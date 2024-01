Vigyázz, mit rendelsz a Temuról: ezt kevesen tudják a kínai kacat-webshop filléres termékeiről

Egyre nagyobb teret hódítanak az online kiskereskedelem világában gyakorlatilag bazárként működő webshopok. Az elmúlt időszakban közülük a Temu gurította a legnagyobbat, mely Bostonból indulva jelentős szeletet harapott ki az online kiskereskedelmi tortából. Az olcsó termékeket kínáló felülettel kapcsolatban ugyanakkor súlyos problémák merülnek fel, többek között a kényszermunka gyanúja, valamint az olcsóság okozta fenntarthatatlan működés. A hazai fogyasztóvédelem, bár elítéli a kényszermunkában gyártott termékek forgalmazását, de jogi lehetőség nincs ennek kivizsgálására. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bár

Ki ne szeretne egy számára szükséges terméket olcsón beszerezni, főleg az elmúlt hónapok infláció sújtotta időszakában. A közösségi médiát valósággal elárasztó webshop, a Temu pontosan ezt ígéri a vásárlóinak. A kérdés csak az, hogy a szinte ezer sebből vérző webshop nem csak hamis ígéretekkel szolgál-e, amikor javarészt silány minőségű, gyakorlatilag bóvli termékeket sóz rá a gyanútlan vásárlókra. A Pénzcentrum többek között ennek próbált utána járni.

Ezt lehet tudni a Temuról

„A Temut 2022-ben alapították Bostonban, Massachusetts államban. Az oldal gyakorlatilag egy online app, amely a vásárlókat köti össze a kereskedőpartnerekkel, manufaktúrákkal és márkák millióival azzal a céllal, hogy megadja nekik a lehetőséget, hogy életüket a lehető legjobb színvonalon élhessék” – olvasható a tört magyarsággal íródott bemutatkozó szövegben a webshop honlapján. Eszerint egyébként az online áruház elkötelezett abban, hogy megfizethető és minőségi termékeket tegyen elérhetővé, amivel a kereskedőpartnerek megvalósíthatják az álmaikat.

S ha már kereskedőpartnerek: állítják, a Temu termékei egytől-egyig tapasztalt beszállítóktól és manufaktúrákból származnak, melyek megbízható logisztikai partnerekkel (pl.: UPS, FedEx, USPS) együttműködésben jutnak el a vevőkig. Azaz a bemutatkozás szerint webáruház minden esetben a legjobb kereskedelmi szereplőket és márkákat juttatja el az ajtónkig.

Ráadásul mindezt elég agresszív módon éri el, hiszen a felhasználókat a közösségi média minden egyes felületén, nevetségesen olcsó árak feltüntetésével szólítja meg, ezáltal vásárlásra sarkallva őket. Ez pedig elég jó horognak bizonyult, azaz a marketingre költött dollármilliók, az influenszerekkel kialakított szoros kapcsolat, a közösségi média kampányok legalábbis ezt mutatják.

Emellett brutálisan bejött a Temunak a tavalyi Super Bowlon levetített 30 másodperces, nagyjából 5 millió dollárba (1,7 milliárd forint) kerülő reklámfilm is, aminek hatására több tízmillió potenciális vásárló figyelt fel a webáruházra.

A gyakorlatilag online 100 forintos boltként működő, nagyrészt silány minőségű kínai termékeket árusító oldal sikere ráadásul már számokban is jól mérhető. Konkrétabban: alighogy elindult, szinte azonnal 17 százalékos részesedést szerzett az amerikai online kiskereskedelmi piacon, így szinte csak hajszálnyira maradt le a konkurens Dollar Tree-től. A webshop azóta is üstökösként szárnyal, és a már említett agresszív terjeszkedésének köszönhetően elég komoly veszélyt jelent a globális kiskereskedelem valódi óriásaira, az Amazonra és az Alibabára is.

Ezer sebből vérzik a vállalat működése

Ráadásul teszi ezt annak ellenére, hogy a Temu tevékenysége ezer sebből vérzik. A problémák közül a legfontosabb, hogy a webáruházban elérhető termékek jó része jogvédők szerint kényszermunka útján készül - egyébként korábban több nagy világmárkát is megvádoltak azzal, hogy kihasználják ezeket a gyárakat. Kínát ugyanis az utóbbi időszakban több szervezet vádolta meg azzal, hogy az elmúlt néhány évben akaratuk ellenére több mint 1 millió ujgurt tartanak fogva Hszincsiangban, és sokakat munkára kényszerítenek, ez a régió többek között a gyapottermelésben jeleskedik (a világ gyapottermelésének körülbelül az egyötödét adja), de több más terméket is ezen a területen állítanak elő. Így pedig nem kizárt, hogy az ország termékexportjának egy jelentős része összefüggésbe hozható a kényszermunkával.

A Temu persze erről semmit sem tud, vagy legalábbis nem foglalkozik vele. És valljuk be, elég nehezen is tudná nyomon követni a kényszermunkával kapcsolatos állításokat, hiszen egyrészt mintegy 80 ezer beszállítóval dolgozik együtt, ezen felül konkrét eszköze sincs arra, hogy betartassa az erre vonatkozó törvényeket. Így viszont szinte garantált, hogy a Temun kényszermunkával előállított termékek is átfutnak, vélhetően nem is kevés.

További probléma, hogy a webshop működése gyakorlatilag fenntarthatatlan, a cég folyamatosan veszteséget termel - erről a tech.co is írt többek között. Ez egyébként a termékek szállításából adódik, melyért a Temu felhasználóinak egy fillért sem kell fizetniük, noha az a webáruháznak egyáltalán nincs ingyen. Sőt, egyes hírek szerint az csomagonként alsó hangon 10 dollár veszteséget termel, emellett további nagyjából 14 dollárt a J&T-nek, a hivatalos szállítási partnerének kell kifizetnie. S bár ebből a logisztikai cég 4 dollárt magára vállalt, ez nem sokáig marad így, hiszen a cég tavaly októberben tőzsdei szereplővé vált, így ez a pár dolláros veszteség egészen biztosan nem fog beleférni a működésébe. Azaz a Temu egy szállítással nagyjából 20 dollár deficitet termel, amit a tulajdonos egyelőre a másik óriás-webáruházának, a Pinduoduónak a bevételeiből fedez, de ki tudja meddig tudja majd ezt megtenni - derült ki a Wired legutóbbi összefoglalóiból többek között.

A fogyasztóvédelem gyakorlatilag tétlen

A fogyasztóvédelmi hatóság minden évben kiemelten ellenőrzi a webáruházak tevékenységét. Ennek keretében vizsgálja, hogy az elektronikus kereskedelmet érintő, a fogyasztók előzetes tájékoztatásra irányuló jogszabályi előírásokat betartják-e a vállalkozások, valamint elkövetnek-e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Termékek nyomon követése nem történik, ugyanakkor amennyiben felmerül termékbiztonsági kérdés, azt a hatóság a piacfelügyeleti tevékenysége során vizsgálni tudja.

A termékek előállításának a körülményei azonban, például a "rabszolgamunka" nem minősül a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartozó problémának, így lehetősége sincs ezt a fogyasztóvédelmi hatóságnak vizsgálni

– tudta meg a Pénzcentrum a Fogyasztóvédelmi Referens Központtól. Asztalos Dávid, a cég ügyvezetője hangsúlyozta ugyanakkor, hogy természetesen minden ilyen jellegű tevékenységet elítélnek és a lehetőségeikhez mérten határozottan fellépnek ellene.

A Fogyasztóvédelmi Referens Központ felhívta a figyelmet arra is, hogy a vásárlók a külföldi – különösen az EU-n kívüli – vállalkozások által üzemeltetett webáruházak esetén a szokásosnál is fokozottabb körültekintéssel járjanak el. Azaz minden internetes vásárlás előtt szerezzenek információkat a kiválasztott webáruház üzemeltetőjéről, aki egyébként köteles feltüntetni egyebek mellett a nevét, cégnevét és székhelyét. Emellett internetes fórumokon érdemes utánanézni a webshopnak is, mivel ezeken az oldalakon is találhatók hasznos információk az online üzletről, illetve annak üzemeltetőjéről.

Érdemes továbbá fokozott elővigyázatossággal eljárni az olyan honlapokról történő rendelés esetén, amelyek feltűnően nagy árengedménnyel csábítanak vásárlásra, miközben nem található információ az eladóról, és közvetlen kapcsolat sincs feltüntetve.

Asztalos Dávid kifejtette azt is, hogy abban az esetben, ha probléma merülne fel az internetes vásárlással kapcsolatban, úgy célszerű a honlapon szereplő információkat akár képernyőképként is elmenteni a megfelelő bizonyíthatóság érdekében.

Ha pedig a vásárlás során felmerült problémát a webáruházzal nem sikerül rendezni, a vevő a fogyasztóvédelmi hatósághoz és a békéltető testületekhez fordulhat. Az uniós országból való rendelés során felmerült panaszok megoldásában az Igazságügyi Minisztérium keretén belül működő Európai Fogyasztói Központ tud érdemi, ingyenes segítséget nyújtani

– közölte a szakember.