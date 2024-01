Nagyon vigyázz, mit rendelsz a Temuról: sokan felkapták, de ezt kevesen tudják a kínai kacatosról

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Vigyázz, mit rendelsz a Temuról: ezt kevesen tudják a kínai kacat-webshop filléres termékeiről

Egyre nagyobb teret hódítanak az online kiskereskedelem világában gyakorlatilag bazárként működő webshopok. Az elmúlt időszakban közülük a Temu gurította a legnagyobbat, mely Bostonból indulva jelentős szeletet harapott ki az online kiskereskedelmi tortából. Az olcsó termékeket kínáló felülettel kapcsolatban ugyanakkor súlyos problémák merülnek fel, többek között a kényszermunka gyanúja, valamint az olcsóság okozta fenntarthatatlan működés. A hazai fogyasztóvédelem, bár elítéli a kényszermunkában gyártott termékek forgalmazását, de jogi lehetőség nincs ennek kivizsgálására. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bár

Szigorú ATM-limit a magyar bankokban 2024-ben: rengeteg ügyfelet érint, erről jobb, ha tudsz

A magyarországi lakossági ügyfeleknek szinte pontosan 10 éve, 2014. február 1. óta van arra lehetőségük, hogy havonta két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintot ingyenesen vehessenek fel a belföldi bankautomatákból. Csakhogy míg egy évtizeddel ezelőtt ez az összeghatár szinte maradéktalanul lehetővé tette az akkori átlagnyugdíj/átlagfizetés ingyenes felvételét, addig mostanra ez a helyzet gyökeresen megváltozott.

Dagad az újabb Pick szalámibotrány: bicsaknyitogató, jóval olcsóbb a magyar termék Ausztriában

Most épp egy osztrák Billa áruházban olcsóbb ugyanaz a magyar Pick szalámi, mint itthon. Az átlagbérekre vetített szalámi-index pedig még ennél is jóval borúsabb képet fest, hiszen egy átlag osztrák jóval többet tud bespájzolni az "ungarische salamiból" a fizetéséből - ráadásul még olcsóbban is kapja. A Pick Szeged Zrt. korábban az eltérő árazási gyakorlattal és az alacsonyabb áfával magyarázta, hogy egyes nyugati országokban olcsóbbak a termékeik, mint Magyarországon. Leszögezték azt is: erre nekik nincs hatásuk.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagy változást jelentettek be a kormányablakoknál: erre készüljön, aki ügyintézne Tavaly 12,7 millió ügyfél 13,3 millió ügyét intézték a kormányablakok Magyarországon, és tovább nőtt az ügyfél-elégedettség.

EZ IS ÉRDEKELHET Lehullott a lepel: ezért választotta Magyarországot valójában a kínai BYD autógyár Nem véletlenül választotta Magyarországot a kínai BYD autógyár, ráadásul a BYD globális terjeszkedési törekvései nem új keletűek.

Táppénz kódok 2024: milyen esetben, mennyi táppénz jár 2024-ben?

Minden magyar dolgozónak alanyi jogon jogában áll betegsége idején betegszabadságra, táppénzre mennie, hogy a munka világától távol kipihenhesse az őt ért sérüléseket, vagy az keresőképtelenség más okait. A keresőképtelenségnek több esetét is megkülönböztetjük, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen táppénz kódon kerülünk keresőképtelen állományba. Nézzük, mit jelentenek a táppénz kódok 2024 évében, milyen táppénz kód mekkora összegű juttatást takar!

Milliónyi magyar fog sírni a rezsicsökkentés miatt: ezt senki sem teszi zsebre, nincs mit csinálni

Feldmár Nóra és Koritár Zsuzsanna, a Habitat energiaszegénységi szakértői bemutatták új tanulmányukat az "Egy szociális klímapolitika lehetőségei az energiaválság után" címmel, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Az elmúlt év lakossági energiafogyasztással és -szabályozással kapcsolatos fejleményeit, változásait vizsgálja. Kitérnek a drága energiaárak mellett arra is, hogy milyen helyzetben van a hazai épületek állapota, és arra is, hogy a rezsitámogatások valójában hogyan tudnának eljutni azokhoz a rétegekhez, melyek a leginkább rászorulnak. Ugyanis még mindig rengeteg laknak penészes, beázott és rosszul hőszigetelt lakásokan és házakban.

Ide menekülnek a legeszesebb magyarok: tömegek hagyják el az országot - itt kolbászból van a kerítés?

A 2022-es Népszámlálási adatok alapján megvizsgáltuk, hogyan alakult az 1990-2021-es időszakban a magyarok kiköltözése külföldre iskolai végzettségek, nemek és korcsoportok bontásában. Az adatok alapján a vizsgált 31 évben több mint 360 ezer magyar döntött úgy, hogy kiköltözik külföldre, és ebből a legnagyobb arányban a magas iskolai végzetséggel rendelkezők, és az aktív, munkaképes korúak. A legnépszerűbb úticél általában az EU-s tagállamok, és azok közül is a legnagyobb számban Németországot választották.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos betegséget jelezhet ez a mindennapos tünet: ha ez a panaszod, mindenképp menj orvoshoz Gyakran csak valamilyen könnyen orvosolható egészségügyi ok áll a háttérben, máskor viszont súlyosabb gondot jelezhet egy-egy ilyen panasz.

EZ IS ÉRDEKELHET Húsbavágó dolog derült ki a magyarországi nyugdíjakról: ezt nem teszi zsebre több százezer idős A péntek reggel megjelent adatok szerint 2023 decemberben 5,5 százalék volt az éves infláció, míg a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számított infláció 5,3 százalékot mutatott.

Megint a nyugdíjasokon és a szegény családokon csattan az ostor: erre kevesen számítottak 2024-ben

Akárcsak 2022-ben, úgy a még súlyosabb 2023-as infláció is az alacsony jövedelemmel rendelkező magyar háztartásokat és a nyugdíjasokat sújtotta leginkább. Eközben a legmagasabb jövedelemmel rendelkező családok kevésbé érezték meg a pokoli drágulást. Legdurvábban az élelmiszer-, és a háztartási energiaárak nőttek, ezek nagyon mélyre nyúltak a lakosság pénztárcáiban. Ehhez képest a ruházati termékek kevésbé, míg a tartós fogyasztási cikkek jócskán aláadtak a drágulásból. Mutatjuk, mekkora sokként érte hazánk különböző rétegeit a 2023-ban is tomboló infláció.

Megváltást, vagy lecsúszást hozhat a magyar euró? Ezt tette a horvátokkal, szlovákokkal a közös valuta

Noha sokan gondolják azt, hogy az euró bevezetése rögtön megoldja egy nemzet összes problémáját, ez egyáltalán nem így van. Az európai közös valuta segítheti a felzárkózást, segít egyenlő feltételeket teremteni az egyes piacokon, és befolyást is szerez a világgazdaságban, ugyanakkor a valuta bevezetése nem a végcélt kell, hogy jelentse, hanem a gazdasági színtéren elvégzendő további munkát kell segítenie. Úgy ahogyan azt a horvát és a szlovák piacon több-kevesebb sikerrel tette, vagy ahogyan a magyar gazdaságban még várat magára.

Az Ötöslottó számmisztikája: ezt az 5 számot húzták ki legtöbbször, de lehet velük 5 milliárdot nyerni?

Az Ötöslottó 1957 óta tartó időszakában magasan a 3-as számot húzták ki a legtöbbször, ezzel szemben jóval kevesebbszer, húzták ki például a 88-ast, ami messze vezeti a listát hátulról. A 90 számból sokszor került még elő az elmúlt 67 évből a 75-ös, a 15-ös, de az 1-es szám is, miközben a 88-ashoz hasonlóan igen kevésszer húzták ki a 63-ast, a 87-est vagy éppen a 80-ast, 82-est.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez lehet 2024 igazi gigabefektetése: brutálisat kaszálhat, aki időben lép A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag most szakértők segítségével járta körül, hogy milyen változások történtek a bitcoinnal kapcsolatban.