Drasztikus boltzárat jelentett be a Lidl: ezen a napon egyik üzletük sem fog kinyitni

Lidl mind a 200 üzlete zárva tart majd Magyarország egyik legnagyobb keresztény ünnepén, december 24-én - derült ki a Civil Összefogás Fórum és az Egyenlő.hu közleményéből. A felek egyöntetű véleménye szerint ez egy úttörő lépés a kereskedelemben dolgozó magyar munkavállalók és családtagjaik számára, akik így békességben, nyugalomban tölthetik a teljes ünnepet szeretteik körében.

A kezdeményezés célja, hogy a kereskedelmi dolgozók érdekeit képviselve a szeretet ünnepén, december 24-én zárva tartsanak a kereskedelmi egységek. Az élelmiszeripari szektorban legnagyobb forgalmat bonyolító Lidl Magyarország teljes vállszélességgel a kezdeményezés mellé állt, és úgy döntött, hogy szenteste napján mind a 200 áruházát zárva tartja, vagyis munkavállalóinak december 24-én szabadnapot biztosít.

Grósz Jenő aboltlánc igazgatóságának elnöke elmondta: „A család fontossága nem kérdés számunkra, ezért úgy döntöttünk, hogy a szeretet ünnepére mind a 8500 munkavállalónk számára szabadnapot biztosítunk."

Természetesen vásárlóink érdekeit is szem előtt tartjuk, akiket december 23-án meghosszabbított nyitva tartással várunk majd, annak érdekében, hogy a vásárlói igények is a legmagasabb szinten kerüljenek kiszolgálásra

- mondta el Grósz Jenő.

Csökken a pékáruk ára

A Lidl nagyszabású, egész éves árcsökkentési programjának újabb lépéseként több tucat pékáru árát csökkenti szombattól - közölték. Ennek köszönhetően a pékáru kínálat negyede olcsóbb lesz, a csökkentés mértéke pedig több termék esetében a 15%-ot is eléri. Tőzsér Judit a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője elmondta:

A mérsékelt árú termékek között megtalálható lesz a valódi kovásszal készülő nosztalgia vekni, burgonyás rozsos és tökmagos kenyér is, csak úgy, mint a rendkívül nagy népszerűségnek örvendő túrós táska és a vajas fonott kalács. A speciális étrendet követők is megtalálhatják számukra a legmegfelelőbbet, többek között a szénhidrátcsökkentett vekni és a szénhidrátcsökkentett baguett is olcsóbb lesz.