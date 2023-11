Máris szavaztak az egységes karácsonyi boltzárról: nincs választása a Sparnak, Aldinak, Tescónak?

Míg a Lidl drasztikus lépése a kiskereskedelmi szektor legtöbb hazai szereplőjét kihívás elé állította a december 24-i boltzár kapcsán, addig a Pénzcentrum olvasóinak többsége úgy néz ki, támogatja az egységes karácsonyi boltzárat. A többi élelmiszerlánc is elkezdte az egyeztetéseket, így hamarosan pont kerülhet, a gazdasági szempontból is számos kérdést érintő kezdeményezésre.

Mint arról mi is beszámoltunk, november 10-én robbantotta a hírt a Lidl, hogy a diszkontlánc megállapodást kötött a Civil Összefogás Fórummal (CÖF) és az Egyenlő.hu-val, aminek értelmében a Lidl mind a 200 üzlete zárva tart majd Magyarország egyik legnagyobb keresztény ünnepén, december 24-én. A felek szerint ez egy úttörő lépés a kereskedelemben dolgozó magyar munkavállalók és családtagjaik számára, akik így békességben, nyugalomban tölthetik a teljes ünnepet szeretteik körében. Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke korábban arról beszélt, "a kereskedelemben dolgozók többsége örülne, ha szenteste napján nem kellene dolgozniuk".

A Lidl lépése természetesen a legtöbb hazai szereplőt kihívás elé állította, amely egyértelmű hatást gyakorolhat a piaci versenyre, sőt még a magyar gazdaság teljesítményére is. A Lidl lépése után elsők között szólalt meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, akik szerint a december 24-i zárvatartás gyengítené a gazdaságot. Ezzel a kormány is nagy valószínűséggel egyet ért, legalábbis sokat mondó, hogy a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elutasította Balassa Péter képviselő önálló indítványának tárgysorozatba vételét, melynek témája a Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása volt, ami így nem kerül a Parlament elé.

Na persze a politikai döntés még nem jelenti azt automatikusan, hogy a legismertebb hazai élelmiszerláncok nem húzzák majd le a rolót december 24-én. Sőt! A Pénzcentrum iparági információi szerint más láncok is hajlanak rá, azonban szeretnének valami garanciát arra, hogy egységesen nem nyitnak majd ki az üzletek. Erről a héten meg is indultak az egyeztetések az FMCG-szektorban, de információink szerint mindenhol azt vizsgálják, hogyan hathat a piaci versenyre, ha nem lesz egységes a fellépés.

Arról is tudomást szereztünk, hogy vannak piaci szereplők, akik felmérést is megrendeltek a témában, hogy kiderüljön, miképp reagálna a vásárlóközönség. De természetesen az elmúlt évek forgalmi adatait is alaposan górcső alá veszi a legtöbb menedzsment. Mint forrásaink mondták, prognózisokat állítanak fel, hogyan alakulna a teljes ünnepi árbevétel, ha nem egységesen maradna ki ez az egy nap az utóbbi éveknél gyengébbnek ígérkező karácsonyi szezonban.

A vásárlók szavaztak a kötelező karácsonyi boltzárról

A témában kíváncsiak voltunk olvasóink véleményére is. Ugyan nem reprezentatív a minta, de a szavazásból kiderült, a többség egyértelműen a boltzár mellett teszi le a voksát. A válaszadók háromnegyede szerint ezen a napon mindenkinek jár a pihenés, míg jóval kevesebben gondolják úgy, hogy a december 24-ére is mindenképp szükség van az ünnepi bevásárláshoz. Íme a konkrét eredmények:

CSÁRT

Nagy kérdés ugyanakkor, elég lesz-e a láncoknak pusztán a vásárlói visszajelzésekre hagyatkozni, vagy a piaci verseny mást diktál. A verseny szempontjából viszont sokat mondó, és ellene megy a CÖF és az Egyenlő.hu egész kezdeményezésének, hogy a GDP-re hivatkozva még maga a kormányzat sem támogatta korábban a december 24-i boltzár bevezetését a kiskereskedelmi szektorban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jelenleg is érvényben lévő munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a versenyképességet és GDP kiesést is okozna, érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét és a költségvetés bevételeit is, és egyébként is, Jézus születését december 25-én ünneplik, nem 24-én

– fogalmazott Schanda Tamás államtitkárként még három évvel ezelőtt, amikor legutóbb előkerült a kérdés, hogy december 24-e miért munkanap.

Végezetül az sem igazán egyértelmű, hogy a kezdeményezés pártolói miért az FMCG-piac szereplőivel foglalkoznak leginkább, hiszen jóval többen dolgoznak a kereskedelemben, mint kizárólag az élelmiszerboltokban. Ha tényleg kiemelt jelentőséggel bír, hogy "a kereskedelemben dolgozó magyar munkavállalók és családtagjaik békességben, nyugalomban tölthessék a teljes ünnepet szeretteik körében", akkor legyen egységes a kiállás - szögezték le iparági forrásaink, akik még ennél is tovább mentek:

Sőt, a nyugalom és békesség ez esetben minden más munkavállalót megillet, akiknek szintúgy - ha nem is ekkora roham mellett - munkanapra eshet december 24-e.