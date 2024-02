Végleg betiltanák a Temut Magyarországon? Új fejlemények a filléres kínai webshop ügyében

Nemrég a hazai internetes kereskedőket egybefogó Ecommerce Hungary úgy döntött, magyarországi kontrollt és versenyhivatali vizsgálatot kér a kínai internetes piac új gigásza, a Temu ellen. Györke Zoltán elnökségi tag szerint nem mehet tovább az, hogy az agresszív marketingkampánnyal és a fenntarthatatlanul olcsó árakkal alávágjanak a magyar kereskedőknek. A beadvánnyal kapcsolatban szkeptikus Scheller Richárd, aki jól ismeri a kínai internetes kereskedelmet: abban azonban egyetért, hogy a Temu valóban komoly veszélyt jelent a magyar kereskedőkre.

Az elmúlt hetekben lapunk is igen sűrűn és behatóan foglalkozott a Temu nevű kínai óriással, mely cég rövid idő alatt, elsöprő erővel térdre kényszerítette szinte a teljes online kereskedelmet - nem csak hazánkban, több globális szereplő is aggódva figyeli, mit művel ez a távol-keleti cég. Agresszív hirdetéseivel, a termékek árazásával az is találkozhatott velük, aki meglehetősen kevés időt tölt az interneten.

A durva marketingkampányt és a hazai elektronikus kereskedelem java részét térdre kényszerítő helyzetet nemrég megelégelte a kereskedőket tömörítő érdekvédelmi szövetség, az Ecommerce Hungary. Nemrégiben egy beadvánnyal fordultak a hazai kereskedelmi tevékenységeket is felügyelő Gazdasági Versenyhivatalhoz. Megkérdeztük őket, valamint a kínai piacot szintén jól ismerő Extra-Market tulajdonosait is arról, szerintük miért kell megállítani a Temut - és hogy ez lehetséges-e egyáltalán.

Mit szeretnének elérni?

Lapunk megkérdezte az Ecommerce Hungary elnökségi tagját, Györke Zoltánt, mi sarkallta az érdekvédelmi szervezetet a versenyjogi panasz beadására. Elmondása szerint nem tartható fenn az, hogy a Temu a hatalmas marketingköltéseivel jusson mindent leuraló előnyhöz.

A Temu láthatóan olyan gazdasági erővel rendelkezik, amely szignifikáns piactorzító hatással járhat. Ennek legláthatóbb jele a kiemelkedően magas marketing költés: például az USA-ban a Temu digitális reklámköltése 2023-ban, egyes források szerint, a 3 milliárd dollárt is elérhette (és ez a statisztika nem tartalmazza például a Super Bowl alatt vetített TV reklámokat). Magyarországon a Growww Digital a havi online költésüket tette a több száz milliós nagyságrendre. Ilyen nagyságrendű marketing költést a legnagyobb hazai szereplők sem engedhetnek meg maguknak. A marketing költés valamilyen szinten látható, becsülhető; ugyanakkor vélelmezhető az is, hogy a Temu által kínált termékek széles köre dömpingáron, veszteséggel kerül értékesítésre. Mindez együtt gazdasági erőfölényből következő versenyelőnyt jelenthet a Temu számára

- fogalmazott Györke Zoltán. Elmondta azt is, hogy hogy az internetes kereskedőket tömörítő szervezetnél a beadványtól azt várják, hogy legalább minimális szabályozást igyekezzenek elérni a kínai óriással szemben. Szerintük a Temu olyan manipulatív módszerekkel operál, melyeknek már nem szabadna létezniük.

A jelentős piactorzító hatás és az alkalmazott eszközök vélelmezett jogszabály ellenessége miatt döntött úgy az ECH, hogy iparági összefogással a GVH-hoz fordul. Tagjaink között befejezéséhez közeledik a támogató aláírások gyűjtése, szándékaink szerint hamarosan hivatalosan is beadásra kerül a beadvány. A beadvány alapját a fogyasztót tisztességtelenül befolyásoló, megtévesztésre alkalmas gyakorlatok adják. Ezek közül kiemelkedő, hogy a Temu (a saját honlapján közzétettek szerint is) a kedvezmény mértékét a beszállítóik ajánlott fogyasztói árához képest tünteti fel. Az mellett, hogy ez egy átlagos fogyasztó számára teljességgel ellenőrizhetetlen, az is erősen vélelmezhető, hogy az adott termékek a magasabb áron soha nem kerültek forgalmazásra. A problémák másik csoportja a nehezen vagy sehogy sem ellenőrizhető, sürgető üzenetekre vonatkozik. Itt ilyenekre kell gondolni: „Majdnem elfogyott”, „Már csak x darab maradt”, „Siessen! Több, mint x személy helyezte a kosarába ezt terméket”,„Megvásárolva x perccel ezelőtt”, „A közelmúltban 1,600+-en/-an értékelték 5 csillaggal” és így tovább

- mondta erről Györke Zoltán. Önmagában azt mondta a beadványról, hogy szerinte a piactorzítás miatt van erre szükség.

Összességében azt látjuk, hogy egy jelentős gazdasági erőfölényben lévő vállalat alkalmaz a fogyasztókat nem megengedett módokon befolyásoló, a vonatkozó szabályokba ütköző eszközöket. Továbbá a cég tevékenysége magyarországi, a jogszabályokat betartó, megengedett eszközökkel, szabályszerűen versenyző vállalkozásokkal szemben torzíthatja a piacot. Ezért fordulunk a GVH-hoz

- zárta gondolatait az Ecommerce Hungary elnökségi tagja.

Van ennek értelme?

Némileg szkeptikus a Temu elleni harc eredményességével kapcsolatban az Extra-Market két tulajdonosa. A cég vezetői a Pénzcentrum kérdéseire úgy nyilatkoztak: érdemi dolog szerintük nincs az Ecommerce beadványában.

A beadvány konkrétumokat nem tartalmaz,csupán vélt,vagy akár valós jogsértések is állhatnak a Temu mögött, de ettől nem ijed meg, ha lesz bírság, kifizeti, és az élet megy tovább. Azt gondolom, jogilag korlátozni, avagy szakmai kifejezéssel élve "lelőni a weboldalt" kormányzati szinten számos kereskedelmi egyezménybe ütközne, illetve ez lenne az igazi piaci beavatkozás az állam részéről, ami szinte elképzelhetetlen. Tehát nem gondolom, hogy érdemi befolyást gyakorol a Temura

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott Scheller Richárd, az egyik tulajdonos. Azt is elmondta, hogy

A válasz egyértelmű: az árakban. Ne legyenek illúzióink, szinte minden termék a világon Kínából jött, a különbség csak annyi volt, hogy egy magánszemélynek rendelni például az Ali Expressen 30-40 napba is beletelhetett, addig ez a Temuval lényegesen lerövidült, 5-7 napra is akár. A magyar kereskedők piaci rése itt keletkezett, berendelt Kínából nagyobb tételt jó áron, kivárta a 2-3 hónap szállítási időt, itthon belistázta és profittal 1-2 munkanapon belül szállította is. A Temu ezt vette el a magyar gazdaságtól,összeköti a gyártót,vagy a fő disztribútort a vevővel. Továbbá mindezt ingyenes szállítással teszi, ami a magyar ügyfeleknek ismeretlen fogalom, mivel a magyar kereskedők a szállítási költséget tovább hárította a vevőre. Van okunk feltételezni, hogy az erős marketing, az irreálisan leszorított árak, továbbá az ingyenes és gyors szállítás mögött egy geopolitikai cég törekvése húzódhat meg

- tette hozzá Scheller Richárd.

EZ IS ÉRDEKELHET Észre sem veszik, pedig 8-10 ezer milliárd forintnyi áfabevételt bukhat emiatt a magyar költségvetés A feltörekvő marketplace, az Extra-Market tulajdonosai arra számítanak, hogy az EMAG hamarosan elveszíti piacvezető szerepét. Hogy miért, arról részletesen beszéltek az interjúban.

De miért az ellenérzés?

Az Extra-Market tulajdonosától azt is megkérdeztük, voltaképpen miért van ennyi mindenkiben ellenérzés a kínai internetes piac egyre nagyobb óriásává előlépő céggel szemben. Szerinte veszélyes az, ahogy az áruház működik - legalábbis a magyar piacra nézve.

A Temu működése a magyar gazdaságra nézve egyértelműen veszélyes, akár több ezer milliárd forintnyi áfabevételtől is eleshet a költségvetés, amennyiben a magyar kiskereskedők, disztribútorok, nagykerek kikerülnek az értékesítési láncolatból. Nem beszélve a munkahelyek megszűnése által okozott járulék- és társadalombiztosítási bevételektől. Elkezdtünk direkten tárgyalni a kínai gyártókkal, nagykereskedőkkel, akik Temu-árban hajlandóak szállítani egy magyar ügyfélhez 5-7 napon belül. A titok abban rejlik, hogy ezeknek a kínai kereskedőknek, gyártóknak van európai stock-juk, azaz európai raktáruk, ahol már eleve bent van az unión belül az áru, ezt lestük el a Temu-től, ez a sikere a többi kínai platformmal szemben. Kijelenthetjük – kis szerénységgel –, hogy mi építjük a magyar Temu-t. A teszt jól sikerült, további tárgyalások folynak a színfalak mögött, de erről üzleti titok miatt nem beszélhetek még.

Azt is hozzátette, hogy a magyar kormány mindeddig nem szólt bele az internetes kereskedelembe, s ez továbbra sem lehet cél. A kínai cégek árképzése azonban olyan veszély, amivel számolni kell, és szinte a versenyt is lehetetlenné teszik.

Ami pedig a bírálatokat illeti: a magyar kormány hozzáállása (az én tapasztalataim szerint) elég pozitívak, sosem korlátozta az e-kereskedelmet itthon, mint ahogy például Németországban, mondhatni támogatta a magyar kereskedőket - többek között állami forrásokkal, deregulációs törekvésekkel, szabad kereskedelmi egyezményekkel, infrastruktúra építésével, stb. De sajnos nincs mit szépíteni, nyilván amit Kínában gyártanak, azt a kínai gyártó jóval olcsóbban adja, mint ugyanazt a terméket, ami addigra már 4-5 kereskedőn átment. Ezt a jelenséget alapvetően az internet megjelenése hozta magával: csak idő kérdése volt, hogy az infrastrukturális feltételek lehetővé tegyék a gyártók és végfelhasználók direkt összekötését. De sajnos nincs mit szépíteni, nyilván amit Kínában gyártanak, azt a kínai gyártó jóval olcsóbban adja, mint ugyanazt a terméket, ami addigra már 4-5 kereskedőn átment. Ezt a jelenséget alapvetően az internet megjelenése hozta magával: csak idő kérdése volt, hogy az infrastrukturális feltételek lehetővé tegyék a gyártók és végfelhasználók direkt összekötését

- mondta még a Pénzcentrumnak Scheller Richárd.