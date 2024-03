Ez az igazi összeomlás a magyar benzinkutakon: hol van már az árstop, újra itt a rekorddrágulás

Miközben azért bizonyos termékeknek az ára jócskán zuhanni látszik Magyarországon éves szinten (mondjuk van is honnan), addig azért havi szinten újra emelkednek az árak. Ezt pedig minden hazai fogyasztó a saját bőrén tapasztalja. Ha tavalyhoz viszonyítjuk, akkor nagyon drága lett idénre a kristálycukor, a különböző menetjegyek és vonaljegyek, de a belépőjegyek is, legyen szó állatkertről, múzeumról vagy moziról. Eközben persze havi szinten sem örülhetünk, január és február között például jócskán kilőtt a gázolaj és a benzin ára, de rendesen emelkedett az olcsó borok, az üdítők, valamint az almának és a körtének is az ára.

2024 februárjában a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ezen belül az élelmiszerek ára átlagosan 2,2, a csokoládé és kakóé 14,4, míg az alkoholmentes üdítőké 12,7 százalékkal volt magasabb. De nőtt a szolgáltatások ára is, átlagosan 10 százalékkal, miközben a lakbér 14,4, a járműjavítás és -karbantartás 10,8, a múzeumbelépők ára pedig 9,5 százalékkal emelkedett.

Ezek az emelkedések azonban csak a jéghegy csúcsai, ugyanis ha egyes termékek árváltozását vesszük górcső alá, akkor még mindig bőven találunk olyan dolgokat, amiknek az ára sokkalta nagyobb mértékben növekszik még most is. Az infláció befékezése persze már nem kérdéses, viszont aggasztó, hogy havi viszonylatban, januárhoz viszonyítva februárra még mindig emelkednek az árak, nemhogy csökkenek. A legfrissebb elérhető adatok alapján mutatjuk, az elmúlt egy év, valamint az elmúlt egy hónap csúcsdráguló termékeit is.

Sokkoló árak

Bár az infláció növekedése igencsak befékezett idehaza, azért a legjobban dráguló termék ára még mindig 11,5-szer nagyobb mértékben emelkedett 2023 és 2024 februárja között, mint az országos átlag. Hosszú idő óta ezt a díjat a kristálycukor tartja, a vizsgált időszakban egy kiló termék átlagára 42,4 százalékkal lett magasabb. De ugyancsak több mint 30 százalékkal növekedett a teljesárú buszmentjegyek, a műanyag szemüveglencsék valamint a csemege fűszerpaprika ára is.

De ugyancsak a top10 dráguló között találjuk a mosóport, a száraz kutyatápot, a vonaljegyet és a sárgarépát is. Ezeknek a termékeknek az átlagára 20-30 százalék közötti mértékben emelkedett, de 19 százalék fölötti átlagos áremelkedést produkáltak az állatkerti és a múzeumi belépőjegyek is. A KSH által közzétett 177 terméket és szolgáltatást tartalmazó listán találtunk még további 10 olyan terméket, amiknek az átlagra több mint 15 százalékkal emelkedett. Ilyen volt a hamburger, a babakocsi, a Coca Cola vagy Pesi, a mozijegy, de a dobozos narancslé, a körte, valamint a temetési szolgáltatások és a női hosszú haj mosása, vágása, szárítása is.

A serpenyő másik végében is találunk azonban szép számmal termékeket, bár az a „csoda” még nem történt meg, hogy legyen olyan termék, aminek az átlagára jobban csökkenne, mint amennyivel a legjobban drágulóé nő. Viszont a trappista sajt ehhez közel van, egy kiló átlagára ugyanis 34,9 százalékkal olcsóbb most, mint egy éve. Miközben a rétesliszt ára is 30,6 százalékkal mérséklődött. Mindezeken felül a listán szerepel további 7 termék, amiknek az átlagára több mint 20 százalékkal csökkent. Ide tartozik a vezetékes gáz, a finomliszt, a 12 és 20 százalékos tejföl, a sertészsír, a legalább 80 százalék zsírtartalmú vaj, és a 4 tojásos spagetti is.

Egy hónap sem kevés idő

Miközben egyetlen hónap leforgása alatt az árak átlagosan 0,7 százalékkal nőttek, addig a legjobban dráguló termék átlagára 2024 januárja és februárja között ennek az értéknek a 11-szeresével emelkedett. A nyertes a gázolaj lett, aminek átlagos literára 598 forintról ugrott 645 forintra. 7,5 százalékkal nőtt a földrajzi jelzés nélküli fehérbor ára is, a 0,75-2 literes kiszerelések már nem 425, hanem 457 forintba kerülnek. A gázolaj mellett a 95-ös benzin áremelkedése is ott a dobogón, ennek a terméknek az átlagos ára 6,5 százalékkal lett magasabb egyetlen hónap alatt.

A top10 havi dráguló között ott találhatjuk még az éves szinten is kiemelkedően teljesítő állatkerti belépőjegyet (aminek a nagy drágulása azért inkább most ment végbe), a körtét, az almát, a zöldpaprikát, de a Coca Cola / Pepsit, a vodkát, de a digitális vérnyomásmérő készüléket is. De több mint 2,5 százalékkal emelkedett az ára a virslinek, az Unicumnak, a földrajzi jelzés nélküli vörösbornak, a tusfürdőnek, a Pall Mall ciginek és a sörnek is.

Az érme másik oldalán viszont szerepeltek azért olcsóbbodások is. Így például a paradicsom kilójának átlagára 7,7 százalékkal mérséklődött, de 5 százalék feletti esést produkált az uborka és a csemegekukorica-konzerv ára is. De olcsóbb lett havi alapon a tejes margarin, a kristálycukor, a vaj, de az ásványvíz is.