenteni az ezzel kapcsolatos bürokráciát:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt az újabb uniós mesterterv: erre készülnek a magyar földeken, rengeteg ember munkáját érinti Az uniós munkacsoport ülésére a Pénzcentrum is meghívást kapott, ahol a közös agrárpolitika jövőjét többek között a munkaintenzitás forradalmasításában látják.

A Régiók Európai Bizottságának (CoR) tagjai többek között az éghajlati és környezeti kockázatok kezelésének legújabb lehetőségeiről, valamint a helyi és regionális szintű kihívásokról és szükségletekről tárgyaltak. A megoldás egyre sürgetőbb, ugyanis a jelentések aggasztóak: az átlaghőmérséklet drasztikusan emelkedik, ezért az Európai Uniónak konkrét akcióterveket és beruházási terveket kell kidolgoznia a klímareziliencia eléréséhez. Ebben jutnak fontos szerephez a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a finanszírozás, mint a megoldás kulcsterülete:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt az ENSZ vészjelzése: ha ezt a hőmérsékletet átlépjük, elkerülhetetlen lesz a klímakatasztrófa Az ENSZ szakértői szerint ha a globális hőmérséklet-emelkedés meghaladja a 1,5 Celsius fokos szintet, akkor visszafordíthatatlan éghajlatváltozás kezdődhet.

Az újonnan bevezetésre kerülő kötelező üvegvisszaváltó rendszerről beszélgettünk a Tudatos Vásárlók Egyesületével. Amellett, hogy beszéltünk a fenntarthatóbb magatartás fontosságáráról, kitértünk olyan kérdésekre is, hogy hol van a gyártók és fogyasztók felelőssége ebben, mennyire működőképes a vásárlói oldal edukálása és arról is, hogy mire számítanak a DRS rendszer kapcsán:

Boltokat kérdeztünk arról, hogy mennyire készültek fel az új üvegvisszaváltó rendszer működésére, milyen átalakításokra volt szükség és hogy mit látnak mennyire fog könnyen lezajlani az átállás. A boltoknak számos felelőssége van a DRS megfelelő működésében, kezdve a gépek helyének megteremtésétől, a rendszeres ürítésen és tisztántartáson át, az új informatikai rendszer betanulásáig:

Utazás

Hiába tart még a tél - bár az időjárás kezd tavasziasodni - sokan már most nyári utazásaikat tervezik. Ez éppen a megfelelő idő erre. Egy úti célnál pedig nem csak azt érdemes figyelembe venni, milyen messze van, hány fokos a tenger vagy mennyi kulturális látnivalót tudunk belesűríteni egy napba, de vegyük számításba, hogy az adott országban mennyire vendégszeretőek az emberek, hogy bánnak a turistákkal. Egy friss kutatásból mindez kiderült:

Autó

2023-ban egy zsugorodó hazai piacon tudta növelni piaci részesedését az Opel, 2024-ben pedig egészpályás letámadást indít a márka - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Rosta Gergely. Az Opel frissen kinevezett országigazgatója kifejtette, az offenzíva egyik legfontosabb lépése az új Corsa bevezetése, hiszen a modell kulcsfontosságú a magyar és az európai piacon is. Bár még a kisautó hazai alapára nem ismert, de megígérte: felrúgják azt a szabályt, miszerint ha egy modell megújul, annak az ára is automatikusan jócskán felmegy:

EZ IS ÉRDEKELHET Ősi szabályokat rúgna fel az Opel új hazai igazgatója: Teljes piaci offenzívára készülünk Magyarországon! Az autófinanszírozás Rosta Gergely szerint Magyarországon az elmúlt évben szinte ellehetetlenült, piaci alapon borzasztó magas szintre szöktek az ügyfél THM-ek.

Két év alatt csaknem 20 százalékkal drágultak a használt autók Németországban, ez pedig a magyaroknak különösen fájhat, hiszen a legtöbb importált gépkocsi onnan érkezik az országba. A szakértők szerint az év első hónapjaiban nem is várható érdemi fordulat a használtautó-behozatalban. Egy új autó megvásárlása pedig az átlagbérből élő magyaroknak szinte elérhetetlen cél.

EZ IS ÉRDEKELHET Lehangoló, ami a magyar autópiacon történik: ezért kerül vagyonokba itthon egy fiatal, használt kocsi Két év alatt csaknem 20 százalékkal drágultak a használt autók Németországban, ez a magyaroknak különösen fájhat, hiszen a legtöbb importált gépkocsi onnan érkezik az országba.

Valamelyest átalakult a legolcsóbb Magyarországon kapható új autók toplistája, de a dobogón változás nem történt. Ugyanakkor a top 10 több szereplője is megdrágult, és így ki is szorult a listáról. Most - épphogy - 5 millió forint alatt 3 személyautó elérhető itthon - nagy kompromisszumokkal:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss toplista: ezek a legolcsóbb új autók Magyarországon 2024 februárjában Valamelyest átalakult a legolcsóbb Magyarországon kapható új autók toplistája, de a dobogón változás nem történt.

Befektetés, pénz

Az utóbbi években tapasztalt magas inflációs környezet egyik következménye, hogy megváltozott a hazai lakossági megtakarítások szerkezete – míg korábban a kamatot szinte egyáltalán nem fizető folyószámlabetétek voltak a legnépszerűbb megtakarítási formák, addig mostanra az állampapírok vették át az első helyet, de a befektetési jegyek is dobogósok. Ennek ellenére a magyarok többsége még nem rendelkezik a befektetések nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlával. A Pénzcentrum körbejárta, pontosan mit is kell tudni erről a speciális számlafajtáról, valamint azt is, hogy milyen költségekkel nyithatók ezek az egyes bankoknál:

EZ IS ÉRDEKELHET Szuperszámlákkal keresnek vagyonokat a rátermett magyarok: a többség nem is tudja, miről marad le A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2023 harmadik negyedévének végén több mint 2 millió értékpapírszámlát vezettek Magyarországon.

Az árak elszabadulása óta az embernek gyakran az az élménye, hogy szinte bármilyen apróságot is vásárol, néhány ezer forintot biztosan otthagy a boltban. Ilyen körülmények között pedig sokakban felmerülhet, mégis mi értelme van az olyan kis értékű érméknek, mint amilyenek az 5, 10, 20 és 50 forintosok. A Pénzcentrum utána járt, hogy milyen érvek szólnak ezeknek az érméknek a megtartása mellett és ellen:

EZ IS ÉRDEKELHET Ki kellene vezetni az 5 és 10 forintos érméket Magyarországon? Megszólalt az MNB a forintérmékről Az 1 és 2 forintos érmék bevonása óta jelentősen romlott a forint vásárlóereje. De várható-e, hogy az 5, 10, 20 vagy az 50 forintosok is bevonásra kerülnek?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétette a háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések decemberi forgalmi és árazási adatait. Az alábbiakban a friss adatsorokból a lakáshitelekre vonatkozókat fogjuk ismertetni – megnézzük, hogy a hazai pénzintézetek mekkora összegben és milyen kamatok mellett nyújtottak jelzáloghiteleket a hazai háztartások számára. Bár a decemberi adatok elmaradtak a novemberiektől, 2023 egészét nézve mindenképpen figyelemre méltó eredmény született az év végén, ami ráadásul meghaladta a 2022 azonos időszakában regisztráltat is. További pozitívum, hogy a folytatódó kamatvágásoknak köszönhetően tovább csökkentek a kihelyezett hitelek átlagos hitelköltség mutatói:

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos milliókat bukott, aki így vett házat Magyarországon: szívhatja a fogát, ez nagy hiba volt Publikálta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések decemberi forgalmi és árazási adatait.

Reneszánszát éli az elképzelés, miszerint egy gyűrű akkor igazán értékes, ha gyémántkő van benne. Csakhogy ez nem így van, hiszen e drágakő nem annyira értékálló, sőt, jelenleg nem is olyan drága, mint pár éve volt. Ráadásul a gyémánt körüli hajcihő csak egy brutálisan jól sikerült médiakampány eredménye:

EZ IS ÉRDEKELHET Gyémántköves ékszerre költenéd a vagyonod? Gondold meg jól, nem ez lesz életed befektetése Reneszánszát éli az elképzelés, miszerint egy gyűrű akkor igazán értékes, ha gyémántkő van benne. Csakhogy ez nem így van, hisz a drágakő már nem annyira drága, mint korábban volt.

Friss adatok szerint közel 780 ezer magyar él olyan háztartásban, ahol a lakhatási költségek meghaladják a jövedelem 40 százalékát, közülük százezren 18 éven aluliak. Ez az a határ, ahonnan a lakhatás kigazdálkodása túl nagy terhet jelent. Arányaiban a magyarok 8,1 százaléka küzd ezzel a problémával, a 65 év felettiek korosztályában valamivel magasabb, 8,6 százalékos az arány. Ezzel az EU-s átlag alatt maradunk, de azért bőven vannak országok, akár a szomszédunkban, ahol ennél jobb a helyzet.