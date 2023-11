Megtudtuk, mire készülnek a magyar boltok: tényleg jöhet az általános zárvatartás december 24-én?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A Lidl bejelentése után nagy egyeztetések indultak a versenytársaknál: egyelőre nincs, és valószínűleg nem is lesz egységes álláspont arról, hogy a többiek bezárják-e az üzleteiket december 24-én. A Pénzcentrum úgy értesült, hogy egyes üzletláncok felméréseket is renelnek arról, hogyan fogadná a vásárlóközönség, ha szenteste napján nem nyitnának ki. A végső döntést az utóbbi évek forgalmi adatai is befolyásolhatják: nem biztos, hogy a kereskedők bevállalják az utolsó pillanatos vásárlók utáni bevételkiesést az amúgy is gyengének ígérkező karácsonyi szezonban.

