Már közelednek az álláspontok: újabb boltzárat rendelhetnek el Magyarországon?

A december 24-i zárvatartás gyengítené a gazdaságot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. Arról egyelőre nem tudni, hogy a Lidl-höz hasonlóan más boltláncok is bezárják-e üzleteiket szenteste.

A december 24-i zárvatartás gyengítené a gazdaságot - közölte az ATV kérdésére a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint helyes, hogy megindult a párbeszéd a témában, de az esetleges adminisztratív szigorítást viszont elutasítaná.

A csatorna megkereste a Tescót, az Aldit, a Spart és az Auchant is, hogy a Lidl-höz hasonlóan ők is munkaszüneti nappá nyilvánítják-e december 24-ét, de a boltláncok nem válaszoltak. Hétfőn az ügyben képviselői indítványt nyújt be a parlamentben a Jobbik is, a párt azt szeretné, ha december 24-ét pihenőnappá nyilvánítanák az országban.

A kezdeményezés célja, hogy a kereskedelmi dolgozók érdekeit képviselve a szeretet ünnepén, december 24-én zárva tartsanak a kereskedelmi egységek.

Korábban Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke korábban arról beszélt, a kereskedelemben dolgozók többsége örülne, ha szenteste napján nem kellene dolgozniuk, és most van rá remény, hogy ez megvalósulhasson, és a kereskedelmi dolgozókat felmentsék a munkavégzés alól december 24-én.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA